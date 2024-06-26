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Гороскоп на июль 2024: что категорически нельзя делать во второй месяц лета

Анна Ярославская
26 июня 2024, 05:41
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В июле очень нежелательно совершать рискованные действия, особенно вблизи 15 июля, свидетельствует горосокп.
Влад Росс, гороскоп
Влад Росс сказал, что нельзя делать в июле / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на июль 2024 года и рассказал, что можно и чего нельзя делать во второй месяц лета.

Если вы пропустили Таро-прогнозы на июль от астролога Анжелы Перл, читайте материалы:

Как рассказал Росс в интервью Главреду, в июле 2024 года рекомендуется: начинать долгосрочные проекты, особенно в первой декаде месяца;

видео дня
  • делать крупные покупки, особенно 16-18 июля;
  • рекламировать и продвигать себя, свой бизнес;
  • обращаться к начальству за повышением;
  • заниматься бумажными делами, подписывать договоры;
  • заниматься своей внешностью, чтобы стать ярче и заметнее, круто изменить имидж;
  • отправляться в отпуск.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Что нельзя делать во второй месяц лета

В июле 2024 года не рекомендуется:

  • совершать рискованные действия, особенно вблизи 15 июля;
  • находиться в грозу на открытой местности;
  • скоропалительно принимать решения, не обдумав их как следует;
  • ждать быстрых результатов после начала дел;
  • пренебрегать техникой безопасности;
  • увольняться и искать новую работу.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее Влад Росс назвал благоприятные дни для поездок в июле.

Также астролог назвал четыре знака зодиака, у которых начнется настоящая "белая полоса". Им повезет буквально в каждой сфере.

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