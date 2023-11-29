Гороскоп на декабрь 2023 для Рыб: новые мечты, премия и хорошие новости

Рыбы примут серьезное решение относительно работы. Возможна смена статуса: женитьба, развод, рождение ребенка, говорит гороскоп.

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Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Рыб / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Рыб.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в декабре Меркурий будет разворачиваться в ретроградное движение в 11-м доме гороскопа, который отвечает за будущее, мечты и планы.

"Когда Меркурий разворачивается в этом секторе, это говорит о том, что планы будут меняться, будут новые мечты и цели. Планета будет ретроградной с 13 декабря по 2 января", - отметила специалист.

Рыбы будут очень много обсуждать или обдумывать что-то в декабре: как лучше поступить, какие шаги предпринять для того, чтобы мечта сбылась и чтобы прийти к заветной цели.

Астролог советует быть осторожными с заказами и документами, так как в период ретро Меркурия все часто путается. Предстоящие мероприятия отменят или перенесут. В вашу жизнь могут вернуться бывшие возлюбленные.

5 декабря Венера принесет Рыбам посылку из другой страны. Не исключено, что начнется роман с иностранцем или человеком другой культуры. Ваше финансовое состояние улучшится. Вы получите выплаты по решению суда, алименты или деньги по наследству. Рыбы будут учиться, и это принесет удовольствие. Популярность вырастет.

6 декабря Нептун развернется в прямое движение после пяти месяцев ретроградности. В течение этого времени у вас могла быть неопределенность в вопросах работы, отношений, брака. В декабре этот период закончится. Вы точно осознаете, чего хотите.

12 декабря - новолуние начинает новый цикл в секторе карьеры и достижений. Вы будете направлены на успех. Откроете собственный бизнес или получите новых клиентов. Рыбы примут серьезное решение относительно работы. Возможна смена статуса: женитьба, развод, рождение ребенка.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Полнолуние 27 декабря завершает лунный цикл в доме любви. Все аспекты отношений будут ясными. У Рыб спадут "розовые очки". Возможен любовный треугольник. Ждите новости о детях, вы будете гордиться ими. Астролог советует порадовать себя поездкой или праздником.

В последние дни декабря Рыбы пойдут на рабочий корпоратив, есть шанс получить премию. Вероятен служебный роман и большая прибыль.

Рыбы познакомятся с людьми, которые надолго останутся в вашей жизни. Будут положительные новости.

Подробный гороскоп для Рыб на декабрь 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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