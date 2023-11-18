Гороскоп на декабрь 2023: когда у Раков начнут исполняться желания

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь для представителей знака зодиака Рак.

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Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Раков / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, самое главное событие месяца - разворот Меркурия в прямое движение. Под Новый год Раки могут поехать в место, в котором уже были. Астролог советует покупать подарки до 13 декабря, а еще лучше - в ноябре, потому что уже в начале месяца Меркурий начинает притормаживать.

Если вы что-то заказали онлайн, вы не получите товар вовремя. О Раках может вспомнить бывший возлюбленный. Вы вернетесь к какому-то разговору, который был в прошлом. Возможно Раки будут подписывать контракт на работу или об аренде. Астролог предупредила, что планы могут меняться.

5 декабря Венера входит в пятый дом гороскопа. Это сектор любви.

"Возможно у вас будет новая любовь. Возможно вы поменяете планы. Состоится совместная поездка с 5 по 13 декабря. Если вы в браке и счастливы, и у вас все замечательно, это может быть встреча с подругами, времяпрепровождение, которое доставит вам удовольствие", - рассказала Анжела Перл.

Венера также отвечает за деньги и за то, что вы делаете от души. Ваше дело принесет прибыль, вы будете довольны.

6 декабря Нептун разворачивается в прямое движение в девятом доме гороскопа. Планета была ретроградной с 30 июня. В жизни Раков наступает время исполнения желаний. Появится возможность возобновить то, что было поставлено на паузу. Будет ясность в делах. Раки могут начать обучение.

12 декабря будет новолуние в шестом доме гороскопа. Раки могут сменить работу, начать свой проект. Ждите новшеств на работе.

Марс дает Ракам смелость, они будут рисковать. Некоторые Раки начнут заниматься своим здоровьем или спортом.

13 декабря Меркурий разворачивается в прямое движение. Вы можете передумать, переосмысливать свои отношения.

27 декабря - полнолуние в знаке Рака. В вашей жизни произойдет яркое событие. Вы получите важное известие. Это может предложение руки и сердца, новости о беременности. Вы покажете себя миру в новом качестве.

С конца декабря и до середины мая 2024 года у Раков будут исполняться желания, особенно если загадывать их в новогоднюю ночь.

Детальный прогноз для Раков на месяц смотрите на видео:

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