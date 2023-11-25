Гороскоп на декабрь 2023 для Тельцов: в любви - драма, в финансах - успех

В первый месяц зимы Тельцы будут вкладывать силы и энергию в новые источники дохода. Возможно вы получите какие-то деньги, рассказала Анжела Перл.

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Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Тельцов / Коллаж: Главред, фото: Главред, фото: скриншот, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Тельцов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, самым значимым событием месяца станет ретроградный Меркурий. Планета развернется в девятом доме гороскопа Тельцов 13 декабря и будет двигаться в обратном направлении до 2 января.

"На Новый год не стоит покупать дорогие вещи. Поэтому если хотите купить подарок, то делайте это до 13 декабря", - посоветовала специалист.

Меркурий отвечает за общение, переговоры, звонки, сообщения, письма, посылки. Во время ретроградного Меркурия они могут задерживаться, особенно если вы ждете их издалека. Может временно прекратиться общение с кем-то или, наоборот, вы вернетесь к общению с кем-то, кто живет далеко.

5 декабря Венера входит в седьмой дом отношений, любви, брака. Эта планета делает отношения легкими. Вы сможете без труда с кем-то договориться. Появится возможность встречи или знакомства. Наступает очень удачное время для сделок. Если вы свободны, сможете встретить свою вторую половинку.

6 декабря Нептун разворачивается в прямое движение в одиннадцатом доме гороскопа. Это сектор будущего и мечты, планов на будущее. Планета была ретроградной с 30 июня. В течение пяти месяцев все, что вы планировали или хотели, встало на паузу и не продвигалось. Возможно была какая-то непонятная ситуация, вы не знали, в каком направлении двигаться.

"Когда Нептун развернется, туман развеется, все станет ясно и понятно в плане будущего", - говорит гороскоп на месяц.

12 декабря - новолуние в восьмом Доме гороскопа, это сектор денег. Тельцы будут вкладывать силы и энергию в новые источники дохода. Возможно вы получите какие-то деньги. Скорее всего это будут деньги от государства, банковские деньги, наследство, инвестиции, совместный бюджет, деньги мужа, жены, партнера по бизнесу. Эту прибыль Тельцы получат после 12 декабря.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Полнолуние 27 декабря принесет Тельцам важную новость. Представители знака получат сертификат или диплом. Начнутся близкие отношения с кем-то. И с эти человеком Тельцы, вероятнее всего, отпразднуют Новый год. У многих представителей знака романтические отношения станут более драматичными.

Детальный прогноз для Тельцов на декабрь смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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