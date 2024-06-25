Гороскоп на июль 2024 для Овнов: радость, важное знакомство, хорошие новости

1 июля Нептун разворачивается в ретроградное движение почти до конца года. Астролог рассказала, как это повлияет на Овнов.

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Овен - Гороскоп на июль 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2024 для Овнов.

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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в самом начале месяца Нептун разворачивается в ретроградное движение и будет идти назад, в прошлое.

"Будет ощущение, что вы хотите побыть в одиночестве или уехать далеко. Нептун будет ретроградным с 1 июля и до 7 декабря, почти до конца года, в двенадцатом доме гороскопа – это дом завершения, окончания. Может быть, у вас какой-то проект, который требует завершения. И это продлится до декабря месяца, а может до самого нового года. Появится потребность уехать куда-то, потому что двенадцатый дом – дом изоляции дальних земель. Возможно вы уедете на это время за границу или будете работать в каких-то очень дальних местах. Люди из прошлого, о которых вы долго ничего не слышали, снова появятся в вашей жизни", - свидетельствует гороскоп на месяц.

3 июля у нас Меркурий входит в пятый дом. Это планета путешествий, знакомств, коммуникаций, а пятый дом – это сектор удовольствия, радости, хобби и отпусков.

"Возможно вы куда-то поедете уже 3 июля, или у вас будет встреча с кем-то, девичник, поход в театр, в ресторан, на концерт, то есть коммуникация, которая вызовет радостные эмоции у вас", - рассказала Перл.

5 июля - новолуние в четвёртом доме гороскопа. Это сектор места жительства вашей семьи.

"Либо вы переезжаете, либо новая покупка для дома, либо новая идея, например, ремонт сделать в доме, либо новый член семьи появится. Это может быть даже животное. Также это могут быть документы, регистрация, прописка, разрешение на место жительства, новый паспорт или новая фамилия - всё, что связано с домом", - рассказала астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

12 июля Венера принесет Овнам хорошие новости. В гости могут приехать друзья.

"Пятый дом отвечает у нас за любовь, за влюбленность, за такой конфетно-букетный период. Состоится романтическая встреча, если вы свободны, влюбленность, на свидание вас могут пригласить. Или это может быть еще посещение красивых мест, или какие-то покупки для удовольствия", - прогнозирует астролог.

13 июля друзья могут вас познакомить с влиятельным человеком, обладающим статусом или известностью.

21 июля Марс - планета Овнов - входит в третий дом гороскопа.

"Марс в третьем доме еще очень хорош для того, чтобы проявить смелость и заявить о себе, для того, чтобы пойти чему-то обучаться или, наоборот, преподавать, получать новые знания", - свидетельствует гороскоп на июль.

21 июля - полная Луна в секторы карьеры, статуса, роли в социуме. Полнолуние принесет Овнам новость, повышение по службе, завершение уже проекта, получение премии, приза. Не исключено, что это будет новый статус (брак, развод, рождение ребенка).

Подробный гороскоп для Овнов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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