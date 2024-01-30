Гороскоп на февраль 2024 года: Скорпионов ждет фатальный месяц

Что-то очень важное произойдет в жизни Скорпионов в феврале. Возможно появятся какие-то новые обязательства по отношению к родственникам.

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Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 для Скорпионов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 20 января Плутон поменял знак и вошел в четвертый дом гороскопа.

"Планета была в третьем доме родственников и переездов. Возможно вам пришлось переехать или в жизни сестры/брата какие-то события происходили? У многих из вас мог поменяться круг общения. Это был длительный 15-летний период. Сейчас Плутон входит в четвертый дом. Это планета перемен и трансформации. Многие Скорпионы поменяют место жительства", - свидетельствует гороскоп.

Плутон будет в этом секторе гороскопа целых 20 лет - до 2044 года. В это время Скорпионы могут купить квартиру, начать строить дом и т.д.

Может меняться состав семьи (родится ребенок, дочка выйдет замуж, сын женится или разведется).

В целом, в феврале тема семьи и близких людей будет очень актуальной. Возможна продажа/покупка недвижимости, оформление документов, переезд, получение гражданства.

9 февраля - новолуние, которое принесет в жизнь Скорпионов что-то новое. Например, появится новый член семьи. Вы можете начать делать дома ремонт.

14 февраля есть шанс купить автомобиль или отправиться в путешествие вместе с семьей.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

17 февраля Венера принесет Скорпионам деньги. Могут приехать гости. Какая-то женщина даст вам совет.

"Что-то очень важное произойдет в жизни Скорпионов в феврале. Возможно появятся какие-то новые обязательства по отношению к родственникам", - предупредила астролог.

20 февраля ждите хорошие новости и радостные события.

24 февраля - полнолуние. Состоится встреча с друзьями. Вы получите новость от друзей. Впрочем, полнолуние иногда что-то завершает. Например, вы поссоритесь с кем-то, выйдете из команды.

"У Скорпионов появится новая цель, желание или мечта. При этом вы поймете, как ее осуществить. Если у вас день рождения с 30 октября по 3 ноября, то вы можете получить подарок судьбы", - добавила Анжела Перл

Подробный гороскоп для Скорпионов на февраль 2024 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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