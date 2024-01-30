Гороскоп на февраль 2024 года: Скорпионов ждет фатальный месяц

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 для Скорпионов.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 20 января Плутон поменял знак и вошел в четвертый дом гороскопа.
"Планета была в третьем доме родственников и переездов. Возможно вам пришлось переехать или в жизни сестры/брата какие-то события происходили? У многих из вас мог поменяться круг общения. Это был длительный 15-летний период. Сейчас Плутон входит в четвертый дом. Это планета перемен и трансформации. Многие Скорпионы поменяют место жительства", - свидетельствует гороскоп.
Плутон будет в этом секторе гороскопа целых 20 лет - до 2044 года. В это время Скорпионы могут купить квартиру, начать строить дом и т.д.
Может меняться состав семьи (родится ребенок, дочка выйдет замуж, сын женится или разведется).
В целом, в феврале тема семьи и близких людей будет очень актуальной. Возможна продажа/покупка недвижимости, оформление документов, переезд, получение гражданства.
9 февраля - новолуние, которое принесет в жизнь Скорпионов что-то новое. Например, появится новый член семьи. Вы можете начать делать дома ремонт.
14 февраля есть шанс купить автомобиль или отправиться в путешествие вместе с семьей.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
17 февраля Венера принесет Скорпионам деньги. Могут приехать гости. Какая-то женщина даст вам совет.
"Что-то очень важное произойдет в жизни Скорпионов в феврале. Возможно появятся какие-то новые обязательства по отношению к родственникам", - предупредила астролог.
20 февраля ждите хорошие новости и радостные события.
24 февраля - полнолуние. Состоится встреча с друзьями. Вы получите новость от друзей. Впрочем, полнолуние иногда что-то завершает. Например, вы поссоритесь с кем-то, выйдете из команды.
"У Скорпионов появится новая цель, желание или мечта. При этом вы поймете, как ее осуществить. Если у вас день рождения с 30 октября по 3 ноября, то вы можете получить подарок судьбы", - добавила Анжела Перл
Подробный гороскоп для Скорпионов на февраль 2024 от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп на февраль 2024 для Рыб: чем удивит последний месяц зимы
- Гороскоп на февраль 2024: Водолеев ждет очень прибыльный месяц
- Гороскоп на февраль 2024: Козероги разбогатеют и выйдут на новый уровень