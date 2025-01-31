Гороскоп на февраль 2025 для Львов: прибыль, романтика и новые возможности

Кармические узлы будут держать фокус на финансовых делах, свидетельствует гороскоп.

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Гороскоп на февраль 2025 для Львов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Какое влияние окажет февральское полнолуние на Львов

Какие события ожидаются в финансовой сфере

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2025 для Львов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на февраль 2025: Ракам - прибыль, Львам - отдых, Девам - триумф.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в январе кармические узлы переместились в финансовые дома Львов. Это означает, что в течение года все внимание представителей этого знака зодиака будет сфокусировано на финансовых вопросах и изменениях в финансовом положении.

"Шаг за шагом будет меняться ваша финансовая ситуация. Помимо этого ещё и планеты будут усиливать тему финансов в этом месяце", -цитирует Главред Анжелу Перл.

С 1 по 3 февраля Венера соединяется с Нептуном в восьмом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за большие деньги, часто это не заработанные деньги. Например, это может быть государственная помощь, алименты, выплата по решению суда и так далее. Также Львы могут получить деньги в подарок. Возможно это будет инвестиция или деньги мужа/жены.

Венера может способствовать романтическим встречам и укреплению близких отношений. Это время будет благоприятным для общения и взаимодействия с людьми, что может привести к новым знакомствам и приятным моментам в личной жизни.

После 5 февраля Венера переместится в 9 дом. Это удачное время для путешествий, обучения, общения с людьми издалека, а также для сдачи экзаменов или юридических дел.

4 февраля Юпитер - планета удачи, везения и подарков судьбы - разворачивается в прямое движение в 11 доме гороскопа. У вас появится больше друзей, знакомых. Вы станете частью коллектива, единомышленников.У вас появится учитель, которым вы будете восхищаться.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

12 февраля - полнолуние в знаке Льва. Оно высветит важные аспекты их жизни, включая внешность, личные качества и отношения с окружающими. Львам будет предоставлена возможность взглянуть на себя и определить свои цели и намерения.

Полнолуние может принести новости или ситуации, которые помогут Львам увидеть реальность в новом свете и понять то, что они, возможно, не замечали ранее.

Особенно сильно влияние полной Луны почувствуют те, кто родился с 14 по 20 августа.

15 февраля Меркурий принесет звонок, письмо, смс, важный разговор или документ.

24 февраля Марс разворачивается в прямое движение и движется в сторону знака Льва.

"Правда, дойдёт он до Льва только в апреле, поэтому до апреля вам придётся с чем-то разбираться, что-то заканчивать, от чего-то освобождаться. Это удачное время для детокса и для подготовки к чему-то.

28 февраля - новолуние в 8 доме гороскопа. Вас ждут новые деньги, новая коллаборация, партнёрство, работа проект или клиент. Может быть вы будете брать кредит, покупать недвижимость, стоить новые финансовые планы. Не исключен раздел имущества, получение наследства.

Детальный гороскоп для Львов на февраль смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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