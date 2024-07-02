Гороскоп на июль 2024 для Козерогов: дальние поездки, операция, смена имиджа

Если вы ищете работу, Юпитер даст высокие шансы получить хорошее место, прогнозирует астролог.

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Козерог - Гороскоп на июль 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2024 для Козерогов.

Если вам интересны астрологические прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы:

2 июля Нептун – планета вдохновения, творчества - разворачивается в ретроградное движение до 7 декабря. Сатурн также находится в этом секторе и движется в обратном направлении.

"Сатурн управляет знаком Козерога. Он уже проходил по этим градусам в марте, поэтому может что-то повторяться - то, что было у вас весной", - рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Нептун до 7 декабря будет ретроградный, и это говорит о том, что вы будете обучаться новым навыкам, готовить какой-то креативный проект. Творчество займет время до декабря.

Что Козерогам принесет Нептун:

вы можете расстаться до декабря с вашим родственником или близким;

отправиться в дальнюю командировку;

начать обучение или другое дело, которое займет этот период времени.

С 3 по 26 июля Меркурий будет находиться в секторе финансов. Велика вероятность начать близкие отношения с новым человеком. Также вероятно начало работы с психологом в это время.

5 июля новолуние в седьмом доме гороскопа, которое может принести Козерогам сделку, подписание важных документов, новое знакомство, новую любовь.

Если у вас день рождения с 4 по 6 января, вы сильнее других прочувствуете это новолуние.

12 июля ждите прибыль, подарки, финансовую поддержку от мужа/жены или других людей.

С 21 июля Козерогам придется решать внезапно возникшие проблемы, много работать. В это же время стоит заняться своим здоровьем – делать уколы, ложиться на операции, если нужно.

"Если хотите делать операцию, делайте ее в июле, а не в августе, потому что в августе Меркурий будет ретроградным, что не очень хорошо для операций", - предупредила астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Конец месяца хорош для смены имиджа: можно сменить прическу, пересмотреть гардероб. Также в этот период возможны дальние поездки. Если вы ищете работу, Юпитер в шестом доме даст высокие шансы получить хорошее место.

Подробный гороскоп для Козерогов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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