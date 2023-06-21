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Гороскоп на июль 2023 для Весов: судьбоносные встречи и кардинальные перемены

Анна Ярославская
21 июня 2023, 07:10 обновлено 21 июня, 07:10
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Астролог рассказала, когда нельзя регистрировать брак и экспериментировать со своей внешностью.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на июль говорит о том, что Весы узнают что-то новое о себе / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2023 года для Весов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с полнолуния 3 июля. Будут решаться вопросы, связанные с семьей, местом жительства и недвижимостью.

11 июля Весы будут решать проблемы прошлого.

12 июля может состояться новое знакомство, появится новая мечта, желание, новая цель.

Новолуние 17 июля заставит Весов задуматься о вопросах карьеры, достижений, роли в жизни. Представители этого знака зодиака будут определяться со своими целями и желаниями. У вас появится новый статус, работа, должность. Вы что-то новое заметите и в себе.

С 18 июля по 25 января 2025 года северный лунный кармический узел входит в 7 дом гороскопа и сосредоточит внимание Весов на сфере отношений. У вас состоятся судьбоносные знакомства, будут заключаться контракты. Южный кармический узел будет в знаке зодиака Весы. Он будет указывать на то, что нужно будет в жизни поменять, от чего нужно избавиться, как сделать свою жизнь легче. Возможны изменения до неузнаваемости (как во внешности, так и духовно, психологически).

Из-за кармических узлов начнутся затмения в знаке Весы на ближайшие полтора года, говорит гороскоп.

Наступит хорошее время для того, чтобы помириться и воссоединиться с другими людьми.

С 23 июля по 4 сентября Венера останавливается и разворачивается в ретроградное движение в 11-м доме гороскопа. Это сектор будущего. Представители знака будут пересматривать планы на будущее, переоценивать отношения с окружающими людьми, решать вопросы работы и финансов. В этот период нельзя регистрировать брак и проводить косметические манипуляции (операции, уколы красоты и т.д.). Также астролог советует не начинать новые отношения.

29 июля Меркурий входит в 12 дом. Это дом тишины, уединения, мыслей. Можно и нужно медитировать, ходить на массаж, успокаиваться, заниматься любимыми делами в тишине.

Смотрите видео - Гороскоп Весы на июль 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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