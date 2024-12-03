Гороскоп на декабрь 2024 для Дев: хорошая работа, наследство и любовь

Вы узнаете:
- Что ждет Дев в последний месяц 2024 года в любви, финансах и работе
- Что принесет Девам новолуние в декабре
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2024 для Дев.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с новолуния 1 декабря. Если вы не знаете, чего ждать от этого астрологического явления, читайте материал: Что ждет все знаки зодиака до 15 декабря: гороскоп Таро на новолуние.
"Обычно я говорю, что на новолуние можно начинать новые дела, потому что это новая энергия, но так как там ретроградный Меркурий, то нежелательно начинать новые дела. Желательно все отложить до 15 декабря", - цитирует Главред Анжелу Перл.
В это новолуние вы снова куда-нибудь поедете в отпуск или к вам приедут гости. Не исключено, что вы начнете ремонт, будете переоформлять документы. Ретроградный Меркурий до 15 декабря, как будто требует возвращения туда, где вы уже были.
6 декабря Марс разворачивается в ретроградное движение в 12 доме гороскопа. Девам нужно доделать дела, завершить что-то, избавиться от чего-то, навести порядок. Возможно вы будете искать документы в архиве. Не исключены траты денег на поездки или на помощь родственникам.
В вам могут вернуться бывшие, возобновятся отношения. Некоторые Девы будут оформлять наследство.
7 декабря Нептун поможет Девам возобновить отношения, в вопросах брака и любви ожидается прогресс.
8-9 декабря Венера соединяется с Плутоном в шестом доме гороскопа. Девы получат хорошо оплачиваемую работу, будут новые проекты, клиенты, хорошая возможность.
15 декабря - полнолуние в 10 доме гороскопа. Появится ясность в вопросах карьеры или работы. Вы будете обдумывать планы на будущее. Причем возможно случится увольнение или завершение проекта до 30 декабря.
30 декабря - новолуние, которое принесет Девам праздник, радость, любовь, новое знакомство, предложение руки и сердца, а возможно х новости о беременности или рождение ребенка.
Детальный гороскоп для Дев на декабрь смотрите на видео:
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