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Гороскоп на июль 2024 для Стрельцов: роман, конфликт и прибыль

Анна Ярославская
1 июля 2024, 23:43обновлено 2 июля, 00:23
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Все внимание Стрельцов в июле будет сосредоточено на финансовой сфере, прогнозирует Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Стрелец - Гороскоп на июль 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2024 для Стрельцов.

Если вам интересны астрологические прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы:

"В июле будет интересное событие. Второе полнолуние в одном и том же секторе гороскопа, а именно - в секторе денег. Такое же полнолуние было в конце июня. У вас была прибыль или прояснилась ситуация с доходами, с тем, чем вы владеете, с вашими ценностями. И такое же полнолуние будет 21 июля", - рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Месяц начнется с того, что 1 июля Нептун останавливается в четвертом доме - это место жительства или ваша семья или люди, которых вы считаете своей семьей. 2 июля Нептун пойдёт в ретроградное движение до 7 декабря.

"Почти всю вторую половину года вы сфокусируетесь на чем-то, что связано с вашим домом. Нептун отвечает за воду, за сантехнику, за всё, что связано с водой. Может, вы будете строить себе бассейн, ремонтировать водопровод. Будьте острожны, есть риск того, что вас затопит. Возможно вы уедете куда-то к воде на 2-3 месяца. Также Нептун символизирует изолированные места, так что это могут быть острова или круиз", - свидетельствует гороскоп.

Также ретроградный Нептун может давать ожидание, которое продлится до 7 декабря.

3 июля Меркурий войдет до 26 июля в девятый дом гороскопа – дом знака Стрельцов. Он принесет вам знакомства с иностранцами, новую информацию, обучение, получение знаний. Может быть, вы начнете учить новый язык.

Новолуние 5 июля даст толчок к тому, чтобы стартовали дела, связанные с деньгами. Речь может идти о получении инвестиций, оформлении алиментов, наследства. Не исключен и роман с иностранцем.

"У вас очень большой фокус будет на финансовые дела, чужие деньги, деньги других людей, партнеров. Может, вы берете новый кредит, оформляете новую кредитную карту. Возможно это инвестиции, сотрудничество, деньги по страховке, по вопросам налогов", - рассказала астролог.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

12 июля Венера принесет Стрельцам хорошие новости, подарки или деньги от клиентов издалека. Возможен курортный роман или романтические отношения с человеком другой культуры, другой национальности.

21 июля Марс входит в седьмой дом отношений, партнёрства, брака и сделок, а также договорённостей. У вас будет очень большое желание коммуницировать с другими людьми. Возможны конфликты с близкими людьми.

В полнолуние 21 июля снова всплывет тема денег – возможно увольнение, покупка или продажа имущества.

"Если что-то там непонятно было в конце июня или вы услышали какие-то новости, то уже в конце июля все абсолютно станет ясно", - сказала астролог.

Конец месяца будет благоприятен для дел, связанных с карьерой и бизнесом. Если у вас есть планы в этой сфере, начинайте их осуществлять сейчас, не дожидаясь августа.

Подробный гороскоп для Стрельцов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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