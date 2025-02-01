Гороскоп на февраль 2025 для Стрельцов: любовь, успех, деньги и удовольствия

В последний месяц зимы Венера принесет Стрельцам подарки и ощущение праздника.

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Гороскоп на февраль 2025 для Стрельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

Какое влияние окажут кармические узлы на жизнь Стрельцов

Что может произойти в семье Стрельцов в начале февраля

Каких важных событий ожидать в конце месяца

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2025 для Стрельцов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на февраль 2025: Весам - поездка, Скорпионам - новость, Стрельцам - начало.

"Уже начинают работать кармические узлы, которые в январе поменяли знаки и вошли в ваши очень важные дома гороскопа. Четвертый дом и его влияние на вашу жизнь будет основным в феврале. Четвертый дом – это дела семьи, место, где вы живете, с кем вы живете. И десятый дом – это цели, то, чего вы хотите достичь и добиться. Может произойти переезд в этом году, смена работы или карьеры. Какие-то события могут произойти в семье", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

С 1 по 3 февраля соединяются Венера с Нептуном в четвертом доме гороскопа.

"Венера - планета любви и всего того, что нам нравится. Нептун – это вдохновение, озарение и тоже, безусловно, любовь. И здесь такое хорошее соединение, что, может быть, вы с кем-то познакомитесь или ваша семья, член вашей семьи познакомят вас с кем-то. Вы влюбитесь, и у вас начнутся отношения. Если вы в браке, то произойдет очень радостное событие", - цитирует Главред Анжелу Перл.

Может быть, вы найдете себе дому или квартиру, о которой мечтали. Вы получите хорошую сумму денег на покупку недвижимости или, наоборот, выгодно ее продадите.

4 февраля Юпитер - планета удачи и подарков судьбы - принесет вам любовь, знакомство, партнёра, предложение руки и сердца, брак.

Юпитер был ретроградным, но с 4 февраля он начнет набирать обороты и будет раздавать подарки больше и чаще.

"Если это не проигрывается у вас в плане любви или брака, тогда Юпитер даст вам человека, с которым вы надолго останетесь друзьями. Или вы войдете в какой-то круг единомышленников. Ваше окружение может поменяться на более интересное. Может быть это будет договоренность или контракт с какой-то компанией, очень удачная сделка купли-продажи. У вас будет бизнес-проект с инвесторами. Состоится знакомство, которое принесет вам удачу", - рассказала астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

5 февраля Венера входит в пятый дом гороскопа. Это сектор удовольствий, радости, отпуска, походов в театр, праздника и всего того, что восхищает и приносит удовольствие. Венера принесет Стрельцам деньги на эти удовольствия или любовь к себе, влюблённость, любовь другого человека. Не исключено, что вы получите подарок. Вас пригласят на свадьбу или на день рождения. Также может быть даже выигрыш в лотерею.

Полнолуние 12 февраля 2025 года будет происходить в девятом доме гороскопа. Полная Луна может способствовать дальним поездкам, отпуску или командировкам, а также высветит информацию о людях, которые живут далеко или принадлежат к другой культуре. Возможно, вы начнете изучать иностранный язык или будете сдавать экзамены в этот период. Некоторые Стрельцы будут давать интервью или писать статьи.

Кроме того, полнолуние может завершить судебные и юридические дела, а также помочь в получении заграничных паспортов, виз или в вопросах гражданства.

24 февраля Марс - планета храбрости, смелости, действий, движения вперёд - разворачивается в прямое движение в финансовом секторе.

Если вы ждали сумму денег, то она придет после 24 февраля. Это могут быть выплаты по страховке, налогам, алиментам или наследству.

Вы также можете начать совместные проекты с инвесторами. Это время будет способствовать активным действиям в сфере финансов.

Восьмой дом гороскопа, в котором находится Марс, также отвечает за близость и интимные отношения. После 24 февраля ваша интимная жизнь может стать более насыщенной.

Новолуние 28 февраля произойдет в четвертом доме гороскопа. Начнется новый этап, связанный с переездом или покупкой недвижимости. Это время может быть благоприятным для смены места жительства. Возможно появление нового члена семьи, например, рождение ребенка или приобретение домашнего животного. Вы получите новости, касающиеся членов семьи или родителей. Эта информация повлияет на вашу семейную жизнь.

Детальный гороскоп для Стрельцов на февраль смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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