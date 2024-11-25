Гороскоп на декабрь 2024: Стрельцам - повышение, Рыб попросят о помощи

Астрологи рассказали, что пророчат звезды в октябре всем знакам зодиака.

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Гороскоп на декабрь 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В материале:

Подробный гороскоп на декабрь для всех знаков зодиака

Что нужно делать в той или иной ситуации

Гороскоп на декабрь 2024 предсказывает события и влияние планет на каждый знак зодиака в этом месяце. Будьте готовы к переменам и узнайте, как использовать позитивные энергии этого периода в свою пользу.

Главред расскажет, что ждет вас в декабре 2024 и как сделать этот месяц особенным и успешным для себя!

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Гороскоп на декабрь – Овен

Новолуние 1-го числа пробуждает в вас чувство приключений. Отпуск в этот день подготовит вас к праздникам. Но вам стоит быть начеку, потому что Меркурий ретрограден, что создает трудности для путешествий. Ваша правящая планета, Марс, также станет ретроградной, начиная с 6-го числа, транзит, который потребует от вас замедления, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Если вы сможете сохранять хладнокровие, месяц пройдет без лишней суеты. Праздничные мероприятия начинаются рано, когда Венера совершает тур по социальному сектору вашей карты, начиная с 7-го числа. Хватайте омелу и наслаждайтесь! Тем не менее, 12-го числа нужно проявлять осторожность в любовных вопросах.

Венера будет находиться в оппозиции к Марсу, что не способствует поспешным шагам. Истины проявляются 15-го числа, когда полная Луна прибывает прямо на станции Меркурия. И снова вам захочется подождать, пока у вас не появится время обдумать откровения.

Определяющий момент в карьере наступает с новолунием 30-го числа. Вы усердно работали весь год, так что будьте готовы получить свои награды. 2024 год подходит к концу, и вы готовы к новым возможностям. 2025 год может стать вашим звездным поворотом.

Гороскоп на декабрь – Телец

Финансы нуждаются во внимании, особенно 1 и 15 числа. 1-го числа новолуние проливает свет на утечки денег. Если ваш бюджет нуждается в обновлении, это лучший день для балансировки бухгалтерских книг. Завершите праздничные покупки 15 числа, когда полнолуние покажет лучшие предложения. Эти две лунации приведут вас в отличную форму до конца года.

Если вы устраиваете праздники (вероятно, так как у вас это отлично получается), ретроградный Марс 6-го числа указывает на необходимость установления границ. Создайте свои домашние правила, и вы будете поддерживать мир.

Ваша правящая планета, Венера, сохранит вашу репутацию кристально чистой, как только она войдет в знак Водолея 7-го числа. Даже если вам придется установить закон, вы можете сделать это изящно. После нескольких недель ретроградного движения 15-го числа Меркурий будет находиться в прямом положении.

Общение улучшается, добавляя больше веселья в ваши праздники. Лучшая ночь для романтики – 19 число. Венера находится в счастливом углу с Юпитером, целуя вечер с истинной любовью. Отправляйтесь в путь к более теплым берегам 30 числа, когда произойдет новолуние в Козероге. Зимний отпуск в тропическом месте заканчивает 2024 год на спокойной ноте.

Гороскоп на декабрь – Близнецы

Ваша правящая планета, Меркурий, будет ретроградной в течение первых двух недель декабря. В этот период вам нужно тщательно подбирать слова. В некоторых случаях, возможно, лучше ничего не говорить. Новолуние 1-го числа может привести на вашу орбиту интересного новичка. Хотя это добавляет интриги в месяц, лучше не торопиться, особенно когда Марс становится ретроградным 6-го числа.

Путешествия в отпуск становятся гармоничными, когда Венера входит в знак Водолея 7-го числа. Независимо от того, улетаете ли вы на зимние каникулы или направляетесь домой, чтобы повидаться с семьей, ваши путешествия должны быть приятными. 15 числа Вселенная поворачивается в вашу пользу. Полная Луна, за которой следует прямое расположение Меркурия, устраняет препятствия.

Наконец-то облегчение! Солнце в Козероге 21-го числа увеличит ваш доход на следующие 4 недели. Это может быть связано с роялти, совместными предприятиями или неожиданными непредвиденными доходами. Еще один источник дохода открывается с новолунием 30-го числа. Если вы получили предложение, скажите "да"!

Обратите пристальное внимание на свою репутацию, когда Юпитер образует квадратуру к Сатурну 24 числа. Если вы начнете споры, вы можете их получить. Защитите свое доброе имя, и вы останетесь подальше от горячей воды.

Гороскоп на декабрь – Рак

Лучший день для подачи заявления на новую работу — 1 декабря, когда ваш управитель, Луна, погружается в рабочий сектор вашей карты. Это тоже новолуние, идеально подходящее для новых начинаний. Стряхните пыль со своего резюме и бросьте свою шляпу на ринг! Но потяните с подписанием контракта до 15 числа. Как только это произойдет, вы будете свободны.

Держите финансы под жестким контролем, когда Марс станет ретроградным 6-го числа. Побалуйте своих близких самодельными подарками в этот праздничный сезон. Ваша семья (и бюджет) будут любить вас за это! Возьмите 15-е число выходного для отдыха. Сочетание прямого расположения Меркурия и полной Луны означает, что лучше не заставлять себя.

День "я" поможет вам оставаться на земле по мере приближения праздников. Отношения кажутся близкими, но сложными, когда Солнце входит в знак Козерога 21-го числа. Хотя это прекрасно, когда рядом с вами находятся самые близкие родственники, вам, возможно, придется установить несколько границ. Новолуние 30-го числа — лучший день для новых правил. Сообщите своим близким, что вам нужно, и ваш год закончится на спокойной ноте.

Гороскоп на декабрь – Лев

Романтика находится на подъеме в этом месяце, начиная с новолуния 1-го числа. Это ваш лучший день, чтобы сделать первый шаг, задать вопрос или сказать "Я согласен". Имейте в виду, что Меркурий будет ретроградным до 15 числа, транзит, который может нарушить связь.

Если ваша личная жизнь похожа на романтическую комедию, поверьте, вы найдете свой счастливый конец. Марс станет ретроградным в вашем знаке 6-го числа, транзит, который предпочитает замедляться. Зачем спешить, если можно наслаждаться каждым моментом? Любовь продолжает шипеть, когда Венера входит в знак Водолея 7-го числа. Одиноки? Выходите и общайтесь!

Лучшие ночи месяца для общественных мероприятий — 15 и 19 числа. Никогда не знаешь, кого встретишь! Это создаст вам праздничное настроение на весь оставшийся месяц. Вы думаете о своей работе, когда ваш управитель, Солнце, занимает вашу рабочую зону, начиная с 21-го числа. Должен ли я остаться или уйти? Новолуние 30-го числа — ваш лучший день для подачи заявления на новую работу. Если вы недовольны своей текущей работой, сейчас самое время привести свою силу в движение.

Гороскоп на декабрь – Дева

Декабрь начинается напряженно, благодаря ретроградному Меркурию. Тем не менее, это не испортит праздник. Новолуние 1-го числа идеально подходит для подготовки своего гнезда к отпуску. Выбейте елку, повесьте украшения и не забудьте про омелу!

Ретроградный Марс 6-го числа дает вам зеленый свет для закулисной деятельности. Тайный Санта? Может быть. Гармония с коллегами гарантируется, когда Венера войдет в знак Водолея 7-го числа. Командная работа воплощает мечту в жизнь! Если вашим коллегам не хватает энтузиазма, лучшим днем для убеждения и мотивации будет 13-е число, когда Меркурий находится в секстиле к Венере.

Завершите важные проекты к 15 числу. В этот день наступает полнолуние, и Меркурий находится прямо на станциях - идеальный дуэт для очистки рабочего календаря. Солнце в Козероге 21-го числа будет поддерживать вас в веселом, игривом настроении до конца года. Тем не менее, квадратура Юпитер-Сатурн 24-го числа может втянуть вас в рабочую драму. Напомните своей команде, что сегодня праздник, и прекратите эту ерунду. Еще одно новолуние наступит 30-го числа в секторе истинной любви вашей карты. 2024 год заканчивается на романтической ноте, с возможностью более тесной связи в следующем году.

Гороскоп на декабрь – Весы

В этом месяце может потребоваться праздничная поездка, но вы должны быть готовы к задержкам. Ретроградный Меркурий может преподнести несколько неприятных сюрпризов, но план Б гарантирует, что вы доберетесь до места назначения с минимальной суетой.

Новолуние 1-го числа является звездным для быстрого путешествия, возможно, для праздничного шопинга. Ретроградный Марс 6-го числа активизирует вашу социальную жизнь. Приглашения приходят, но вы должны быть проницательны. Вы не можете посетить каждое мероприятие. Рискните в любви, когда ваша правящая планета, Венера, войдет в знак Водолея 7-го числа.

Дайте кому-то знать, что вы чувствуете - и вы сможете стать ближе. Еще одна отличная возможность для путешествий – полнолуние 15 числа. Дальняя поездка перед праздниками подарит вам радостное настроение. Меркурий также будет прямым в этот день, прокладывая путь для плавного путешествия.

19-е число обнаруживает Венеру и Юпитер в положительном ракурсе, добавляя удовольствия в ваши путешествия. Возвращайтесь домой, когда Солнце перейдет в знак Козерога 21-го числа. Самое время сосредоточиться на семейных традициях, а не на далеких местах. Новолуние 30-го числа является впечатляющим для новогодней встречи в вашем доме. Встречайте новый год пораньше!

Гороскоп на декабрь – Скорпион

Ваше финансовое положение улучшается, начиная с новолуния 1-го числа. Это взрывной день, чтобы подать заявление на новую работу или продвижение по службе. Тем не менее, Меркурий будет ретроградным до 15 числа, поэтому лучше проявить осторожность, прежде чем подписываться на пунктирную линию.

Кроме того, ваша правящая планета, Марс, будет ретроградной 6-го числа, что может вызвать задержки в карьере. Тем не менее, ваш потенциал заработка велик, поэтому не переживайте из-за неудач. Ваш дом становится местом для встреч, когда Венера входит в домашний сектор вашей карты 7-го числа. Пока вы наслаждаетесь своим личным временем, было бы весело принять у себя своих близких.

Расплатитесь с долгами в полнолуние 15-го числа. Это идеальный день, чтобы подвести итоги. Несколько поездок на автомобиле могут добавить занятости в ваш декабрь, когда Солнце перейдет в Козерог 21-го числа. Романтическая драма может разразиться 24 числа, когда Юпитер столкнется с Сатурном. Сейчас не время затевать драку. Лучше быстро уладить разногласия. Новолуние 30-го числа отлично подходит для путешествий. Уезжайте из города и наблюдайте, как мяч падает следующей ночью.

Гороскоп на декабрь – Стрелец

Ваше ежегодное новое начало наступает 1-го числа, когда новолуние открывает дверь для новой жизни. Если вы хотите совершить смелые перемены, это ваш день. Помните, что Меркурий будет ретроградным в вашем знаке до 15 числа, транзита, известного лежачими полицейскими. Даже если у вас каменистый взлет, вы взлетите, как только найдете свои крылья.

Вы являетесь самым авантюрным знаком зодиака, но путешествие может быть сложным, как только Марс перейдет в ретроградное положение 6-го числа. Неудачи и задержки могут стать для вас испытанием. Потерпите!

Полнолуние 15-го числа отлично подходит для разрешения конфликтов. Если вам нужно поговорить об этом, это ваш лучший день. Кроме того, тогда Меркурий будет прямым, помогая словам лучше приземляться. Солнце в Козероге 21-го числа увеличивает вашу денежную привлекательность.

Это может проявиться в виде повышения зарплаты или неожиданной рождественской удачи! 24 декабря вы окажетесь в центре семейной вражды. Сделайте все возможное, чтобы поиграть в миротворца, если хотите, чтобы оставшаяся часть месяца была прохладной. Хорошие финансовые новости приходят 30 числа, когда новолуние появляется в вашей денежной зоне. Это может стать началом благополучного нового года!

Гороскоп на декабрь – Козерог

Декабрь предлагает возможности для перезагрузки, начиная с новолуния 1 числа. Внесите свой уход в календарь в тот же день, и вы будете готовы к убийству в этом месяце!

Ретроградный Меркурий также является еще одной причиной повысить заботу о себе. Когда вы заботитесь о себе, вы можете лучше заботиться о других. Ретроградный Марс 6-го числа призывает к осторожности с праздничными расходами. Обычно вы не импульсивный тип, в этом транзите вы можете потерять свои деньги, особенно если вы спешите.

К счастью, Венера поможет вам привлечь достаточно денег, чтобы покрыть дефицит, когда она перейдет в Водолея 7-го числа. Избавьтесь от вредных привычек 15-го числа, когда Меркурий станет прямым и наступит полнолуние. Вы можете найти в себе силы воли, чтобы сделать давно назревшие изменения прямо сейчас.

Солнце переходит в знак Козерога 21-го числа, отмечая начало зимы и вашего сезона. У вас есть 4 недели, чтобы ярко сиять, так что заявите о своем месте в центре внимания. Остерегайтесь заказов на работу в последнюю минуту, когда Юпитер образует квадратуру к Сатурну 24 числа. Эти обязанности можно выполнить и после отпуска. Новолуние 30-го числа – супер для обновления образа. Новые нитки, новая прическа = новый ты на новый год.

Гороскоп на декабрь – Водолей

Новолуние в первое число открывает напряженный социальный календарь. Ожидайте прихода приглашений в течение первых 3 недель, а это значит, что вы будете проводить меньше времени дома. Тем не менее, некоторые приглашения могут оказаться хлопотными из-за ретроградного Меркурия.

6-го числа Марс станет ретроградным в вашей зоне взаимоотношений. Проявляйте терпение по отношению к своим близким. Не позволяйте мелочам нарушать ваше спокойствие. Важной новостью месяца является то, что Венера будет красиво сидеть в вашем знаке 7-го числа, транзит, который отбрасывает на вас благоприятное сияние. Ваше обаяние получает мега-усиление, что дает вам преимущество в любой ситуации.

15-е число находит полнолуние в вашем секторе истинной любви, лучшую лунацию для принятия важных романтических решений. Меркурий в этот день также находится в прямом положении, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с подбором правильных слов.

Вы можете почувствовать тягу к тихому отдыху, когда Солнце перейдет в Козерог 21-го числа. После стольких событий время, проведенное в одиночестве или со своим медом, кажется идеальным выбором. Новолуние 30-го числа — это звездный вечер для встреч вдвоем... или два. Позвольте всем остальным веселиться, пока вы наслаждаетесь тайным (возможно, романтическим) праздником.

Гороскоп на декабрь – Рыбы

По мере того, как год подходит к концу, ваша карьера достигает высшей точки. Новолуние 1-го числа открывает возможности для продвижения по службе, в то время как Солнце делает вашу репутацию ярче. Вы много работали весь год, так что это заслуженно.

Если вы были слишком заняты, чтобы заботиться о себе, ретроградный Марс 6-го числа может застать вас готовым вернуться на беговую дорожку. Еще одним стимулом для повышения уровня заботы о себе является вхождение Венеры в раздел одиночества вашей карты 6-го числа. Запишитесь на спа-процедуры, и вы будете чувствовать себя (и выглядеть) потрясающе.

Полнолуние 15-го числа обращает ваше внимание на семейную ситуацию. Близкий человек может попросить вас о помощи, поэтому будьте готовы помочь. Меркурий также будет прямым в этот день, обеспечивая идеальный фон для столь необходимых разговоров.

Ваша социальная жизнь активизируется, когда Солнце войдет в знак Козерога 21-го числа. Тем не менее, квадратура Юпитер-Сатурн 24-го числа может принести семейную драму. Возможно, потребуется установить границу, если вы хотите насладиться отдыхом. Новолуние в Козероге 30-го числа — восхитительная лунация для предновогодних посиделок. Повеселитесь со своими лучшими друзьями, прощаясь с 2024 годом!

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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