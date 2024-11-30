Гороскоп на декабрь 2024 для Тельцов: чем удивит последний месяц 2024 года

В декабре завершится какой-то цикл или проект. Тельцы найдут новый источник дохода.

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Гороскоп на декабрь 2024 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что принесет Тельцам декабрьское новолуние

Когда Тельцы будут получить деньги и подарки

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2024 для Тельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, начинается месяц с новолуния 1 декабря.

"Солнце с луной соединяются в вашем восьмом доме гороскопа в финансовой сфере и объединяются деньги, такие как кредиты, банковские деньги. Но начинать финансовые процессы нельзя, можно лишь погашать кредитные карты, перефинансировать что-то, делать то, что вы уже делали. А вот, например, новое сотрудничество, новое финансовое партнерство, или если какой-то инвестор будет вам что-то обещать, то, скорее всего, обещания не будут выполнены, потому что сейчас в вашем восьмом доме гороскопа находится ретроградный Меркурий", - цитирует Анжелу Перл Главред.

Если вы не знаете, чего ждать от этого астрологического явления, читайте материал: Ретроградный Меркурий 26 ноября - 15 декабря: чего ждать всем знакам зодиака.

6 декабря Марс тоже разворачивается в ретроградное движение до 24 февраля 2025 года. Это планета энергии, движения, страсти, желания что-то делать, активности.

Возможно вам снова придется переезжать или вы опять займетесь ремонтом, будете что-то перестраивать, переделывать, перекрашивать стены. Возможно съедут квартиранты или нужно будет переоформить документы.

Если вы ждете какое-то разрешение, то скорее всего процесс затянется до 24 февраля. Некоторые Тельцы соберутся вместе в кругу семьи. Нужно будет заниматься делами родителей.

7 декабря Нептун разворачивается в прямое движение в 11-м доме гороскопа. У вас появятся новые желания, намерения и мечты и будет шанс их осуществить.

"Мечтайте, делайте шаги к разумным желаниям, но начинать лучше все-таки после 15 декабря, когда Меркурий развернется в прямое движение", - посоветовала астролог.

Нептун символизирует наше творчество. Не исключено, что вы наберете группу людей и поведете их за собой. Например, это могут быть подписчики в соцсети.

8 декабря Венера входит в десятый дом гороскопа и сочетается с Плутоном, который будет менять и цель вашей жизни, и возможно даже профессию.

"Венера с Плутоном обычно дают хорошую прибыль, хорошие деньги, хорошую репутацию. Что поможет вам получить хорошие деньги, инвестиции или работу. Появится новые цели, будет повышение на работе. Новый статус будет более высоким. Возможно вы возглавите какой-то проект. В целом, это соединение Венеры с Плутоном даст Тельцам какое-то улучшение и повышение самооценки.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

15 декабря - полнолуние, которое высветит ваше финансовое положение, вопросы доходов и денег. В этот день нежелательно что-то покупать, потому что в этот же день Меркурий разворачивается, поэтому энергетика может быть довольно хаотичной.

"Полнолуние часто завершает какой-то цикл или проект, вы найдете новый источник дохода. Возможно вы получите сумму денег в подарок, а может быть, наоборот, кто-то перестанет вам оказывать финансовую поддержку", - свидетельствует гороскоп на месяц.

15 декабря Меркурий разворачивается в прямое движение. В связи с этим Тельцам необходимо пересмотреть какую-то финансовую ситуацию. Она может касаться вашего мужа или жены. Ситуация будет касаться общих денег, совместного бюджета.

22 декабря Солнце входит в девятый дом гороскопа. Это сектор заграницы, дальних стран и наших убеждений. Также в девятом доме гороскопа будет новолуние 30 декабря.

"Может быть, вы отправитесь в путешествие, в путешествие куда-то. Возможно вы начнёте новое обучение. Будут происходить события, которые расширяют наш кругозор, наши горизонты. Возможно, у вас появятся клиенты-иностранцы, состоится новое знакомство. Может быть, вы будете готовить какой-то продукт к запуску и продавать в других странах", - рассказала астролог.

По словам специалиста, Тельцы, которые родились 14 или 15 мая, в декабре почувствуют влияние Урана. Некоторые представители этого знака зодиака могут сменить работу, профессию.

Детальный гороскоп для Близнецов на декабрь смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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