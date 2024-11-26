Ретроградный Меркурий 26 ноября - 15 декабря: чего ждать всем знакам зодиака

Ретроградный Меркурий окажет влияние на разные знаки зодиака по-разному, в зависимости от того, в каком доме гороскопа он находится.

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Что принесет ретроградный Меркурий 2024 всем знакам зодиака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда Меркурий будет ретроградным

Что принесет ретро планета всем двенадцати знакам зодиака

26 ноября Меркурий развернется в ретроградное движение на три недели - до 15 декабря. Эта планета отвечает за поездки, коммуникации, сделки, торговлю. Меркурий движется в обратном направлении несколько раз в год и каждый раз в это время возникают различные проблемы в сфере коммуникации, планирования и передачи информации. В частности, могут произойти задержки, ошибки в документах, недопонимание и даже потеря вещей, пишет Главред.

В этот раз Меркурий разворачивается в знаке зодиака Стрелец. Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, что эта планета принесет каждому знаку зодиака.

Ретроградный Меркурий 2024 - Овен

Меркурий будет поворачиваться в девятом доме гороскопа, который связан с путешествиями и обучением. Астролог советует обязательно проверять билеты и документы, так как могут возникнуть задержки или изменения в планах.

Всё, что связано с заграницей, с какими-то заграничными контрактами, иностранными компаниями, может отложиться, перенестись, поменяться.

Не стоит опаздывать не только на самолет, но и на поезд или любой другой транспорт.

Это удачное время для того, чтобы пересдавать экзамены, переделывать юридические документы.

Ретроградный Меркурий 2024 - Телец

Мекркурий в восьмом доме может повлиять на финансовые ресурсы. Возможны пересмотры финансовых соглашений.

Тельцы возможно, будут менять инвестиции. Это удачное время, чтобы перефинансировать кредит. Финансовые планы могут измениться не только у вас, но и мужа, жены, партнера.

Не исключено возвращение бывших возлюбленных.

Ретроградный Меркурий 2024 - Близнецы

Во время ретро Меркурия Близнецы могут пересмотреть вопросы партнерства.

В вашу жизнь точно вернутся бывшие - муж, жена или парень, девушка, с которыми вы раньше встречались. Вы можете опять начать отношения. Ретроградный Меркурий - очень удачное время для примирения.

Возобновятся переговоры или состоится перезаключение контракта.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Ретроградный Меркурий 2024 - Рак

Меркурий разворачивается в шестом доме, связанном с финансовой деятельностью. Это подходящее время для ведения старых дел и улучшения режима.

Вам стоит позаботиться о своем здоровье и пересмотреть ежедневные обязанности.

Возможно дома что-то сломается и нужно будет вызвать мастера.

Раки могут вернуться на старую работу. Например, вы выйдете после декрета. Могут вернуться старые клиенты, которых вы давно не видели.

Вам могут вернуть долг.

Ретроградный Меркурий 2024 - Лев

У Львов Меркурий разворачивается в пятом доме гороскопа, который связан с творчеством и романтическими отношениями. Могут возникнуть такие связи или идеи, которые стоит пересмотреть.

Очень вероятно, что вы можете снова начать ходить на свидания, помиритесь и возобновите отношения с бывшим возлюбленным. Некоторых Львов ждет беременность.

Могут поменяться планы по поводу детей. Например, взрослые дети собирались приехать, а теперь планы поменялись, или вы собирались встретиться с детьми, но даты встречи изменились.

Ретроградный Меркурий 2024 - Дева

Меркурий разворачивается в четвертом доме гороскопа, связанном с домом и семьей. Могут возникнуть вопросы, требующие внимания к прошлым делам.

В этот период хорошо заниматься ремонтом, обновить интерьер, что-то переделать дома.

Возможно вы будете делать возврат товара. Например, вы купите новый холодильник или стиральную машину с каким-то дефектом.

Ретроградный Меркурий 2024 - Весы

Меркурий разворачивается в третьем доме гороскопа, связанном с коммуникациями.

Вы встретитесь с человеком, которого давно не видели. Может быть, вам позвонит или напишет кто-то из ваших старых знакомых. Состоится, например, встреча одноклассников или одногруппников из университета.

Некоторые Весы снова пойдут учиться или вам нужно будет возобновить, продлить какой-то сертификат.

Ретроградный Меркурий 2024 - Скорпион

Меркурий развернется во втором доме гороскопа, который связан с финансами. Планета может принести пересмотр финансовых планов и расходов.

Вам вернут долг. Придут деньги, которых вы давно ждали. Задержка может быть до 15 декабря.

У некоторых Скорпионов появится желание поменять работу. Возможно, вернётся старый источник дохода.

Это очень хорошее время для того, чтобы изучить рынок, подумать и принять решение после 15 декабря относительно того, как еще можно зарабатывать и привлекать финансы, как можно перестроить свой бизнес.

Ретроградный Меркурий 2024 - Стрелец

Стрельцы почувствуют поворот Меркурия особенно сильно, особенно если их день рождения попадает на период ретроградности этой планеты - с 26 ноября по 15 декабря. Перемены могут касаться личной жизни и карьеры.Вы можете поменять цвет волос, прическу, возобновить походы в спортзал. В вашу жизнь вернутся бывшие партнеры или коллеги. Возможно вы возобновите отношения с кем-то.

Ваши планы могут измениться из-за другого человека.

В период ретро Меркурия очень хорошо заканчивать все дела, проводить лечебные процедуры, худеть.

Ретроградный Меркурий 2024 - Козерог

У Козерогов Меркурий разворачивается в ретроградное движение в двенадцатом доме гороскопа. Этот период хорош для ведения старых дел и саморефлексии.

Вы можете поехать в изолированное место. Тайны прошлого могут открыться. Потерянные вещи можно найти.

Возможно, нужно будет поискать какие-то документы или справку в архиве.

Это удачное время для того, чтобы перебрать старые вещи, навести порядок, выбросить или отдать то, что вам уже не нужно.

Ретроградный Меркурий 2024 - Водолей

У Водолеев Меркурий разворачивается в ретроградное движение в одиннадцатом доме гороскопа.

Вы можете снова встретиться с друзьями. Все, что связано с интернетом и соцсетями, может меняться. Нужно будет что-то переделывать и улучшать.

Могут меняться члены команды.

При этом у Водолеев могут поменяться планы по ретроградному Меркурию. Сместятся или перенесутся конференции, концерты, выступления, встречи.

Ретроградный Меркурий 2024 - Рыбы

У Рыб Меркурий будет ретроградным в десятом доме гороскопа - это сектор карьеры, статуса.

Вас ждет повышение, ожидание решения по работе или собеседования. Скорее всего, результат будет после 15 декабря.

Возможно вы вернётесь на старую работу или позвонит бывший коллега.

Не исключена смена руководства. Будет необходимо снова пройти какое-то профессиональное обучение.

У некоторых Рыб сменится статус. Например, вы женитесь или разводитесь.

Рыбам нужно доказать свою репутацию или предоставить какие-то документы, например, диплом.

Смотрите видео - Чего ждать от ретроградного Меркурия всем знакам зодиака:

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