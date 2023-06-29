Гороскоп на июль 2023 для Близнецов: кризис, расходы и новая любовь

У Близнецов может появиться новая работа или источник дохода, изменится самооценка, говорит гороскоп.

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Гороскоп на июль 2023 года для Близнецов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2023 года для Близнецов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, полнолуние 3 июля прояснит ситуацию с финансами, возможно с деньгами мужа/жены или других людей. Влияние полнолуния будет ощущаться в течение всей первой недели месяца. Астролог предупредила о том, что может произойти трансформация или кризис. Что-то нужно будет решить, придет освобождение, хорошо запланировать поход к психологу. Могут возникнуть незапланированные расходы.

11 июля Близнецам нужно наводить порядок, можно делать ремонт, покупать спортивный инвентарь. Не исключена командировка или поездки. Есть риск конфликтов, стоит контролировать агрессию.

С 12 июля у Близнецов будет больше общения. Ждите новость от родственников.

Новолуние 17 июля произойдет в секторе доходов. У Близнецов может появиться новая работа, изменится самооценка, появится новый источник дохода.

18 июля кармический узел меняет знак и переходит в 11 дом гороскопа до 12 января 2025 года. В ближайшие полтора года у Близнецов поменяется окружение, могут появиться новые люди, планы и мечты. У некоторых представителей знака зодиака состоится романтическое знакомство.

С 23 июля по 4 сентября Венера будет ретроградной. В этот период может произойти переоценка отношений. Изменится зарплата, могут поменяться контакты. Во время ретро Венеры хорошо мириться, встречаться со старыми знакомыми. При этом нежелательно заключать брак, делать уколы красоты или пластические операции.

С 24 июля Близнецы будут полны энергии. А 29 числа могут решаться вопросы недвижимости. Вы будете покупать что-то для дома. Близнецы могут поехать к родителями или сами будут принимать гостей.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео - Гороскоп Близнецы на июль 2023 от Анжелы Перл:

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