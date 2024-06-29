Гороскоп на июль 2024 для Дев: море любви и новые вершины

Марс поможет Девам достигнуть амбициозных целей, сказала Анжела Перл.

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Дева - Гороскоп на июль 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2024 для Дев.

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Как рассказала астролог на своем Youtube-канале,1 июля Нептун останавливается в секторе отношений и со второго числа разворачивается в обратном направлении до 7 декабря.

"Нептун может давать вам второй шанс или воссоединение с кем-то. Возможно вы расставались на время. Может быть это время, когда вы будете что-то обдумывать, передумывать. Всегда ретроградная планета – это что-то с приставкой "пере": переделать, передумать. Возможно это будете период подготовки, например, к браку, к свадьбе", - сказала Перл.

Нептун - это в том числе и планета влюблённости. Вы нырнете в эти чувства и отношения.

В бизнесе или работе не исключена коллаборация с кем-то, партнерство, новый творческий проект. Закончится этот процесс к декабрю.

Сильнее других влияние Нептуна почувствуют Девы, которые родились с 20 по 22 сентября.

3 июля Меркурий входит в 12-й дом гороскопа до 26 числа. В этот период состоится встреча с кем-то из прошлого, будет завершение каких-то дел, которые нужно доделать. Нужно будет сдать экзамены, с кем-то встретиться, переговорить, отдать долги, потому что двенадцатый дом - это всегда освобождение от чего-то и подготовка места для новой энергии, которая войдет в вашу жизнь уже 26 июля.

Новолуние 5 июля принесет Девам новых друзей и единомышленников. Вы поедете на семинар, конференцию, спортивный матч или концерт какой-то звезды.

21 июля Марс входит в сектор карьеры, работы, успеха и достижений.

"У вас будет такое желание, драйв, что вы сможете всего достигнуть. Пользуйтесь этой энергией Марса до сентября, он будет подталкивать вас к новым вершинам", - посоветовала астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 июля - полнолуние в пятом доме гороскопа. Решится вопрос, связанный с отношениями. Вы получите новость о детях.

Может закончиться общение с кем-то из ваших друзей, знакомых, близких. Возможно вы решите уволиться и таким образом прекратится общение с коллегами.

26 июля Меркурий входит в знак Девы и принесет вам ясность мыслей.

"Это закончено, я освободилась от этого, теперь должны появиться новые идеи, новые планы, начинание. Состоится поездка, встреча, знакомство. Начнется обучение", - резюмировала астролог.

Подробный гороскоп для Дев смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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