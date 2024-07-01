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Гороскоп на июль 2024 для Весов: какие сюрпризы приготовил второй месяц лета

Анна Ярославская
1 июля 2024, 15:03
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1 июля Нептун останавливается и со второго числа начинает ретроградное движение до 7 декабря. Это важное астрологическое явление.
Гороскоп, Анжела Перл
Весы - Гороскоп на июль 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2024 для Весов.

Если вам интересны астрологические прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы:

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, интересное событие месяца - полнолуние, которое, как и в июне, будет в четвертом доме гороскопа.

"Это редкость, когда Луна задерживается на два месяца в одном и том же месте. Значит это очень важная сфера жизни. Четвёртый дом — это всё, что касается места жительства, семьи, дома или квартиры. Какие-то вопросы у вас связаны с вашим местом жительства или с теми людьми, с которыми вы живёте или которых считаете своей семьёй. Также родители идут по четвертому дому, особенно мама. Возможно будут какие-то события или новости, касающиеся вашей матери", - объяснила астролог.

1 июля Нептун останавливается в шестом доме гороскопа и со 2 июля начинает ретроградное движение до 7 декабря.

"Шестой дом – это тема работы, службы, того, чем вы каждый день занимаетесь. Даже если вы не работаете, то каждый день у вас есть какой-то режим, рутина. И Нептун идёт назад, он будет проходить те же градусы, в которых он уже был в марте этого года. Вспомните, что происходило весной. Какая-то ситуация может повториться или нужно будет решать какой-то вопрос, который начался в марте", - свидетельствует гороскоп на месяц.

По словам Перл, возможно вам нужно будет решать даже не свои проблемы, а проблемы ваших подчиненных или родственников.

"Обычно во время ретроградности планет мы переделываем, меняем структуру бизнеса или рабочего проекта. Или будет смена вашего руководства, или вы будете переезжать в офис в другом месте. Может быть, вы выйдете на старую работу, уйдете в отпуск до конца года, до 7 декабря", - объяснила астролог.

3 июля Меркурий входит в одиннадцатый дом гороскопа. Это сектор социального статуса и соцсетей, вашего общения с друзьями, знакомыми. Меркурий может познакомить вас с кем-то. Вы станете членом клуба. Вы получите приглашение на день рождения или на свадьбу.

5 июля - новолуние в 10 доме гороскопа. Весы сделают шаг в сторону достижения своей мечты. Возможно вы получите повышение, будет новый статус.

12 июля представителей этого знака зодиака ждет праздник, поощрение, подарок или премия.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 июля Марс входит в девятый дом гороскопа.

"Марс – это у нас планета энергии, действий, поездок, других стран. У вас будет огромное желание поехать куда-то за границу, или это может быть начало какой-то связи с иностранцами издалека, или это может быть связано с бизнесом. Вероятны какие-то новые отношения, коллаборация, партнерство с иностранцем, с человеком другой национальности. Ваш бизнес может расширится на другие страны, появятся клиенты из других стран", - свидетельствует гороскоп.

Подробный гороскоп для Весов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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