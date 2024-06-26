Гороскоп на июль 2024: что категорически нельзя делать во второй месяц лета

Астролог Влад Росс составил гороскоп на июль 2024 года и рассказал, что можно и чего нельзя делать во второй месяц лета.
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Как рассказал Росс в интервью Главреду, в июле 2024 года рекомендуется: начинать долгосрочные проекты, особенно в первой декаде месяца;
- делать крупные покупки, особенно 16-18 июля;
- рекламировать и продвигать себя, свой бизнес;
- обращаться к начальству за повышением;
- заниматься бумажными делами, подписывать договоры;
- заниматься своей внешностью, чтобы стать ярче и заметнее, круто изменить имидж;
- отправляться в отпуск.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Что нельзя делать во второй месяц лета
В июле 2024 года не рекомендуется:
- совершать рискованные действия, особенно вблизи 15 июля;
- находиться в грозу на открытой местности;
- скоропалительно принимать решения, не обдумав их как следует;
- ждать быстрых результатов после начала дел;
- пренебрегать техникой безопасности;
- увольняться и искать новую работу.
Что стоит учитывать читателю
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Ранее Влад Росс назвал благоприятные дни для поездок в июле.
Также астролог назвал четыре знака зодиака, у которых начнется настоящая "белая полоса". Им повезет буквально в каждой сфере.
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