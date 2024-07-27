Ретроградный Меркурий 5-28 августа: у Тельцов начнется роман, а у Львов улучшатся финансы

5 августа Меркурий развернется в ретроградное движение на три недели - до 28 числа. Эта планета отвечает за поездки, коммуникации, сделки, торговлю. С 17 июля длится теневой период Меркурия, и в это время уже могли быть какие-то задержки в делах.
Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, что ретроградный Меркурий принесет каждому знаку зодиака.
Ретроградный Меркурий 2024 - Овен
В жизни Овнов ретро Меркурий затронет сферу работы и здоровья. Вы вернетесь на старую работу, встретите бывшего коллегу, придется доделывать или переделывать проект. Вернутся старые клиенты.
Возможно вам снова нужно пройти медосмотр, врач пропишет новые лекарства.
Овны будут вынуждены вернуться к решению старой проблемы.
Ретроградный Меркурий 2024 - Телец
Тельцов ждет возобновление отношений. Снова вспыхнут чувства. Начнется роман с человеком, которого вы давно знаете, или вы восстановите роман с бывшим возлюбленным.
Также Тельцы могут заняться старым хобби, тем, что вы уже раньше делали. Представители этого знака зодиака пересмотрят свои навыки и будут получать новые знания.
Ретроградный Меркурий 2024 - Близнецы
Близнецы соберутся всей семьей, чтобы что-то отпраздновать. Вы поедете к родителям. Нужно будет переделать документы.
Возможно Близнецы начнут ремонт в доме. Состоится встреча с членом семьи, которого вы давно не видели.
Ретроградный Меркурий 2024 - Рак
Раки будут заниматься своим образованием, улучшать навыки и техники. Можно пересдавать экзамены, переквалифицироваться.
Во время ретроградного Меркурия хорошо проводить техосмотр машины. Возможен переезд и встреча с давними знакомыми.
Ретроградный Меркурий 2024 - Лев
Львы задумаются над тем, как улучшить свое финансовое состояние. Старые клиенты вернутся в августе. Если у вам есть бизнес, то в ретро Меркурий хорошо проводить акции и скидки.
Будут задерживаться финансовые выплаты до сентября.
Некоторые Львы пойдут к психологу, чтобы проработать старые проблемы.
Ретроградный Меркурий 2024 - Дева
На Дев этот ретроградный Меркурий повлияет больше, чем на другие знаки зодиака.
Девы сфокусируются на себе и на своем совершенствовании. Это может быть новая прическа, смена имиджа, занятия спортом.
Вы решите что-то начать, но вы это уже делали раньше.
Девы возобновят отношения с кем-то из бывших партнеров.
Ретроградный Меркурий 2024 - Весы
Весам нужно разобрать старые вещи, выбросить ненужное, избавиться от всего лишнего.
Вам нужно вернуться в прошлое и решить старую проблему. Освободитесь от всего, что вам мешает в жизни.
Могут найтись потерянные вещи.
Если есть незавершенные дела, которые забирают вашу энергию, то их нужно либо наконец-то закончить, либо полностью от них отказаться.
Ретроградный Меркурий 2024 - Скорпион
В жизнь Скорпионов вернутся старые друзья. Возобновится старый круг общения. Вы поедете на выставку и на семинар, на котором вы уже были.
Стоит заниматься улучшением своих страниц в соцсетях.
Стоит учитывать, что планы могут поменяться из-за ретроградного Меркурия.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Ретроградный Меркурий 2024 - Стрелец
Ваши цели и планы могут пересматриваться и меняться. Повышение и достижения могут откладываться.
Стрельцы переосмыслят свой статус и отношения и задумаются над тем, нужно ли вам это или нет.
Произойдут события, связанные с отцом.
Ретроградный Меркурий 2024 - Козерог
В жизни Козерогов Меркурий повлияет на поездки. Будут переноситься даты, потеряется багаж. Вы поедете на отдых или в командировку туда, где вы уже были.
Удачное время для того, чтоб возобновить обучение, пересдать экзамены, подать апелляцию в суде.
Ретроградный Меркурий 2024 - Водолей
Фокус Водолеев - на финансовых делах. Удачное время для того, чтобы заниматься перефинансированием. Есть риск потерять банковскую карточку. Август - хороший месяц для переговоров.
Не исключена встреча с бывшим возлюбленным, возможно примирение, возобновление отношений.
Ретроградный Меркурий 2024 - Рыбы
Все ваши бывшие вспомнят о вас. Возможно возвращение партнера или совместные дела с ним. Вы услышите новость об экс-муже или жене.
Сделки могут переноситься, отменяться. Не стоит ничего покупать в августе, посоветовала астролог. Можно торговаться во время ретро Меркурия.
Смотрите видео - Анжела Перл рассказала, что принесет ретроградный Меркурий 2024 всем знакам зодиака:
Что стоит учитывать читателю
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