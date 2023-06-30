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Гороскоп на июль 2023 для Водолеев: чем удивит второй месяц лета

Анна Ярославская
30 июня 2023, 06:33
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Ретроградная Венера может замедлить поступление финансов до 4 сентября, предупредил гороскоп.
Гороскоп Водолей
Что ждет Водолеев в июле 2023 года - гороскоп от Анжелы Перл / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2023 года для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в начале месяца Водолеям стоит заняться саморазвитием и уделить внимание своему здоровью. Также возможны путешествия, а еще вы раскроете тайну и получите информацию, которая касается прошлых событий.

11 июля вас ожидают перемены на работе, также изменятся доходы. Кроме того, в этот период возможны интимные близкие отношения, получение наследства.

С 12 июля наступает время переговоров и подписания договоров. Водолеев ждут романтические знакомства и свидания. Стоит провести время с друзьями.

17 июля - новолуние в шестом доме гороскопа. Это хороший день для того, чтобы перейти на здоровое питание, заняться спортом, начать принимать витамины. Также стоит пройти обследование и позаботиться о здоровье. Появится возможность получить новую работу.

18 июля кармические узлы меняют знак. Северный кармический лунный узел (Раху) входит в третий дом гороскопа. Это важное событие, которое принесет Водолеям общение, знакомства, поездки, обучение и оформление документов. Также это время, когда вы будете активно участвовать в жизни родственников, особенно сестер и братьев.

23 июля Венера - планета любви, красоты, денег и комфорта - останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 4 сентября. Планета будет находиться в секторе отношений, партнерства и брака.

"Это время может быть благоприятным для восстановления отношений, примирения. Также вы можете получить новости от своих бывших партнеров о том, что происходит в их жизни. Венера в этот период также способствует переоценке и пересмотру отношений, включая романтические и деловые. Она поможет принять решение относительно будущих шагов в личной жизни или работе", - рассказала астролог.

С 29 июля возможны переговоры, связанные с деньгами. Однако ретроградное движение Венеры может замедлить поступление финансов до 4 сентября.

Также Юпитер, планета удачи, находится в четвертом доме гороскопа Водолеев, что приносит удачу в вопросах, связанных с недвижимостью и местом жительства. Этот период будет благоприятным для покупки, продажи, ремонта недвижимости, а также для переезда.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Водолей на июль 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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