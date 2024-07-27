Ретроградный Меркурий 5-28 августа: у Тельцов начнется роман, а у Львов улучшатся финансы

На Дев этот ретроградный Меркурий повлияет больше, чем на другие знаки зодиака.

https://horoscope.glavred.info/retrogradnyy-merkuriy-5-28-avgusta-u-telcov-nachnetsya-roman-a-u-lvov-uluchshatsya-finansy-10583834.html Ссылка скопирована

Что принесет ретроградный Меркурий 2024 всем знакам зодиака / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

5 августа Меркурий развернется в ретроградное движение на три недели - до 28 числа. Эта планета отвечает за поездки, коммуникации, сделки, торговлю. С 17 июля длится теневой период Меркурия, и в это время уже могли быть какие-то задержки в делах.

Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, что ретроградный Меркурий принесет каждому знаку зодиака.

Ретроградный Меркурий 2024 - Овен

В жизни Овнов ретро Меркурий затронет сферу работы и здоровья. Вы вернетесь на старую работу, встретите бывшего коллегу, придется доделывать или переделывать проект. Вернутся старые клиенты.

Возможно вам снова нужно пройти медосмотр, врач пропишет новые лекарства.

Овны будут вынуждены вернуться к решению старой проблемы.

Ретроградный Меркурий 2024 - Телец

Тельцов ждет возобновление отношений. Снова вспыхнут чувства. Начнется роман с человеком, которого вы давно знаете, или вы восстановите роман с бывшим возлюбленным.

Также Тельцы могут заняться старым хобби, тем, что вы уже раньше делали. Представители этого знака зодиака пересмотрят свои навыки и будут получать новые знания.

Ретроградный Меркурий 2024 - Близнецы

Близнецы соберутся всей семьей, чтобы что-то отпраздновать. Вы поедете к родителям. Нужно будет переделать документы.

Возможно Близнецы начнут ремонт в доме. Состоится встреча с членом семьи, которого вы давно не видели.

Ретроградный Меркурий 2024 - Рак

Раки будут заниматься своим образованием, улучшать навыки и техники. Можно пересдавать экзамены, переквалифицироваться.

Во время ретроградного Меркурия хорошо проводить техосмотр машины. Возможен переезд и встреча с давними знакомыми.

Ретроградный Меркурий 2024 - Лев

Львы задумаются над тем, как улучшить свое финансовое состояние. Старые клиенты вернутся в августе. Если у вам есть бизнес, то в ретро Меркурий хорошо проводить акции и скидки.

Будут задерживаться финансовые выплаты до сентября.

Некоторые Львы пойдут к психологу, чтобы проработать старые проблемы.

Ретроградный Меркурий 2024 - Дева

На Дев этот ретроградный Меркурий повлияет больше, чем на другие знаки зодиака.

Девы сфокусируются на себе и на своем совершенствовании. Это может быть новая прическа, смена имиджа, занятия спортом.

Вы решите что-то начать, но вы это уже делали раньше.

Девы возобновят отношения с кем-то из бывших партнеров.

Ретроградный Меркурий 2024 - Весы

Весам нужно разобрать старые вещи, выбросить ненужное, избавиться от всего лишнего.

Вам нужно вернуться в прошлое и решить старую проблему. Освободитесь от всего, что вам мешает в жизни.

Могут найтись потерянные вещи.

Если есть незавершенные дела, которые забирают вашу энергию, то их нужно либо наконец-то закончить, либо полностью от них отказаться.

Ретроградный Меркурий 2024 - Скорпион

В жизнь Скорпионов вернутся старые друзья. Возобновится старый круг общения. Вы поедете на выставку и на семинар, на котором вы уже были.

Стоит заниматься улучшением своих страниц в соцсетях.

Стоит учитывать, что планы могут поменяться из-за ретроградного Меркурия.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Ретроградный Меркурий 2024 - Стрелец

Ваши цели и планы могут пересматриваться и меняться. Повышение и достижения могут откладываться.

Стрельцы переосмыслят свой статус и отношения и задумаются над тем, нужно ли вам это или нет.

Произойдут события, связанные с отцом.

Ретроградный Меркурий 2024 - Козерог

В жизни Козерогов Меркурий повлияет на поездки. Будут переноситься даты, потеряется багаж. Вы поедете на отдых или в командировку туда, где вы уже были.

Удачное время для того, чтоб возобновить обучение, пересдать экзамены, подать апелляцию в суде.

Ретроградный Меркурий 2024 - Водолей

Фокус Водолеев - на финансовых делах. Удачное время для того, чтобы заниматься перефинансированием. Есть риск потерять банковскую карточку. Август - хороший месяц для переговоров.

Не исключена встреча с бывшим возлюбленным, возможно примирение, возобновление отношений.

Ретроградный Меркурий 2024 - Рыбы

Все ваши бывшие вспомнят о вас. Возможно возвращение партнера или совместные дела с ним. Вы услышите новость об экс-муже или жене.

Сделки могут переноситься, отменяться. Не стоит ничего покупать в августе, посоветовала астролог. Можно торговаться во время ретро Меркурия.

Смотрите видео - Анжела Перл рассказала, что принесет ретроградный Меркурий 2024 всем знакам зодиака:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред