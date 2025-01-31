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Гороскоп на февраль 2025 для Весов: саморазвитие, новые возможности и достижения

Анна Ярославская
31 января 2025, 21:29
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В последний месяц зимы Весам желательно сфокусироваться на темах очищения, здоровья и профессионального роста, сказала Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на февраль 2025 для Весов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com,

Вы узнаете:

  • Как кармические узлы повлияют на жизнь Весов в феврале
  • Что Весам принесет полнолуние и новолуние

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2025 для Весов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на февраль 2025: Весам - поездка, Скорпионам - новость, Стрельцам - начало.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в феврале кармические узлы будут находиться шестом и двенадцатом домах гороскопа. В этот период стоит избавиться от всего ненужного, познавать себя и заниматься здоровьем. Весы могут почувствовать необходимость изменить свой образ жизни, улучшить режим, питание и избавиться от всего, что им не нравится, включая ненужные обязательства и людей, пишет Главред.

С 1 по 3 февраля произойдет соединение Венеры с Нептуном в шестом доме гороскопа. У Весом появятся новые идеи о том, как улучшить здоровье и качество жизни. Вы будуте проявлять любовь к себе и заботиться о своем теле.

Планета везения Юпитер с 4 февраля будет находиться в 9 доме гороскопа Весов и развернется в прямое движение, что позволит ускорить процессы, связанные с иммиграцией, получением гражданства и другими документами, связанными с заграницей. Это удачное время для путешествий и обучения.

Юпитер поможет Весам легко сдавать экзамены. Также представителей этого знака зодиака ждет успех в юридических делах. Возможна победа в суде. Если у вас есть бизнес, связанный с международной деятельностью, это время может стать благоприятным для его расширения.

С 15 по 19 февраля ждите новостей, касающихся работы и здоровья. Это время может быть связано с обучением, новыми обязанностями или даже медицинскими обследованиями.

12 февраля - полнолуние в 11 доме гороскопа Весов. Это событие может принести результаты за уже проделанную работу и высветить достижения, которые были достигнуты ранее. Вы получите награды, признание или даже денежные поступления.

Также полнолуние может высветить ваши отношения с друзьями и единомышленниками. Возможно некоторые отношения закончатся, поменяется круг общения. Вы можете решить выйти из группы или коллектива, с которым больше не хотите взаимодействовать.

Полнолуние станет отличным моментом для улучшения вашего онлайн-бизнеса или привлечения новых клиентов через социальные сети.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 24 февраля Марс развернется в прямое движение. Благодаря этому представителей знака зодиака Весы ждет прогресс в профессиональной сфере. Вы проявите смелость, решительность и инициативу в вопросах карьеры и начнете активно действовать, что принесет вам успех. Это время будет благоприятным для реализации амбициозных планов и принятия важных решений, связанных с карьерой. После периода ретроградного движения, когда могли возникать проблемы на работе, с руководством или клиентами, прямое движение Марса позволит Весам активно продвигаться вперед, брать на себя новые обязательства и даже возглавлять проекты.

Энергия новолуния 28 февраля сподвигнет вас улучшить свой режим, здоровье и питание. Вы зададите себе вопросы о том, как вы хотите получать удовольствие от жизни и что нужно изменить, чтобы сделать ее более радостной.

Детальный гороскоп для Весов на февраль смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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