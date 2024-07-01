УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на июль 2024 для Скорпионов: ангел-хранитель выведет из кризиса

Анна Ярославская
1 июля 2024, 19:46
100
В любой ситуации Скорпионам повезёт, свидетельствует гороскоп на месяц.
Анжела Перл, гороскоп
Скорпион - Гороскоп на июль 2024 от Анжелы Пер / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2024 для Скорпионов.

Если вам интересны астрологические прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы:

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, самое интересное событие июля - второе подряд полнолуние в третьем доме гороскопа Скорпионов.

"Третий дом связан с общением, коммуникациями, со знакомыми, родственниками, поездками куда-то и сбором информации или документов. Ситуация, которая была у вас в конце июня, еще проиграется в конце июля. Допустим, вы начали оформлять какие-то документы в июне, а закончите в конце июля. Или у вас одни соседи съезжают в июне, а в июле другие заедут. Или вы готовились ехать с вашей сестрой или братом куда-то, или они в гости собирались, и вот сейчас приедут, или целый месяц будут у вас гостить", - рассказала астролог на своем Youtube-канале.

1 июля Нептун, который находится в вашем пятом доме гороскопа, останавливается и со второго числа будет в ретроградном движении до 7 декабря.

Нептун — планета творчества, влюбленности, вдохновения.

"Он был в тех же градусах в марте этого года. Вспомните, что тогда у вас происходило. Если это было связано с романтическими отношениями, тогда это возврат к этим отношениям или их пересмотр. Вы будете что-то передумывать, обдумывать. Это могло быть связано с вашим ребёнком. Возможно это будет работа над каким-то творческим проектом, которая продлится до декабря", - свидетельствует гороскоп на месяц.

В этом же пятом же пятом доме находится ретроградный Сатурн – это планета дисциплины, планирования, приложения усилий. Также Сатурн символизирует время.

"Как будто время пойдет вспять, или вы будете чего-то ждать, или опять планы будете менять", - сказала астролог.

3 июля Меркурий входит в 10-й дом гороскопа – это сектор карьеры, достижений, планирования целей, того, к чему вы хотите прийти. Вы получите новость относительно работы. Будет новый план, что-то новое, что связано с вашими целями.

5 июля - новолуние, которое откроет перед Скорпионами новые горизонты. Вы начнете обучение, познакомитесь с иностранцем, появится интерес к другой культуре, национальности, религии. Вы будете изучать иностранные языки.

21 июля Марс входит в восьмой Дом гороскопа, поэтому в этот день нужно быть осторожнее с транспортом. Возможно возникновение кризисных ситуаций, которые нужно будет быстро решать. Есть риск получить травму в спортзале – будьте аккуратны с металлическим оборудованием.

Если у вас в планах есть операции или другие медицинские процедуры, займитесь этим в июле, не откладывайте на август, чтобы не попасть в период ретроградного Меркурия.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

В июле возможны траты. Будьте осторожны с кредитами. Вы пожалеете, что их взяли, предупредила астролог.

В конце месяца вы можете получить приглашение на свадьбу или на другое большое мероприятие. После 26 июля у вас возможен хороший прирост подписчиков в соцсетях.

Юпитер в восьмом дом не даст вас в обиду финансово – несмотря на то, что этот сектор считается кризисным, у вас всегда будут деньги, если не заработанные лично, то данные кем-то другим.

"Юпитер – это планета-ангел-хранитель. Так как она находится в секторе кризиса, то будет вас охранять. Юпитер сделает так, что даже если что-то случится, то вы выйдете сухим из воды. В любой ситуации вам повезёт", - резюмировала Анжела Перл.

Подробный гороскоп для Скорпионов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Скорпион гороскоп на июль гороскоп Скорпион Анжела Перл гороскоп 2024
Реклама

Главное за день

Россия попытается развить наступление: в ВСУ переходят к "контрмерам"

Россия попытается развить наступление: в ВСУ переходят к "контрмерам"

20:31 Украина
В Крыму прогремела серия мощных взрывов: в Сети сообщают о прилетах

В Крыму прогремела серия мощных взрывов: в Сети сообщают о прилетах

19:45 Украина
"И это минимум": россияне за июнь потеряли более 50 судов - ВМС Украины

"И это минимум": россияне за июнь потеряли более 50 судов - ВМС Украины

19:05 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путин взялся за план Б : экс-генсек НАТО предположил, сколько еще продлится война 3330

Путин взялся за план "Б": экс-генсек НАТО предположил, сколько еще продлится война

Самая большая опасность для Запада - это не РФ или Китай 1666

Самая большая опасность для Запада - это не РФ или Китай

Когда закончится война в Украине: боец ВСУ сделал резонансный прогноз 1507

Когда закончится война в Украине: боец ВСУ сделал резонансный прогноз

Известный украинский актер расстался с женой-россиянкой: История закончилась 937

Известный украинский актер расстался с женой-россиянкой: "История закончилась"

Последние новости

20:52

До цветения или после: когда собирать мяту - секрет от опытной хозяйки

20:31

Россия попытается развить наступление: в ВСУ переходят к "контрмерам"

20:17

Тищенко почти год ходил с проверками от вымышленной ВСК: аналитики раскрыли детали

20:15

Как отрезала: Мария Яремчук опровергла "отцовство" Александра Пономарева

19:49

Новый генсек НАТО - выгодная фигура для Украины: почему

НАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – ХараНАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – Хара
19:46

Вкусно и полезно: рецепт черничного варенья - частичка лета среди зимыВидео

19:46

Гороскоп на июль 2024 для Скорпионов: ангел-хранитель выведет из кризисаВидео

19:45

В Крыму прогремела серия мощных взрывов: в Сети сообщают о прилетах

19:14

Необычное зрелище: Ксения Мишина показала себя без фотошопа

Реклама
19:10

О шансах Байдена и Трампа: кто станет президентоммнение

19:05

"И это минимум": россияне за июнь потеряли более 50 судов - ВМС Украины

18:58

Южная Корея может перебросить войска в Украину: какая угроза от КНДР

18:50

Канье Уэст в Москве: почему в РФ столько шума вокруг визита рэпера из Голливудамнение

18:34

Когда Украина вступит в НАТО: Хара раскрыл, почему Запад боится Россию

18:29

Почему плохо смывается в унитазе: как легко справиться с пахучей проблемой

18:24

Мужчина нашел в доме тайную комнату: то, что там было вызывает мороз по коже

18:23

Вербицкий заявляет, что уволился с должности замгенпрокурора по собственному желанию ради репутации ОГП

18:16

ВСУ успешно взорвали целую колонну РФ на "дороге смерти" под УгледаромВидео

18:11

Опаснее, чем можно представить: почему нельзя чистить уши ватными палочкамиВидео

17:56

Верховная Рада отложила заседание на неделю: депутат анонсировал кадровые решения

Реклама
17:48

ВСУ пошли в атаку на востоке: есть успехи на двух направлениях – эксперт

17:39

Дмитрию Гордону в РФ "впаяли" заочно 14 лет за угрозы ядерным ударом

17:22

Украину накроет безумная жара: синоптики предупредили о сверхвысокой температуре

17:17

Катастрофа для РФ: дипломат оценил последствия вступления Украины в НАТО

17:07

Вкуснее не бывает: как из кабачков сделать ананасы - интересный рецептВидео

16:49

Как хранить свежий чеснок - не прорастет, не засохнет и не станет горьким

16:39

"Искандеры" были разведкой боем: РФ готовит массированный удар по Киеву – прогноз

16:27

Россия днем выпустила по Украине ракеты: где прогремели взрывыФото

16:20

Церковный праздник 2 июля: что категорически запрещено делать в этот день

16:20

Будут огромными и сочными: как сделать домашнее удобрение для томатов

16:19

Кремлю померещились ВСУ у границ Беларуси: раскрыты планы Путина и Лукашенко

16:18

В Украине ожидается "смертельное лето" на фронте: в ВСУ отреагировали на прогноз WSJ

15:49

Исчезновение Путина: эксперт о неожиданном сценарии вступления Украины в НАТО

15:48

В боях за свободу Украины погиб доброволец и парамедик из Великобритании

15:38

5 минут и готово: как замариновать огурцы в пакете - удивительный лайфхакВидео

15:18

Три страны НАТО начали операцию в Черном море: что изменится для Украины

15:08

Бои за три стратегических населенных пункта: в ВСУ раскрыли ситуацию на Донетчине

15:03

Гороскоп на июль 2024 для Весов: какие сюрпризы приготовил второй месяц летаВидео

14:53

"Положили" провайдеров и платежные системы РФ: СМИ узнали о мощной кибератаке ГУР

14:45

Забудете о магазинном: как сделать вишневый сок в домашних условияхВидео

Реклама
14:21

Как убрать налет с утюга: хозяйка поделилась самым простым способом

14:00

"Это страшно": Шовкопляс высказалась про будущее Винника и Ямы в Украине

13:53

"Минималку" не поднимут, а затраты на оборону - сократят: нардеп раскрыл планы Кабмина

13:50

Ошибки Путина приведут РФ к коллапсу: названо два условия завершения войны

13:45

Тысячи уничтоженных: подполковник раскрыл катастрофические потери РФ на востоке

13:17

Повестки по почте: когда они будут считаться врученными - в Минобороны объяснили

12:52

Известный украинский актер расстался с женой-россиянкой: "История закончилась"

12:43

Враг бьет оттуда по Харькову: дроны устроили блекаут в двух областях РФ, детали

12:41

На фронте будет "смертельное лето": ВСУ должны удержать линию обороны – WSJ

12:36

Что будет с курсом доллара в Украине: Кабмин дал неутешительный прогноз

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять