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Гороскоп на июль 2023 для Овнов: чем удивит второй месяц лета

Анна Ярославская
25 июня 2023, 05:49
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Кармический узел входит в знак Овна, что делает этот месяц важным, говорит гороскоп.
Гороскоп, Анжела Перл
Что ждет Овнов в июле 2023 года - гороскоп от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2023 года для Овнов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с полнолуния 3 июля в 10 доме гороскопа. Это сектор, который связан с целями, достижениями и карьерой. Полнолуние в этом доме может принести ясность и понимание того, куда двигаться дальше по жизни. Это может быть связано с профессиональными изменениями, такими как увольнение, смена работы или бизнеса, изменение статуса или даже рождение ребенка.

11 июля Марс перемещается в шестой дом гороскопа, который связан с обязанностями, работой и здоровьем. Вы будете активны в решении проблем и исполнении обязанностей.

"Однако будьте осторожны, поскольку Марс может вызывать конфликты и агрессию. Возможны конфликты на работе, увольнение подчиненных или даже медицинские процедуры", - предупредила Анжела Перл.

12 июля Меркурий входит в пятый дом гороскопа, который связан с удовольствиями, любовью и творчеством. Это может привести к новым знакомствам, романтическим отношениям. У вас появится хобби или вы начнете чему-то учиться. Также возможно вы получите новости о детях или случатся радостные события в этой сфере.

17 июля - новолуние в секторе семьи и недвижимости. Возможно, вы измените место жительства, купите квартиру или же у вас появятся новые члены семьи.

С 18 июля и в течение полутора лет северный кармический узел Раху будет находиться в первом доме гороскопа. Этот период станет судьбоносным. Он затронет ваше личное развитие, образ жизни, отношения с другими людьми и внешний вид.

23 июля Венера - планета любви, красоты, финансов и ценностей - разворачивается в ретроградное движение. В этот период не рекомендуется вступать в брак, делать операции и процедуры, связанные с красотой. Допустимы незначительные изменения внешности: стрижка, окрашивание волос, маникюр. Серьезные процедуры лучше отложить до 4 сентября.

Некоторые Овны могут вернуться к ранее любимым хобби. Также возможна переоценка любви к себе и своим ценностям.

Гороскоп говорит: кармический узел входит в знак Овна, что делает этот месяц важным для представителей этого знака зодиака. Фокус будет на вас, ваших отношениях и принятии решений. Ретроградная Венера поможет вам определить ценности и выбрать, что оставить в своей жизни, а от чего избавиться.

Смотрите видео - Гороскоп Овен на июль 2023 от Анжелы Перл:

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