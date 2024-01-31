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Гороскоп на февраль 2024 года для Дев: приятные новости, гармония и деньги

Анна Ярославская
31 января 2024, 23:41
В начале февраля Меркурий заставит Дев навести порядок в своей жизни. Вы будете решать мелкие проблемы, рассказала Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 для Дев / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 для Дев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 20 января Плутон вошел в шестой дом гороскопа - это сектор здоровья, питания, анализа жизни и режима.

"Многие Девы изменят свой образ жизни, начнут питаться по-другому, будут заниматься спортом. Режим поменяется на 100%. Может быть, вы много работали, а теперь будете дома", - отметила астролог.

Плутон может закончить отношения. Они либо перейдут на следующий уровень. Например, вы решите пожениться или будет помолвка, или у вас родится ребенок, или вы начнете жить вместе. Если таких перемен не будет, отношения закончатся.

6 февраля Меркурий заставит Дев навести порядок в своей жизни. Вы будете решать мелкие проблемы. Девы возьмут себе ассистента или помощника, или вам дадут ученика, которого вы будете учить, или вы будете разбираться в документах.

Новолуние 9 февраля принесет в жизнь Дев что-то новое. Например, предложение по работе или врач пропишет вам новое лечение.

Представители этого знака зодиака могут завести домашнее животное.

14 февраля есть риск ссор и конфликтов, свидетельствует гороскоп на месяц.

17 февраля Венера тоже входит в шестой дом гороскопа. Это очень хорошая планета - она приносит приятные новости, гармонию, радость, праздник, застолье и деньги.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 февраля стоит сместить фокус на работу, здоровье, режим, решение каких-то проблем.

24 февраля - полнолуние в знаке Дева. Вы будете принимать решение. Особенно сильно почувствуют это полнолуние те Девы, которые родились с 20 по 31 августа. Это может быть довольно эмоциональный день, предупредила астролог.

Подробный гороскоп для Дев на февраль 2024 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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