Гороскоп на декабрь 2024 для Овнов: риск травм, подарок и возвращение бывших

В первый месяц зимы что-то может пойти не так, как вы ожидаете, предупредила астролог.

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Гороскоп на декабрь 2024 для Овнов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Чего Овнам ждать в любви и финансах

Ожидается ли продвижение в карьере

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2024 для Овнов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый день месяца, 1 декабря, будет новолуние в девятом доме гороскопа Овнов. В этом же секторе находится и ретроградный Меркурий. Если вы не знаете, чего ждать от этого астрологического явления, читайте материал: Ретроградный Меркурий 26 ноября - 15 декабря: чего ждать всем знакам зодиака.

"Это не очень удачное время для начинаний, для чего-то важного. Я не советую. Несмотря на то, что будет растущая Луна, это может быть ошибкой, недоразумением. Сделав что-то, вы потом пожалеете. Например, подпишите документы, а потом кто-то передумает. Может быть, вы куда-то поедете, собираетесь путешествовать или учиться. Все это можно делать, конечно, только будьте осторожны, не опаздывайте в аэропорт, не забудьте свой паспорт дома", - цитирует Главред Анжелу Перл.

По словам астролога, Овны могут возобновить отношения с кем-то, кто живёт далеко, за границей. Некоторые представители этого знака зодиака познакомятся с иностранцем, с человеком другой национальности.

6 декабря Марс разворачивается в пятом доме гороскопа в ретроградное движение до 24 февраля.

"Марс - ваша планета. Это планета драйва, активности, лидерства, желания, страсти. С 5 по 7 декабря нежелательно что-то начинать, потому что не будет огня, не будет продвижения. Кроме того, этот период считается травмоопасным. Будьте осторожны, чтобы не пораниться", - рассказала астролог.

Некоторые Овны могут возобновить отношения с бывшим партнером. Чувства вспыхнут с новой силой. Также может состояться поездка с любимым человеком в отпуск.

8 декабря Венера входит в дом друзей, знакомых, коллектива. Венера связана с Плутоном, который также находится в одиннадцатом доме гороскопа.

Соединение этих двух планет приносит прибыль. Вы получите деньги за выполненную работу. Вам вручат приз, похвалят или отметят как-то. Очень вероятно, что Овны получат подарок. Возможно, вы примете приглашения на какое-нибудь мероприятие, где будет много людей.

7 декабря Нептун разворачивается в прямое движение. Он был ретроградным с 1 июля. Если с лета вы занимались каким-то проектом, то сейчас процесс придет к стадии завершения. Может, вы пытались продать недвижимость и сейчас наконец-то сделка будет заключена. Если вы ждали документы, то теперь вы их получите.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

15 декабря - полнолуние в третьем доме гороскопа. Полная Луна высвечивает, делает ситуацию ясной, способствует принятию решений.

Кроме того, в этот же день Меркурий разворачивается, поэтому это не очень хороший день. Что-то может произойти не так, как вы ожидаете. Уже с 16 декабря Меркурий начнет набирать скорость и уже будет в прямом движении, поэтому все дела пойдут на лад.

30 декабря - новолуние в 10 доме гороскопа. Овны окажутся в центре внимания. Будут происходить события, связанные с новыми людьми или проектами, новой работой, карьерой, обучением или статусом. Может быть, это будет брак или беременность, рождение ребенка или развод.

Детальный гороскоп для Овнов на декабрь смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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