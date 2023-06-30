УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на июль 2023 для Рыб: возвращение долгов и отношений из прошлого

Анна Ярославская
30 июня 2023, 08:36
27
Юпитер - планета удачи и везения - находится в хорошем аспекте к знаку зодиака Рыбы. Повезет тем, кто родился с 28 февраля по 4 марта, говорит гороскоп.
Гороскоп Рыбы
Что ждет Рыб в июле 2023 года - гороскоп от Анжелы Перл / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2023 года для Рыб.

В начале месяца представители этого знака зодиака узнают что-то о своем друге или подруге, чего раньше не знали. Вы можете создать что-то новое или закончить старое. Полнолуние 3 июля принесет Рыбам результаты прошлых трудов, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

11 июля Марс заставит Рыб проявить больше активности в сфере любви и отношений. Вы можете проявить свои лидерские качества. Марс - планета агрессивная, стоит проявить осторожность.

12 июля Меркурий входит в шестой дом гороскопа: это сектор работы, рутины, обязанностей. Нужно все планировать. Вы будете много или ездить, или звонить. Также Рыбы получат информацию, связанную с работой. Возможно вы будете проводить собеседования, выбирая няню, помощницу по дому или для бизнеса. Стоит перейти на здоровое питание, пересмотреть свой режим дня.

Новолуние 17 июля пройдет в секторе любви, детей. Возможно состоится знакомство или свидание. Хорошо делать покупки с 17 по 22 июля. У Рыб получится проявить себя в творчестве, новых проектах, придет вдохновение. Вы получите новость о детях, беременности, рождении ребенка. Возможно вас пригласят на крестины или вы будете искать новую школу для ребенка.

18 июля кармические узлы меняют знаки, один из них входит в сектор финансов на ближайшие полтора года. У вас будут меняться источники дохода, изменятся ценности. Рыбам необходимо разрешить финансовую ситуацию. Возможно вы смените работу.

23 июля Венера - планета любви, красоты и денег - останавливается и идет в обратном направлении до 4 сентября. В этот период нельзя делать процедуры красоты серьезные, например, пластические операции, уколы и т.д. Скорее всего результатом вы будете недовольны. Будет больше трат, чем доходов. Могут вернуться деньги, которые вам кто-то должен, или вам придется погашать долги. Могут вернуться отношения из прошлого.

Венера находится в шестом доме гороскопа. Вам будет некомфортно на работе, деньги будут уходить на здоровье.

Юпитер, планета удачи и везения, находится в хорошем аспекте к знаку зодиака Рыбы. Повезет тем, кто родился с 28 февраля по 4 марта.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Рыбы на июль 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

гороскоп Рыбы гороскоп на июль гороскоп Рыбы Рыбы знак Зодиака гороскоп 2023
Реклама

Главное за день

Арест Суровикина: почему Путин оказался на растяжке

Арест Суровикина: почему Путин оказался на растяжке

08:26 Мнения
ВСУ захватили стратегическую инициативу и окружают оккупантов в Бахмуте – ISW

ВСУ захватили стратегическую инициативу и окружают оккупантов в Бахмуте – ISW

08:12 Украина
Европарламент хочет начать переговоры по членству Украины в ЕС в декабре – Politico

Европарламент хочет начать переговоры по членству Украины в ЕС в декабре – Politico

07:25 Мир
Все главные новости

Последние новости

08:36

Гороскоп на июль 2023 для Рыб: возвращение долгов и отношений из прошлого

08:26

Арест Суровикина: почему Путин оказался на растяжкемнение

08:22

"Нужно уступить часть территории Украины России": Трамп снова подыграл Путину

08:12

ВСУ захватили стратегическую инициативу и окружают оккупантов в Бахмуте – ISW

07:25

Европарламент хочет начать переговоры по членству Украины в ЕС в декабре – Politico

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

06:53

Взрывы в Николаеве и Запорожье: оккупанты атаковали дронами, вспыхнул пожар

06:52

Путин перестал бояться, или просто не жалеет двойниковмнение

06:33

Гороскоп на июль 2023 для Водолеев: чем удивит второй месяц летаВидео

05:55

Какой французский маникюр сейчас в моде: самый красивый летний френч 2023Фото

Реклама
05:30

Когда можно снимать перец с куста: советы, о которых знает не каждый дачник

05:05

Таблетки употребляют "під час їди", а не "під час їжі": Авраменко сказал, почему такВидео

04:40

Официально холостяк: Сергей Жадан развелся с женой

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 30 июня

03:15

Зачем класть лавровый лист в вареную фасоль: результат будет невероятным

03:14

"Хрю-хрю": путинистка Семенович забросила себя и опозорилась с жирным десертом

03:05

Три вещи, которые нельзя одалживать соседям: потом пеняйте на себя

02:40

Экономная невеста миллиардера Безоса показала стильный пляжный лук за 2 тыс. грн

02:10

"Меркурий будет напряженным": астролог назвал дни в июле, когда не стоит никуда ехатьВидео

01:36

Подрыв Россией ЗАЭС приостановит наступление ВСУ: Коваленко спрогнозировал сроки

01:00

Что делать с плохим подарком: как избавиться от подарка, который не нравится

Реклама
29 июня, четверг
23:43

У Зеленского назвали условие, при котором президент поедет на саммит НАТО в Вильнюс

23:05

Посланник Папы встретился с омбудсмен РФ, которую разыскивает Гаага за похищение детей

22:49

"Нейтральное государство": Австрия против гарантий безопасности для Украины

22:39

Как получить много урожая огурцов: простой секрет безумного урожая

22:32

"Есть большие сомнения": Пономарев рассказал, доживет ли Путин до следующих выборовВидео

21:49

Гороскоп на июль 2023 для Козерогов: что будет происходить в любви, финансах, работеВидео

21:47

"Это просто шик": российский генерал цинично обрадовался смертям в КраматорскеФотоВидео

21:25

"Понимают насущную необходимость": США близки к передаче ВСУ систем ATACMS - WSJ

20:59

Роман Цимбалюк. Путин опять "всех переиграл"?Видеоблоги

20:58

"С ним обращаются осторожно": появились новые подробности задержания Суровикина

20:43

Гороскоп на июль 2023 для Стрельцов: надбавка на работе и прибавления в семьеВидео

20:22

"Я вся съеживалась": женщина назвала сына "крутым" именем и серьезно пожалела

20:15

Платье "від кутюр" или "от кутюр": ответ известного языковеда удивил наповал

20:03

Путин не теряет надежды вовлечь Беларусь в войну - Пономарев

19:43

Пригожинский мятеж: режим не распался, но трещины пошлимнение

19:11

"Путей очень много": экс-депутат Госдумы анонсировал непрерывное отступление войск РФВидео

19:03

Все бежали на помощь: появилось видео первых минут после взрыва в КраматорскеФотоВидео

18:56

Цены вырастут: в Украине в два этапа поднимут тарифы на воду

18:44

Favbet передал еще партию дронов для ВСУ реклама

18:08

Задачка для 11-летних детей ставит в тупик всех взрослых: только гении справятся

Реклама
18:04

Путин нарисовал свой автопортрет, вышло очень похоже

18:00

Владимир Дантес и Даша Кацурина больше не вместе - СМИ

17:46

"Свою вину признал": охранника закрытого укрытия в Киеве отпустили из СИЗО

17:34

Довольный Паша-мерседес явился в Лавру: ему целуют руки, а он воркует

17:28

Сожмите кулак и проверьте какой вы человек: тест на доброту

17:08

"Неприятно признавать": Буданов - о том, почему Пригожин остановил наступление

16:56

Не дожил до 23-летия два дня: мать потеряла на войне своего единственного сына-героя

16:55

Между ФСБ и Минобороны РФ началась открытая война, будут ликвидации - ГУР

16:46

Новый трюк с лавашем: восхитительный рецепт, который покорил миллионы людей

16:46

Путин потерял свои "красные линии" после мятежа Пригожина - Politico

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять