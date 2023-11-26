Гороскоп на декабрь 2023 для Львов: астролог назвала самые прибыльные даты месяца

Полнолуние в декабре высветит вопросы, связанные с личной жизнью. Львы проведут время в одиночестве либо с очень близким человеком, говорит гороскоп.

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Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Львов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Львов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в последний месяц года Меркурий - планета коммуникаций и торговли - будет ретроградным и заставит Львов посмотреть в прошлое.

"Возможно вы вышли на какую-то работу и передумали. Или вы решите уходить, доработав до конца месяца. На работе может быть подписание контракта с новыми условиями или переподписание договора. Кроме того, Львы могут вернуться к прежнему режиму. Например, снова бросите курить, пойдете в спортзал, сядете на диету", - говорит гороскоп.

5 декабря Венера входит четвертый дом гороскопа, который отвечает за семью. Это планета добра, гармонии, любви, подарков и финансов.

"Возможно, вы получите подарки от вашей семьи после пятого декабря. Может быть будете покупать что-то красивое для дома. Гости могут приехать после 4-5 декабря. Также ждите хорошую новость от кого-то из членов семьи. Очень возможно, что состоится покупка или продажа недвижимости", - говорит гороскоп.

6 декабря Нептун разворачивается в прямое движение в секторе финансов. С 30 июня, пока планета была ретроградной, деньги уходили как будто сквозь пальцы. Также возможно в этот период не было достаточного уровня доходов.

"Нептун символизирует океан, когда не видно берегов. У вас могут быть очень хорошие доходы, связанные с наследством, получением гранта, стипендии, алиментов, возвратом налогов. Хорошие суммы денег могут начать приходить с шестого декабря", - рассказала астролог.

12 декабря - новолуние а пятом доме гороскопа. Это сектор любви, в первую очередь, к себе, и яркости жизни. Тут же находится и Марс, который дает желание, страсть красиво жить и позволять себе это. По словам Перл, в декабре Львов ждет новое предложение или важная встреча.

"Вы влюбитесь в нового человека или пойдете на свидание, которое доставит вам огромное удовольствие и радость", - сказала астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

27 декабря - полнолуние в 12 доме высветит вопросы, связанные с личной жизнью. Львы проведут время в одиночестве либо с очень близким человеком. Полная Луна также высвечивает тайны и приводит к завершению, выписке из больницы, избавлению от чего-то. 31 декабря Юпитер разворачивается в прямое движение в 10 доме гороскопа. Львов ждет повышение на работе, выгодное предложение, смена статуса.

"31 декабря вас повысят на работе или будет какое-то достижение в карьере, статус поменяется на лучший. Может, это предложение руки и сердца? Произойдет что-то, чем вам захочется, поделиться с другими и даже похвалиться", - отметила Анжела Перл.

Подробный гороскоп для Львов на декабрь 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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