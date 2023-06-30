Гороскоп на июль 2023 для Рыб: возвращение долгов и отношений из прошлого

Юпитер - планета удачи и везения - находится в хорошем аспекте к знаку зодиака Рыбы. Повезет тем, кто родился с 28 февраля по 4 марта, говорит гороскоп.

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Что ждет Рыб в июле 2023 года - гороскоп от Анжелы Перл / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2023 года для Рыб.

В начале месяца представители этого знака зодиака узнают что-то о своем друге или подруге, чего раньше не знали. Вы можете создать что-то новое или закончить старое. Полнолуние 3 июля принесет Рыбам результаты прошлых трудов, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

11 июля Марс заставит Рыб проявить больше активности в сфере любви и отношений. Вы можете проявить свои лидерские качества. Марс - планета агрессивная, стоит проявить осторожность.

12 июля Меркурий входит в шестой дом гороскопа: это сектор работы, рутины, обязанностей. Нужно все планировать. Вы будете много или ездить, или звонить. Также Рыбы получат информацию, связанную с работой. Возможно вы будете проводить собеседования, выбирая няню, помощницу по дому или для бизнеса. Стоит перейти на здоровое питание, пересмотреть свой режим дня.

Новолуние 17 июля пройдет в секторе любви, детей. Возможно состоится знакомство или свидание. Хорошо делать покупки с 17 по 22 июля. У Рыб получится проявить себя в творчестве, новых проектах, придет вдохновение. Вы получите новость о детях, беременности, рождении ребенка. Возможно вас пригласят на крестины или вы будете искать новую школу для ребенка.

18 июля кармические узлы меняют знаки, один из них входит в сектор финансов на ближайшие полтора года. У вас будут меняться источники дохода, изменятся ценности. Рыбам необходимо разрешить финансовую ситуацию. Возможно вы смените работу.

23 июля Венера - планета любви, красоты и денег - останавливается и идет в обратном направлении до 4 сентября. В этот период нельзя делать процедуры красоты серьезные, например, пластические операции, уколы и т.д. Скорее всего результатом вы будете недовольны. Будет больше трат, чем доходов. Могут вернуться деньги, которые вам кто-то должен, или вам придется погашать долги. Могут вернуться отношения из прошлого.

Венера находится в шестом доме гороскопа. Вам будет некомфортно на работе, деньги будут уходить на здоровье.

Юпитер, планета удачи и везения, находится в хорошем аспекте к знаку зодиака Рыбы. Повезет тем, кто родился с 28 февраля по 4 марта.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Рыбы на июль 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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