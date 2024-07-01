Гороскоп на июль 2024 для Скорпионов: ангел-хранитель выведет из кризиса

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2024 для Скорпионов.
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Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, самое интересное событие июля - второе подряд полнолуние в третьем доме гороскопа Скорпионов.
"Третий дом связан с общением, коммуникациями, со знакомыми, родственниками, поездками куда-то и сбором информации или документов. Ситуация, которая была у вас в конце июня, еще проиграется в конце июля. Допустим, вы начали оформлять какие-то документы в июне, а закончите в конце июля. Или у вас одни соседи съезжают в июне, а в июле другие заедут. Или вы готовились ехать с вашей сестрой или братом куда-то, или они в гости собирались, и вот сейчас приедут, или целый месяц будут у вас гостить", - рассказала астролог на своем Youtube-канале.
1 июля Нептун, который находится в вашем пятом доме гороскопа, останавливается и со второго числа будет в ретроградном движении до 7 декабря.
Нептун — планета творчества, влюбленности, вдохновения.
"Он был в тех же градусах в марте этого года. Вспомните, что тогда у вас происходило. Если это было связано с романтическими отношениями, тогда это возврат к этим отношениям или их пересмотр. Вы будете что-то передумывать, обдумывать. Это могло быть связано с вашим ребёнком. Возможно это будет работа над каким-то творческим проектом, которая продлится до декабря", - свидетельствует гороскоп на месяц.
В этом же пятом же пятом доме находится ретроградный Сатурн – это планета дисциплины, планирования, приложения усилий. Также Сатурн символизирует время.
"Как будто время пойдет вспять, или вы будете чего-то ждать, или опять планы будете менять", - сказала астролог.
3 июля Меркурий входит в 10-й дом гороскопа – это сектор карьеры, достижений, планирования целей, того, к чему вы хотите прийти. Вы получите новость относительно работы. Будет новый план, что-то новое, что связано с вашими целями.
5 июля - новолуние, которое откроет перед Скорпионами новые горизонты. Вы начнете обучение, познакомитесь с иностранцем, появится интерес к другой культуре, национальности, религии. Вы будете изучать иностранные языки.
21 июля Марс входит в восьмой Дом гороскопа, поэтому в этот день нужно быть осторожнее с транспортом. Возможно возникновение кризисных ситуаций, которые нужно будет быстро решать. Есть риск получить травму в спортзале – будьте аккуратны с металлическим оборудованием.
Если у вас в планах есть операции или другие медицинские процедуры, займитесь этим в июле, не откладывайте на август, чтобы не попасть в период ретроградного Меркурия.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
В июле возможны траты. Будьте осторожны с кредитами. Вы пожалеете, что их взяли, предупредила астролог.
В конце месяца вы можете получить приглашение на свадьбу или на другое большое мероприятие. После 26 июля у вас возможен хороший прирост подписчиков в соцсетях.
Юпитер в восьмом дом не даст вас в обиду финансово – несмотря на то, что этот сектор считается кризисным, у вас всегда будут деньги, если не заработанные лично, то данные кем-то другим.
"Юпитер – это планета-ангел-хранитель. Так как она находится в секторе кризиса, то будет вас охранять. Юпитер сделает так, что даже если что-то случится, то вы выйдете сухим из воды. В любой ситуации вам повезёт", - резюмировала Анжела Перл.
Подробный гороскоп для Скорпионов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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