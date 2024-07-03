Гороскоп на июль 2024 для Рыб: новый доход и хорошие новости

В середине июля стоит заняться своим здоровьем – сдать анализы, пройти обследования, посоветовала Анжела Перл.

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Рыбы - Гороскоп на июль 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2024 для Рыб.

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Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, 2 июля Нептун разворачивается в первом доме гороскопа в ретроградное движение до 7 декабря.

Сатурн – планета дисциплины, работы, структуры - тоже ретроградный в этом же секторе.

"Две медленные, мощные планеты делают шаг назад и заставляют вас возвращаться в прошлое. Эти планеты дают второй шанс, возможность что-то улучшить, переделать, реструктурировать, перестроить", - объяснила специалист.

Вы будете пересматривать что-то, связанное с вашей внешностью и имиджем. Возможно вернетесь к прошлому цвету волос, сделаете пластическую операцию. Если вы собираетесь ложиться на операционный стол, то планируйте хирургическое вмешательство на июль, а не на август, чтобы не попасть в период ретроградного Меркурия.

По словам Перл, любые усилия по улучшению внешности и перестройке привычек, предпринятые сейчас, принесут результаты к зиме. К концу года у вас есть шанс выглядеть совсем иначе.

Вспомните, какие ситуации у вас были в марте. Они могут повториться.

Также эти пять месяцев с июля по декабрь станут временем подготовки к какому-то важному событию. Те Рыбы, которые родились с 18 по 20 марта, сильнее всего прочувствуют на себе влияние ретроградного Нептуна.

3 июля Меркурий может дать новую информацию или новые знакомства, которые вам помогут в вашей работе. Вероятно собеседование на работу.

5 июля – новолуние в пятом доме гороскопа. Это сектор отдыха, удовольствий, радости, праздников.

Вас пригласят на день рождения, на свадьбу, или вы поедете в отпуск, пойдёте в театр, на фестиваль или концерт.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 12 июля возможно появление дополнительного дохода, придут хорошие новости о вашем бизнесе, вероятно появление нового сотрудника-девушки.

В середине июля стоит заняться своим здоровьем – сдать анализы, пройти обследования.

21 июля - полнолуние. Рыбы будут принимать участие в конференции, семинаре или любом другом массовом мероприятии. Ожидается получение прибыли.

С 21 июля возможен переезд. В конце месяца придется решать проблемы, связанные с родственниками и с жилищем, взять на себя дополнительные обязанности.

Кроме того, Юпитер в четвертом доме благоволит тому, чтобы Рыбы обустраивали свое жилье, расширяли его, делали более уютным.

Подробный гороскоп для Рыб смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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