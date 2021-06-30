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Гороскоп на июль-2021 для Весов: что можно и нельзя делать в этом месяце

Влад Росс

Астролог

30 июня 2021, 17:45

Больше всего в июле Весов будет занимать профессиональная деятельность.

Весов в июле ждет удачный период
Астролог Влад Росс составил для Весов подробный гороскоп на июль / Анастасия Олейникова для Главреда

Июль для Весов станет удачным и супер-классным месяцем. В первом полугодии Весы были очень озабочены своим материальным положением и вопросами самореализации в деловой сфере. Однако ситуация претерпела кардинальные изменения, выведя Весов из привычного состояния легкости бытия, а перестроиться на новый порядок им было нелегко. Главные перемены происходили в душе Весов, в их подсознании.

Те Весы, которые сумели принять новые условия, в июле смогут начать подводить итоги своих первых профессиональных достижений. Более того, положение дел таково, что переосмысление ситуации Весам крайне необходимо, потому что вот-вот начнется новый жизненный и профессиональный этап их пути. Весам необходимо окунуться в перемены, почувствовать возможности реализации, которые вскоре вызреют. Ведь Весы в июле получат поистине уникальные возможности.

Больше всего в этом месяце Весов будет занимать профессиональная деятельность. В их гороскопе имеются недвусмысленные указания на второй шанс в деловой сфере, в частности, они могут сменить работу или вид деятельности, получить новое назначение, заключить важный контракт.

Некоторых представителей знака Весы будут ждать колоссальные перемены. Кому-то из них придется полностью изменить свой образ жизни, куда-то уехать, сменить местожительства, а кого-то ждет изменение семейного положения либо социального статуса.

Все это принесет массу беспокойств Весам. Однако нежелание что-либо менять приведет только к худшему. Все-таки им придется принимать важные решения, потому что, если все оставить, как есть, это будет лишь отсрочка – в конечном итоге все равно нужно будет вернуться к этому вопросу, так как жизнь будет напирать и в итоге выбросит именно туда, куда в июле Весы могут прийти и сами совершенно безболезненно и осознанно.

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Параллельно с решением карьерных вопросов Весам предстоит заниматься решением проблем семьи и жизненного уклада. Эти вопросы будут так же важны, как и те, о которых речь шла выше.

Особенно эта сфера будет важна для Весов 24-29 июля. Если они долго оттягивали решение домашних проблем, то больше тянуть не выйдет: пиковый момент придвинулся к Весам вплотную. В июле ситуация будет благоприятной для того, чтобы плавно и безболезненно обойти все острые углы. Главное, чтобы представители этого знака нашли время основательно пообщаться с каждым членом семьи. Тем более, что домашние дела окажутся хорошим способом немного оградиться и отстраниться от карьерных преобразований и пугающих социальных перемен, которые надвигаются на Весов.

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