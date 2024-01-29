Гороскоп на февраль 2024: Ракам пора что-то менять, Рыбам - одиночество

Астрологи рассказали, что пророчат звезды в феврале всем знакам зодиака.

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Гороскоп на февраль 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на февраль 2024 предсказывает события и влияние планет на каждый знак зодиака в этом месяце. Будьте готовы к переменам и узнайте, как использовать позитивные энергии этого периода в свою пользу.

Не упустите возможность узнать, что ждет вас в феврале 2024 и как сделать этот месяц особенным и успешным для себя!

Гороскоп на февраль – Овен

Многие ваши жизненные принципы, ценности и убеждения могут подвергнуться серьезной перестройке, и это создает эффект домино для ваших отношений. Круг людей, с которыми вы хотите быть связаны, постоянно меняется.

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Некоторые разрывы между вашими сообществами и дружескими связями могут быть болезненными, но большинство из них - это возможность расти и развиваться вместе. Не говоря уже о волнении от новых приключений с новыми и старыми друзьями.

Гороскоп на февраль– Телец

То, что, как вы думали, вы знали и хотели для своей жизни, сейчас подвергается переоценке. Когда вы думаете о своем общем жизненном направлении, жизненном пути и вкладе в свой уголок мира, как вы хотите, чтобы вас запомнили?

И как вы хотите, чтобы вас знали прямо сейчас - даже если вы предпочитаете быть неизвестным и не очень публичным в своей работе? Спросите себя, кем вы хотите стать, когда "вырастете"? Никогда не поздно переосмыслить свою сущность.

Гороскоп на февраль – Близнецы

Что, где и к кому вы обращаетесь за советом и мудростью, будет трансформироваться и углубляться. Все это - часть процесса пересмотра убеждений, которые определяют, как вы проявляете себя и понимаете мир.

Ожидайте боли роста, поскольку вы пробуждаетесь к новым рамкам и перспективам снаружи, но в конечном итоге это хорошо. Это показывает вашу способность расширяться и развиваться как человеческое существо.

Гороскоп на февраль – Рак

Сейчас самое время отстраниться, чтобы оценить, какие элементы вашей жизни больше не приносят плодов и позитива. То, как вы принимаете потери, и мудрость, которую вы приобретаете после этого, - это хорошие навыки, которые нужно развивать и углублять.

Перемены - единственная константа, и чем больше вы будете укреплять свои силы, но при этом заботиться о своих уязвимых местах, тем больше ваша стойкость духа будет служить вам в любых испытаниях, которые встретятся на вашем пути.

Гороскоп на февраль – Лев

Люди, с которыми у вас связаны важные обязательства и отношения, проходят через это. Как следствие, вы также проходите через это вместе с ними. В результате динамика ваших отношений с самыми ценными связями меняется и трансформируется.

Это прекрасное время для изучения любого застоя, который требует действий. По крайней мере, проведите мозговой штурм и обсудите дальнейшие шаги, чтобы вместе помочь им - и улучшить качество ваших отношений в будущем.

Гороскоп на февраль – Дева

Чувствуете ли вы, что вас достаточно ценят и признают за ваши усилия и труд на работе, дома и в отношениях? Если что-то из этого кажется вам особенно неблагодарным, проанализируйте себя, чтобы понять, почему вы постоянно проявляете себя так, как проявляете, несмотря на отсутствие благодарности.

От кого и почему вы ждете одобрения? Не вредит ли вам ваша настойчивость в соблюдении трудовой этики? Пора пересмотреть свои приоритеты, дорогая Дева.

Гороскоп на февраль – Весы

Сколько удовольствия и наслаждения вы пропустили из-за внутреннего стыда и страха быть отвергнутым? Февраль - это месяц, когда нужно разобраться, как избегание мешает вам ощутить полноту радости и любви (всех видов!) в вашей жизни.

Это не осуждение, а мягкое напоминание о том, что нужно быть добрым к себе, когда вы исследуете какие-то основные раны, которые могут мешать вам раскрепоститься и получить удовольствие.

Гороскоп на февраль – Скорпион

Интересно, что со временем то, что вы помните, меняется по мере того, как вы меняете свое отношение к воспоминаниям. Это очень сильно, когда вы представляете, что в прошлом у вас были самые лучшие времена в жизни, а потом, оглянувшись назад, скажем, на свой подростковый дневник, читаете, каким ужасным был тот год в вашем детстве (и наоборот).

Как вы можете переосмыслить свои нынешние переживания, особенно если вы испытываете трудности, когда вы можете представить, как ваше будущее "я" будет вспоминать этот момент по-другому?

Гороскоп на февраль – Стрелец

Ваша большая жизнь состоит из маленьких жизней. Многое из того, что вы помните как свои величайшие переживания, в лучшем случае мимолетно. На самом деле, чтобы обрести неуловимое чувство удовлетворенности, вам необходимо укорениться в повторяющемся пульсе повседневной рутины.

От того, как вы живете каждый день, зависит ваша удовлетворенность жизнью в целом. Это всегда непрерывное путешествие, а не одна конечная точка. Вера в последнее - это ловушка.

Гороскоп на февраль – Козерог

Чувство стабильности будет в центре вашего внимания в предстоящем месяце. Идет ли речь о ваших материальных ресурсах или о вашей энергетической способности поддерживать средства к существованию - все они связаны и очень важны. Жизнь требует вашего ощутимого присутствия, чтобы она могла поддержать вас.

Несмотря на то что в этом вопросе есть много слоев, включая общественные системы, над которыми вы не имеете прямого контроля, расставьте приоритеты в тех областях вашей жизни, которыми вы можете управлять. Что вам нужно, чтобы у вас было достаточно ресурсов?

Гороскоп на февраль – Водолей

Вы воплощаете в себе свирепую интенсивность по мере того, как разворачивается этот месяц, дорогой Водолей. Многое из этого началось пару недель назад, а февраль - это стратегия и мобилизация, чтобы преодолеть давление, которое нарастает внутри вас.

Независимо от контекста, проведите это время так, чтобы расставить приоритеты и сосредоточиться на своем целостном благополучии. Подпитайте свой разум, тело и дух, чтобы помочь сориентироваться в грядущих больших переменах. У вас все получится.

Гороскоп на февраль – Рыбы

Желание затаиться и отшельничать в феврале очень велико. Если ситуация позволяет, освободите место, чтобы так и сделать. Однако если ваша жизнь не позволяет проводить много времени в одиночестве, используйте творческий подход, чтобы получить перезагрузку, которая приходит с одиночеством - даже когда вы окружены людьми или когда вы должны появиться и сделать свою работу.

Такие практики, как дыхание и медитация, могут быть особенно полезны сейчас, чтобы не перегружать нервную систему.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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