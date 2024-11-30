Гороскоп на декабрь 2024: один знак зодиака получит деньги, подарок или приз

Вы узнаете:
- Что нельзя делать в период ретроградного Меркурия
- Какая деятельность принесет Ракам прибыль
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2024 для Раков.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 декабря будет новолуние в шестом доме гороскопа.
"Как будто новая энергия приходит для решения каких-то проблем, вопросов. У вас будет много работы. Из-за ретроградного Меркурия не стоит начинать новые проекты. Скорее всего, вам нужно будет что-то переделать, отремонтировать, снова что-то сделать. Могут объявиться старые клиенты. Вы можете вернуться к старой профессии, поменяете ассистента или помощника, няню", - цитирует Главред Анжелу Перл.
Если вы не знаете, чего еще ждать от ретро Меркурия, читайте материал: Ретроградный Меркурий 26 ноября - 15 декабря: чего ждать всем знакам зодиака.
С 16 декабря, то есть после разворота Меркурия, уже можно начинать новые проекты. Но реализовать их получится, скорее всего, в следующем году.
6 декабря Марс разворачивается в ретроградное движение. Это планета драйва, энергии, действия, желания, страсти. Марс будет двигаться в обратном направлении до 24 февраля 2025 года.
Вы будете пересматривать свои заработки, бюджет, финансовую ситуацию. Это хорошее время для того, чтобы поменять источник дохода и место работы.
Возможно, вы решите продать недвижимость или, наоборот, будете присматривать, куда вложить деньги.
Также эти три месяца очень хорошо подходят для подготовки какого-то проекта. Новые навыки, которые вы получите, принесут вам деньги после 24 февраля.
7 декабря Нептун разворачивается в прямое движение. Планета была ретроградной с 1 июля в девятом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за путешествия, поездки.
"Может быть, что-то не получалось, не складывалось, то, что касается контактов с кем-то из-за рубежа, с какими-то иностранцами, или переносились встречи, или чего-то вы ждали. Этот период заканчивается 7 декабря. После этой даты всё получится", - рассказала астролог.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
8 декабря Венера может изменить финансовую ситуацию, вы выйдете на другой уровень доходов или получите работу с более высокой заработной платой.
"Венера входит в восьмой дом и соединяется с Плутоном. Это изменит вашу финансовую ситуацию на многие годы. Соединение Венеры с Плутоном дает хорошие деньги, подарок или приз", - прогнозирует Анжела Перл.
С 7 по 9 декабря состоится знакомство со знаменитым, влиятельным или богатым человеком.
15 декабря Меркурий разворачивается в прямое движение в шестом доме гороскопа. Если у вас были проблемы или конфликты, то подобные ситуации разрешатся.
"Меркурий всегда очень хаотичный, неспокойный. Вы можете опоздать куда-то, забыть что-то, потерять. Не назначайте ничего важного на 15 декабря, лучше перенесите на 16 число", - предупредила астролог.
Полнолуние будет 15 декабря в двенадцатом доме гороскопа. Его влияние можно будет ощущать в течение двух недель. Этот период хорош для массажей, детокса, проведения ритуалов очищения и для того, чтобы избавиться от старых и ненужных вещей.
Также Раки могут поехать в дальние страны. Поездки лучше планировать с 17 декабря.
30 декабря - новолуние в седьмом доме гороскопа. Оно принесет Ракам новое знакомство, романтические отношения, свидание, любовь. Вы можете получитьпредложение руки и сердца 30-31 декабря.
Детальный гороскоп для Раков на декабрь смотрите на видео:
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп Таро на декабрь 2024: Овнам - деньги, Тельцам - завистники, Близнецам - подарок
- Гороскоп Таро на декабрь 2024: Ракам - конфликт, Львам - деньги, Девам - радость
- Гороскоп Таро на декабрь 2024: Весам - риск, Скорпионам - прибыль, Стрельцам - удача
- Гороскоп Таро на декабрь 2024: Козерогам - успех, Водолеям - прибыль, Рыбам - сплетни
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред