Гороскоп на июль 2023 года: 4 знака зодиака ждет штиль и релакс в середине лета

Знаки зодиака Овен, Рак, Лев и Весы могут "выдохнуть". Июль порадует затишьем.

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Влад Росс рассказал, для кого июль 2023 будет нейтральным / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на июль 2023 и рассказал, для каких знаков зодиака второй месяц лета будет нейтральным - без серьезных потрясений. Таких знаков всего четыре - Овен, Рак, Лев и Весы.

Гороскоп на июль 2023 Овен

Овна ждет более-менее ровный период в июле 2023 года.

"В это время следует полагаться только на себя, и тогда дела сдвинутся с места. Родные и коллеги в этом месяце не будут помощниками, но это не страшно, поскольку Овен прекрасно справится со всем сам. Но ритм жизни немного замедлится, поскольку Марс перейдет в монотонный и упорядоченный знак Девы", - рассказал Росс в интервью Главреду.

По словам специалиста, месяц пройдет на контрасте: первые десять дней июля Овен будет "гореть", его ждет успех в делах, а вторая половина месяца будет более монотонной.

Благоприятные дни в июле-2023 для Овна: 21, 23, 25, 27, 30 числа.

Неблагоприятные дни: 2, 3, 5, 18 июля.

Овну в июле 2023-го важно стараться обходить острые углы, не заводить неприятных разговоров. В середине месяца некоторые представители знака могут разочароваться в избраннике, но им не захочется открыто говорить о том, что будет их волновать, и это напрасно. Стоит позволить любимому человеку объяснить свои решения и поступки – после этого Овен наверняка поймет, что ошибся в своих суждениях и расстраивался напрасно. Из-за перехода Венеры в ретроградное движение возможны размолвки на ровном месте.

Карьера и финансы. Все прежние старания и заслуги Овна в сфере карьеры и финансов наконец будут отмечены руководством. В июле представители знака могут удачно устроиться на новое место работы и найти себе применение в любимой сфере деятельности. В июле Овну предстоят командировки, во время которых ему удастся себя зарекомендовать как высококлассного специалиста. Благоприятно пойти на курсы повышения квалификации. В июле Овну можно начать семейный бизнес. Это продуктивное время для предпринимателей и всех тех, чья работа связана с творчеством.

В конце месяца Овну нужно постараться сконцентрироваться на решении самой важной задачи и не тратить силы впустую. Если Овен не будет отвлекаться на несущественные мелочи, то, скорее всего, добьется великолепных результатов.

Начало июля порадует Овна относительной стабильностью в финансовой сфере. Можно начинать собственное дело при условии, что все будет продумано до мелочей заранее. К концу месяца ситуация с финансами станет несколько неустойчивой. Нужно заранее просчитать бюджет и стараться не выходить за его рамки.

Здоровье. Июль-2023 станет прекрасным месяцем для активных тренировок Овна и участия в спортивных мероприятиях. Благоприятно записаться в секцию бокса или фитнеса. Лучше не проводить время перед телевизором или компьютером, потому что это будет крайне вредным для Овна. Нужно стараться больше двигаться – это положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы. Очень полезными будут солнечные ванны.

Лекарственные препараты в этом месяце нужно использовать в самую последнюю очередь. В конце месяца не стоит поднимать тяжестей, поскольку это чревато появлениям боли в спине.

В последнюю неделю месяца нужно быть внимательнее к своему рациону питания. Посещать нужно только проверенные кафе и рестораны и не есть давно приготовленную пищу. Кроме того, не стоит питаться в отделе кулинарии торговых центров – есть риск отравиться.

Смотрите гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2023 года от астролога Влада Росса:

Гороскоп на июль 2023 Рак

Для Рака июль-2023 будет довольно спокойным месяцем. Родные и близкие Рака потребуют в этом месяце особой заботы. Чтобы решить все проблемы, важно будет не привлекать к ним внимания посторонних людей и держать рот на замке. И тогда все будет хорошо. Выдержка, стойкость и упорство помогут преодолеть препятствия и добиться цели.

Благоприятные дни июля-2023 для Рака: 14, 16, 20, 25 числа.

Неблагоприятные дни: 2, 4, 8, 28, 30 июля.

Карьера и финансы. В профессиональной сфере в июле 2023-го Раку рекомендуется не брать на себя слишком много, быть последовательным и благоразумным, учиться на ошибках других, минимизировать контакты с начальством, чтобы не нарваться на критику в свой адрес. Работать лучше спокойно, монотонно, добросовестно, не хвастаться достижениями.

Финансовые дела в июле у Рака в целом будут идти нормально и удачно. Но нужно избегать рискованных сделок.

Личная жизнь. Чувства Рака в июле 2023-го станут настолько сильными, что скрывать их будет практически невозможно, поэтому может раскрыться тайная любовная связь. Нужно быть готовым к тому, что о романтическом увлечении Рака узнают окружающие. Если начнутся сплетни, их нужно будет просто игнорировать.

Постоянный романтический партнер в этом месяце проявит качества настоящего друга и во всем поддержит Рака. Семейные проблемы, от которых Рак не мог избавиться на протяжении долгого времени, могут быть решены во время ретроградной Венеры. Помощь придет извне – от друзей, родственников, коллег.

Здоровье. В июле-2023 у Рака будет уязвима пищеварительная система. Чтобы избежать проблем с желудком, нужно пересмотреть рацион питания. Благоприятно в этом месяце сесть на диету. Жареные блюда лучше в этом месяце заменить на вареные. При покупке продуктов нужно обязательно проверять срок годности, поскольку высока вероятность пищевых отравлений. Алкоголь в этом месяце будет подобен яду для Рака.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на июль 2023 Лев

У Львов второй месяц лета будет насыщен самыми разными событиями, которые будут иметь как хорошие, так и плохие последствия. Льву необходимо довольствоваться тем, что предлагают ему обстоятельства, накапливать силы и средства, а также наводить порядок в делах и планах. Ничего нового в это время начинать не стоит. Наоборот, нужно разобраться со старыми делами, освобождая пространство для будущих побед. Возможен период апатии и меланхолического настроения. Лучше в июле уйти в отпуск и отдохнуть.

Во второй декаде июля Льву стоит воздержаться от рискованных и непродуманных действий. С дальними поездками и командировками лучше повременить. Возможны недоразумения при оформлении документов. В третьей декаде окружающие окажут поддержку, проявят участие и помогут дельным советом.

Благоприятные дни июля-2023 для Льва: 4, 8, 17, 18, 21, 31 числа.

Неблагоприятные дни: 6, 11, 16, 19, 26, 27 июля.

Карьера и финансы. Если Лев будет готов преодолевать трудности в июле, он может смело может попробовать свои силы в сложном проекте. В этом месяце Лев будет готов справиться собственными силами с задачей любой трудности, особенно это касается предпринимателей. Марс входит в дом денег в гороскопе Льва, потому любой бизнес, который будет затеян в этом месяце, может принести хорошие дивиденды в будущем.

Обстоятельства первой половины июля потребуют от Льва детально разобраться с деловой документацией и разложить все по полочкам. Без наведения порядка в делах возможны серьезные просчеты.

К концу июля возрастет напряженность в отношениях с начальством. Не стоит настаивать на своем, поскольку в этом месяце не удастся доказать свою правоту.

Во второй декаде июля Льву необходимо больше ездить, общаться. Вероятны перспективные знакомства, способные изменить привычное течение жизни. Лев очарует окружающих не только красноречием, но и юмором и творчеством.

Здоровье. В июле у Льва возможно обострение остеохондроза. Нужно избегать физических перегрузок. Возможны проблемы с почками и мочевым пузырем. Не стоит злоупотреблять спиртными напитками и пить по десять чашек кофе в день. Полезны травяные отвары. Также нужно уменьшить количество соли в рационе.

Гороскоп на июль 2023 Весы

Обстоятельства будут держать Весов в постоянном напряжении. Важно постараться исключить ненужную суету. Во второй декаде июля отношения с деловыми партнерами могут поставить Весы перед необходимостью серьезного выбора. Поэтому месяц для Весов будет двойственным.

Следует тщательно оценивать возможные последствия, с точки зрения ближайшей перспективы, руководствоваться голосом разума, а не подсказками интуиции – она в этом месяце может подвести.

В третьей декаде июля ожидается большая загруженность на работе. Возможно, придется пожертвовать некоторыми бытовыми удобствами. Нужно постараться, чтобы близкие люди отнеслись с пониманием к Весам. Старания Весов в будущем принесут существенные поступления в семейный бюджет. Потому они должны в июле крутиться словно белка в колесе, не обращая внимания на жару.

Благоприятные дни июля-2023 для Весов: 8, 9, 13, 21, 22, 26 числа.

Неблагоприятные дни: 4, 10, 15, 20, 24, 31 июля.

Личная жизнь. Весам в июле-2023 следует поинтересоваться тем, что задевает их любимого человека. Возможно, сейчас он испытывает денежные затруднения, потому Весам нужно проявить щедрость.

В отношениях важно придерживаться золотой середины и постоянства, поскольку Венера, управитель знака Весы, переходит в ретроградное движение. Весам нежелательно что-либо менять в сложившихся отношениях.

Карьера и финансы. В профессиональном плане и продвижении в карьере июль будет двойственным месяцем. В первых числах июля Весам не следует конфликтовать с начальством – инициатива может быть наказуема. Нужно в это время постараться ликвидировать все свои долги, действовать открыто и традиционными путями. Результатов удастся добиться, если направить усилия в русло коллективных интересов.

Во второй половине июля у Весов будет шанс побороться за хорошую должность, но конкурентной борьбы не избежать. Отличный результат принесет творческая инициатива и новаторство. Нужно постараться не навредить своей репутации ненужной медлительностью.

В середине июля, в период действия сложных аспектов Сатурна и его противостояния Марсу, Весам не стоит принимать важных решений и брать на себя дополнительные обязательства. 18-22 июля будет сложный период разногласий и конфликтов с начальством.

В июле финансовую стабильность Весов может поколебать помощь родственникам. Вероятны существенные затраты на ремонт.

Здоровье. В июле Весам следует опасаться ослабления функций выделительной системы. Чтобы не произошло загрязнение организма продуктами жизнедеятельности, важно соблюдать диету, меньше употреблять колбас и сложно усваиваемых жиров. Полезно провести время на берегу моря, водоема. Положительно повлияет на Весов загар, особенно утренний. Хорошее время для лечения психических заболеваний, неврозов, расстройств сна. Благоприятно пройти диагностику, поскольку именно в этом месяце обнаружить уязвимые места будет легко.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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