Гороскоп на февраль 2025 для Водолеев: чем удивит последний месяц зимы

В течение всего года Водолеям будет важно обращать внимание на финансовые вопросы, посоветовала Анджела Перл.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-fevral-2025-dlya-vodoleev-chem-udivit-posledniy-mesyac-zimy-10635959.html Ссылка скопирована

Гороскоп на февраль 2025 для Водолеев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2025 для Водолеев. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на февраль 2025: Козерогам - прибыль, Водолеям - перемены, Рыбам - мудрость.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, кармические узлы, которые поменяли знак 12 января, уже начинают работать. В течение года тема денег и финансов будет иметь особенное значение.

Эти узлы расположены в финансовых домах: второй дом отвечает за заработанные деньги, а восьмой — за чужие финансы (например, деньги партнера или инвестора), пишет Главред.

В течение всего года Водолеям будет важно обращать внимание на финансовые вопросы, такие как новые источники дохода, коллаборации, новые клиенты или возможности для повышения дохода.

В феврале Водолеям может прийти в голову новая идея по заработку, появятся возможности для финансовой помощи или приобретений. Это время также может быть связано с подписанием контрактов или сделок.

С 1 по 3 февраля Венера соединяется с Нептуном в секторе денег, что принесет Водолеям интересные возможности. Венера символизирует деньги и любовь, а Нептун расширяет границы и может указывать на деньги издалека или от любимого человека. Водолеи могут получить финансовую помощь, подарки или доходы от проектов, которые вам нравятся.

Также это соединение может вдохновить Водолеев на творчество, которое в перспективе принесет прибыль. В целом, это время будет благоприятным для повышения самооценки и подтверждения ваших талантов.

4 февраля Юпитер - планета удачи и везения - развернется в прямое движение в секторе радости, удовольствий и любви. Вас ждет прогресс во всех делах, в том числе и романтических. Вас могут пригласить на свидание. Может быть вы поедете в отпуск или пойдете в театр, на выставку, одержите победу в соревнованиях.

Не исключено, что вас пригласят на крестины или на свадьбу. Состоится теплая встреча с друзьями. У вас появится компания единомышленников или вы отправитесь в путешествие вместе с кем-то.

Полнолуние 12 февраля будет происходить в седьмом доме гороскопа Водолеев, который отвечает за отношения, брак и любовь. Ситуация в личной жизни прояснится. Не исключено получение предложение руки и сердца или даже свадьба.

Также полнолуние может повлиять на окружение Водолеев. Возможно они изменят круг общения. Вас ждут новые знакомства, произойдут изменения в отношениях с друзьями.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 24 февраля Марс разворачивается в прямое движение в секторе работы и денег. Пока эта планета была ретроградной, могли возникнуть различные проблемы, связанные с работой, здоровьем или повседневными обязанностями. Не исключено, что были задержки в решении рабочих вопросов или других неотложных дел. С началом прямого движения Марс даст быстрое решения этих вопросов. Все задержки будут устранены, и они смогут найти нужных людей и ответы на свои запросы. В это время могут состояться командировки или поездки по работе. Некоторым Водолеям будут необходимы медицинские процедуры или операции.

Детальный гороскоп для Водолеев на февраль смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред