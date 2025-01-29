Гороскоп на февраль 2025: Скорпионам - любовь, Девам - прорыв

Астрологи рассказали, что пророчат звезды в феврале всем знакам зодиака.

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Гороскоп на февраль / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Тельцы почувствуют необходимость отступить

У Близнецов появится возможность быть ответственным влиятельным лицом

Гороскоп на февраль 2025 предсказывает события и влияние планет на каждый знак зодиака в этом месяце. Будьте готовы к переменам и узнайте, как использовать позитивные энергии этого периода в свою пользу.

Не упустите возможность узнать, что ждет вас в феврале 2025 и как сделать этот месяц особенным и успешным для себя!

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Гороскоп на ноябрь – Овен

Это самый подходящий месяц для того, чтобы погрузиться в заботу о себе, уход за собой и уход за собой, Овны. Ваша вспыльчивая и огненная натура иногда нуждается в мягком отступлении - сейчас самое время заняться исцелением и самоанализом в кругу близких людей.

В идеале вас будет окружать сообщество единомышленников и знакомых, развивая навыки ориентирования в окружающем мире. Только не забывайте о Полнолунии 12 февраля, которое может быть драматичным.

Гороскоп на ноябрь – Телец

В начале февраля, когда Венера и Марс затронут ваши дружеские отношения, вы будете наслаждаться динамикой в вашем обществе, социальной сети и отмечать сильную командную динамику. Если вы почувствуете необходимость отступить, доверяйте близким друзьям - они поймут вас так сильно или так мало, как вы захотите.

Роль лидера, ваша профессия, финансы, воспитание детей и семейная жизнь требуют равновесия перед Полнолунием 12 февраля, поэтому не забывайте сохранять самообладание.

Гороскоп на ноябрь – Близнецы

Подключитесь к путешествию личного развития и позвольте другим людям принять участие в вашем росте 3 февраля. Поделитесь своим опытом с миром или примите другие точки зрения.

У вас есть возможность руководить, проявлять авторитет или быть ответственным влиятельным лицом, в то время как финансовые вопросы или потенциально нестандартные формы вознаграждения будут решены позже в этом месяце. Новые начинания в карьере или репутации появятся 28 февраля или около того.

Гороскоп на ноябрь – Рак

Рак, установите дружеский, гармоничный аккорд в отношениях, ищите способы улучшить свое понимание людей в вашем мире. Вы переживаете большие перемены. Обратитесь также к финансам, к тому, что делится, вкладывается или энергетически отдается партнеру.

12 февраля в вашей зоне самодостаточности будет Полнолуние, поэтому ближе к этой дате может быть важно избегать смешивания друзей, денег и более интимных сторон себя.

Гороскоп на ноябрь – Лев

Интимные отношения привлекут ваше внимание в ближайшие недели, поскольку Солнце переходит из Водолея в Рыбы, выделяя вашу зону партнерства и преданных союзов. Возможно, идет процесс принятия, поскольку вы обращаетесь к важным внутренним факторам - или решаете интимные вопросы жизни и ваших союзов.

Полнолуние во Льве 12 февраля также привлечет к вам внимание, но не забывайте следить за тем, что вы о себе рассказываете.

Гороскоп на ноябрь – Дева

Физическое, духовное и общее поддержание может стать главным в этом месяце, Дева. Почувствуйте, что здоровье, самочувствие и трудовая деятельность соответствуют вашему пути. Личные и профессиональные устремления легко достижимы при вдумчивом рассмотрении того, что работает.

Значительное внимание уделяется отношениям с близким человеком и социальным связям, причем к концу месяца возможны прорывы. Насладитесь более глубоким пониманием партнеров и перезагрузите циферблат 28 февраля.

Гороскоп на ноябрь – Весы

В этом месяце ваше счастье будет стоять на первом месте, а опыт роста приведет к тому, что вы поставите на первое место творческое вдохновение, детей или любовную жизнь. 7 февраля - благоприятный день для подтверждения потенциального сотрудничества.

Работа, здоровье, ваш распорядок дня и чувство служения также имеют смысл и значение. Подумайте о том, какое впечатление вы производите на окружающих публично, доверяя процессам, которые работают на вас.

Гороскоп на ноябрь – Скорпион

Выбирайте любовь, вдохновение и то, что движет вами в феврале. Космос побуждает вас отдать предпочтение счастью - времени, проведенному с близкими, своим увлечениям, талантам, праздничным планам или тому, что вы можете создать и выразить в художественном смысле.

Прогресс возможен и в личной жизни, связанной с финансовыми обязательствами, интимными партнерствами, родителями, домом и семьей. Поговорите с теми, кому вы доверяете, и найдите поддержку.

Гороскоп на ноябрь – Стрелец

В начале месяца в отношениях наступит улучшение. Общайтесь с важными людьми в вашем мире, работайте вместе, выражайте мысли и делитесь идеями.

Дом, семья, ваша собственность или прошлое также имеют большое значение в этом месяце: идет интимный процесс, требующий близости, доверия и уязвимости. Вы будете чувствовать себя все более уверенно ближе к 28 февраля, когда в вашей личной жизни наступит новолуние (и все начнется сначала).

Гороскоп на ноябрь – Козерог

Козероги, ваше финансовое положение, работа, здоровье и личный вклад важны в ближайшие недели, как и ваши связи с другими людьми. Налаживание личного взаимопонимания, общения и навыков межличностного общения может стать ключом к улучшению важных партнерских отношений.

К концу месяца вы почувствуете прогресс и импульс в ваших союзах, близких связях и повседневных делах. Только не забывайте об интенсивности к Полнолунию 12 февраля.

Гороскоп на ноябрь – Водолей

Февраль приглашает вас глубоко задуматься о том, что вы цените больше всего, Водолей; то, как вы живете, как вносите личный или финансовый вклад, может стать все более важным в этом месяце.

Вам также стоит подумать о том, что вам действительно нравится, что делает вас по-настоящему счастливыми, и о том, как партнеры вписываются в ваши планы. Это может быть непросто в преддверии полнолуния Льва 12 февраля, которое может быть диким, драматичным и противоречивым.

Гороскоп на ноябрь – Рыбы

В этом месяце, Рыбы, вполне нормально хотеть пространства и времени для размышлений. Однако вы будете привлекать к себе все больше внимания. Почитайте дом, семью, домашний очаг и свою личную жизнь, наблюдая, как все становится на свои места, когда вы отпускаете ситуацию.

Выходите играть с 18 февраля, когда начнется сезон Рыб и ваши желания, стремления и планы обретут смысл. 28 февраля - начало вашего личного нового пути.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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