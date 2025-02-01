Гороскоп на февраль 2025 для Козерогов: важная новость, знакомство и прибыль

Последний месяц зимы будет насыщен новыми возможностями для обучения, общения и расширения горизонтов.

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Гороскоп на февраль 2025 для Козерогов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие перемены ждут Козерогов в начале месяца

Когда стоит заняться здоровьем и отказаться от вредных привычек

Что ждет Козерогов в финансовой сфере в феврале

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2025 для Козерогов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на февраль 2025: Козерогам - прибыль, Водолеям - перемены, Рыбам - мудрость.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, кармические узлы находятся в третьем и девятом домах гороскопа. Эта ось отвечает за развитие, глобальность, новые навыки и путешествия. Ожидается, что в течение года Козероги будут активно расширять свой круг общения, знакомиться с новыми людьми и изучать другие культуры.

"Кармические узлы будут подталкивать вас идти учиться, получать какие-то новые навыки, новую информацию, новые знания, новые документы", - цитирует Главред Анжелу Перл.

С 1 по 3 февраля произойдет соединение Венеры с Нептуном в третьем доме гороскопа. Венера – это планета любви и радости, всего, что нам нравится, а Нептун – это озарение, творчество, вдохновение. Козерогов ждут романтические встречи и вдохновляющие знакомства. Это время будет благоприятным для изучения искусства, музыки или танцев.

"Вы познакомитесь с людьми, которые занимаются творчеством, модой, музыкой. Возможно, вы будете больше ходить на концерты, в театр. Ждите хорошую новость, касающуюся сестры или брата", - свидетельствует гороскоп на месяц.

4 февраля Юпитер – планета удачи, везения, счастья – разворачивается в прямое движение в шестом доме. Это сектор гороскопа, который отвечает за работу, обязанности, обязательства и за здоровье.

По словам астролога, вы найдете нужного врача, сдадите анализы, поменяете свой режим, найдете классного тренера по спорту. Козерогам будет легко бросить куритель, похудеть, отказаться от вредных привычек.

5 февраля Венера входит в четвёртый дом гороскопа. К вам могут приехать гости. Вы присмотрите себе недвижимость, будете покупать новую мебель, шторы, комфортные подушки или другие товары для дома.

Полнолуние 12 февраля 2025 года пройдет в восьмом доме гороскопа Козерогов. Это сектор связан с финансами и общими ресурсами. Решатся финансовые вопросы. Причем возможны различные сценарии, такие как получение наследства, выплаты по страховке, алименты или деньги от инвесторов. Не исключен раздел имущества в случае развода или разрыва партнерства.

С 15 февраля Меркурий также войдет в третий дом. Козероги получат важные новости, знакомства или информацию, связанную с обучением и коммуникацией.

19 февраля Солнце войдет в третий дом, что может означать получение диплома или грамоты. Возможно вы будете выступать на публике или защищать проект.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

24 февраля Марс разворачивается в прямое движение. Козероги смогут активизировать свои дела, связанные с партнерством и контрактами. Это время будет благоприятным для заключения сделок, поиска жилья, а также для решения судебных дел, если таковые имеются. Ожидается, что дела, которые ранее задерживались или не складывались, начнут быстро продвигаться вперед.

Кроме того, влияние Марса может проявиться в виде более настойчивых требований со стороны партнеров или клиентов. В связи с этим не исключены конфликтные ситуации. В целом, это будет время для активных действий и прогресса в личных и профессиональных отношениях.

Новолуние 28 февраля в третьем доме гороскопа принесет Козерогам новые знакомства, обучение и возможность получения новых сертификатов или дипломов. Также возможно, что вы примете решение о переезде или приобретении нового транспорта, например, автомобиля.

Влияние новолуния можно будет ощутить в течение двух недель - до середины марта. У Козерогов появятся возможности для расширения круга общения и получения новых знаний.

Детальный гороскоп для Козерогов на февраль смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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