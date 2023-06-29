Гороскоп на июль 2023 для Стрельцов: надбавка на работе и прибавления в семье

Гороскоп советует Стрельцам во второй месяц лета сосредоточиться на темах любви, детей и творчества.

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Что ждет Стрельцов в июле 2023 года - гороскоп от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2023 года для Стрельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с полнолуния 3 июля в секторе финансов. Вы увидите результаты своей работы. Некоторые Стрельцы получат более выгодное предложение и задумаются о смене работы.

11 июля Марс заставит представителей знака действовать и что-то менять. Возможно вы сделаете шаги к новой должности, разводу, планированию ребенка, переезду или смене профессии. Под влиянием Марса вы можете принять активные меры для достижения целей в карьере и общественном статусе.

12 июля Меркурий - планета мыслей и коммуникаций - входит в девятый дом гороскопа. Вас ожидают путешествия, знакомства с людьми из других городов или стран.

Новолуние 17 июля пройдет в восьмом доме финансов и отношений. Решатся вопросы совместного бюджета. Возможно, придется взять кредит. Некоторые Стрельцы получат прибыль, это может быть социальная помощь или надбавка к зарплате. Восьмой дом также отвечает за близкие и интимные отношения. В это время может возникнуть новый партнер. В этот период также целесообразно обратить внимание на психологическое благополучие, начать терапию.

18 июля кармический лунный узел Раху переходит в пятый дом гороскопа Стрельцов на полтора года. Гороскоп советует сосредоточиться на темах любви, детей и творчества. Вы можете начать романтические отношения или погрузиться в творческий процесс. Высока вероятность прибавления в семье.

23 июля Венера - планета красоты, любви, комфорта и денег - останавливается в девятом доме везения и разворачивается в ретроградное движение до 4 сентября. Ретро Венера часто вызывает переоценку в отношениях, финансах и идеологии. Важно быть осмотрительным и внимательным к своим решениям и ожиданиям. В этот период очень хорошо мириться после ссоры, возможно даже воссоединение с бывшими партнерами.

24 июля Солнце даст Стрельцам больше энергии и привнесет больше ясности в ситуацию.

В конце месяца может появиться новая информация, касающаяся работы, бизнеса или занятости. Это произойдет 29 июля благодаря тому, что Меркурий окажется в 10 доме гороскопа.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Стрелец на июль 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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