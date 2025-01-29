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Гороскоп на февраль 2025 для Близнецов: успех, вдохновение, награды

Анна Ярославская
29 января 2025, 21:03
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Самым важным событием месяца станет новолуние. Анжела Перл рассказала, что оно принесет представителям этого знака зодиака.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на февраль 2025 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие важные астрологические повлияют на жизнь Близнецов
  • Когда сбудутся мечты

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2025 для Близнецов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, последний месяц зимы откроет перед представителями этого знака зодиака возможности для получения новой работы, начала собственного дела или изменения статуса, например, обручения или свадьбы.

Если вам интересен Таро-прогноз на февраль для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на февраль 2025: Овнам - деньги, Тельцам - любовь, Близнецам - признание.

Согласно астрологическому прогнозу, в феврале 2025 года кармические узлы окажут значительное влияние на Близнецов - в январе они вошли в 4-й и 10-й дома гороскопа и будут действовать на протяжении полутора лет. Эти дома связаны с темами недвижимости, места жительства и карьеры. Это означает, что в течение всего года Близнецы будут сталкиваться с важными событиями и изменениями в этих сферах жизни, пишет Главред.

С 1 по 3 февраля Венера будет соединяться с Нептуном в 10-м доме гороскопа. Это соединение будет способствовать реализации целей, связанных с карьерой и достижениями. Близнецы могут получить предложение новой работы или проекта, который вы давно хотели.

"Венера с Нептуном это как будто мечта сбылась. Например, вы получили работу, которую хотели, или проект или деньги, монетизировали свой талант. Ведь Нептун - это таланты, мечты, то, что вы хотите материализовать, а Венера - это то, что мы любим", - рассказала Перл.

4 февраля Юпитер - планета удачи и везения, которая находится в вашем знаке - разворачивается в прямое движение.

Перед Близнецами отроются новые возможности. Вы получите подарки судьбы. Это время будет особенно благоприятным для разрешения различных ситуаций, связанных с отношениями, начинаниями. Возможно состоится новое романтическое знакомство, начнутся любовные отношения.

Юпитер будет находиться в знаке Близнецов до 10 июня. В течение этого периода представителей этого знака зодиака ждут улучшения в карьере, новые проекты. Некоторые обручаться или сыграют свадьбу.

5 февраля Венера входит в 11 дом гороскопа. Это сектор, который отвечает за друзей, различные мероприятия и события. У вас появится новый круг общения.

Близнецы получат прибыль, подарки в виде денег, награды и призы.

12 февраля будет полнолуние в 3 доме гороскопа. Состоятся короткие поездки. Вы получите новости о родственниках или соседях. Возможно вы закончите какие-то курсы, будете принимать решение о новом обучении. Вы получите навыки, которые будут полезны в будущем.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 15 февраля Меркурий также войдет в 10-й дом, что будет способствовать переговорам и обмену информацией, связанным с карьерными целями.

Новолуние 28 февраля в 10-м доме гороскопа может обозначить новые начинания или изменения в статусе, такие как новая работа или другие важные жизненные изменения. Например, вы получите статус студента, выйдете на пенсию.

Новолуние будет служить своего рода компасом, указывая направление для будущих шагов и целей. Также возможно, что в это время вы получите новости, касающиеся родителей, особенно отца, что может повлиять на карьерные или семейные дела.

Детальный гороскоп для Близнецов на февраль смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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