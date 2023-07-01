Гороскоп на июль 2023 для всех: ссоры, обиды и водные катастрофы

Главное событие месяца – 1 июля Нептун станет ретроградным. С этой планетой связаны разные морские неприятности.

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Влад Росс рассказал, каких неприятностей ждать в июле 2023 ​ / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на июль 2023. По его прогнозу, во второй месяц лета стоит опасаться ссор и обид. Кроме того есть риск затоплений и морских происшествий.

Первая декада месяца, когда Меркурий будет идти по знаку Рака, может оказаться более эмоциональной.

"Многие будут чувствительны к словам, могут легко обижаться. В семейных парах может быть очень много ссор. В эти дни слово может быстро попасть глубоко в сердце", - рассказал астролог в интервью Главреду.

Росс дал совет тем, кто работает в сфере рекламы: используйте слова и ассоциации, которые могут тронуть душу, попробуйте "выехать" на эмоциях.

11-29 июля Меркурий будет находиться в знаке Льва. В этот период люди станут более разговорчивыми, менее чувствительными, появится желание притягивать внимание яркими словами, а в разговорах может появиться даже некая театральность.

"Это будет время споров и попыток доказать свою правоту, а также отсутствия желания послушать собеседника. Эти периоды следует учитывать, если нужно произвести впечатление на других людей", - говорит гороскоп на июль 2023.

Главное событие месяца – 1 июля Нептун станет ретроградным. С этой планетой связаны всякие водные катастрофы. Потому в начале июля возможны затопления, дожди, грозы, ураганы, а также разные морские неприятности.

Полнолуние наступит 3 июля в 14:39 по киевскому времени, а новолуние – 17 июля в 21:32.

"Полнолуние с разрядкой на Юпитер не будет слишком агрессивным, стрессовым и ужасным. Информация, здравый смысл, умение взглянуть на ситуацию со стороны благодаря Юпитеру помогут легче решать возникающие задачи", - сказал Росс.

Он добавил, что даже если эмоции и будут бить через край, их можно будет уравновешивать, успокаивать, найти опоры и верные решения.

Кроме того, полнолуние в Козероге поставит перед каждым из нас ответственные задачи и укажет на то, что стоит держать свои эмоции под контролем, а также ответственно подходить к вопросам семьи, недвижимости и родственников.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите гороскоп на июль 2023 года от астролога Влада Росса:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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