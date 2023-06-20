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Гороскоп на июль 2023 для Раков: конфликт, увеличение доходов и новое начинание

Анна Ярославская
20 июня 2023, 05:35
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В июле начнется хороший период для того, чтобы что-то начинать. Ближайший год принесёт Ракам что-то новое, говорит гороскоп.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на июль говорит о том, что Раки проявят смелость / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2023 года для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнётся с полнолуния 3 июля в седьмом доме гороскопа - это сектор партнерства, отношений, сотрудничества и брака.

"Вы увидите какого-то человека, например, друга или подругу, таким, какой он есть на самом деле. Получите результат от сотрудничества, подпишете контракт/сделку. Или созреете на разрыв отношений", - сказала специалист.

Особенно сильно почувствуют полнолуние те Раки, которые родились с 1 по 7 июля.

11 июля Марс входит в третий дом общения, коммуникации, родственников. Будет желание встретиться, увидеться с кем-то, возможно присмотреть машину или велосипед. Появиться решительность сделать что-то, чего вы раньше опасались. Родственники могут пойти на конфликт, предупредила астролог.

12 июля Меркурий войдёт в сектор доходов и финансов. У Раков появится идея, как заработать деньги. Возможно вы получите нужную информацию или придут счета.

17 июля - новолуние в знаке Рака. Это хороший период для того, чтобы что-то начинать, особенно если вы родились с 17 по 19 июля. Ближайший год принесёт вам что-то новое (партнёра, работу, имидж), говорит гороскоп.

"Если вы родились в районе 3 июля, то цикл будет завершающий - кульминация какого-то процесса, получение чего-то в ближайшие 12 месяцев. Возможно это будет получение сертификата или диплома. Или вы копили на квартиру и теперь купите её", - рассказала астролог.

По словам Перл, у всех Раков в ближайшие две недели произойдет что-то новое в жизни.

18 июля кармические узлы Кету и Раху меняют знаки. Раху (даёт возможности) входит в сектор карьеры, статуса, работы и может открыть для вас огромные возможности. Но может произойти и брак/развод. В последний раз подобные события происходили в 2005 - 2006 годах.

Кармический узел Кету отвечает за семью, недвижимость, место жительства. Вы будете переезжать, продавать/покупать жильё, произойдут перемены в семье.

23 июля Венера развернётся в ретроградное движение до 4 сентября во втором доме денег, прибыли. Будет пересмотр отношений и оценка всего, чем вы владеете.

24 июля Солнце входит во второй дом. У Раков увеличится доход.

29 июля Меркурий входит в сектор общения, коммуникации, знакомств. Появятся новые интересы, знакомства, контакты. Ждите новостей о родственниках. Возможно вы купите автомобиль или другую технику.

Смотрите видео - Гороскоп для Раков на июль 2023 от Анжелы Перл:

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