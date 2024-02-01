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Гороскоп на февраль 2024: что принесет Близнецам последний месяц зимы

Анна Ярославская
1 февраля 2024, 17:23
В феврале у Близнецов состоится романтическое знакомство или отношения выйдут на новый уровень, рассказала Анжела Перл.
Гороскоп Близнецы, Анжела Перл
Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 для Близнецов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 для Близнецов.

20 января Плутон - планета перемен и трансформации поменяла знак.

"Очень редко Плутон меняет знак, и он у вас вышел из восьмого дома и перешел в девятый. Когда планета будет стоять на границе двух домов, то окажет влияние на оба. Со 2 сентября по 20 ноября Плутон даже сделает один шаг назад, а потом окончательно войдет в девятый дом гороскопа на 20 лет. На выходе из восьмого дома у вас могут быть непредвиденные ситуации. Вы получите большую сумму денег, в бизнес вложится инвестор. Ваш муж или жена заработают большую сумму, общий капитал увеличится", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Кроме того, не исключены кризисные ситуации. Возможно нужно будет срочно сделать операцию.

Некоторых Близнецов ждет новость о рождении ребенка. У кого-то может быть много путешествий за границу или даже эмиграция.

6 февраля Меркурий также входит в девятый дом и соединяется с Плутоном.

"Вы получите новую информацию, которая поменяет мышление. Вы начнете учиться чему-то, встретите учителя. Родится новая энергия, желание, появится желание путешествовать и изучать иностранные языки. Будет происходить все, что может расширить кругозор", - рассказала астролог.

17 февраля у Близнецов состоится романтическое знакомство или отношения выйдут на новый уровень. Например, вы решите жить вместе. В деловых отношениях - сделка или переговоры, подписание контракта.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

24 февраля - полнолуние в секторе семьи, дома недвижимости, места жительства.

"Это может быть переезд, вы осядете где-то, снимете квартиру, купите дом, дачу, участок земли. Все, что будет происходить, связано с недвижимостью: переезд, покупка мебели или техники и так далее", - рассказала специалист.

Подробный гороскоп для Близнецов на февраль 2024 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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Близнецы гороскоп гороскоп на февраль гороскоп Близнецы Анжела Перл
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