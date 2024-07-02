Гороскоп на июль 2024 для Водолеев: чего ждать в любви, карьере и финансах

Юпитер даст Водолеям большие возможности для роста в творчестве и поможет превратить хобби в профессию, рассказала астролог.

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Водолей - Гороскоп на июль 2024 от Анжелы Перл / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2024 для Водолеев.

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В июле будет вторая полная Луна в двенадцатом доме гороскопа Водолеев, причем в последнем градусе.

"Двенадцатый дом – это сектор завершения и освобождения. А последний градус – это уже совсем завершение, освобождение или принятие решения. Если вы что-то тянули, то будет поставлена последняя точка 21 июля", - рассказала астролог на своем Youtube-канале.

2 июля Нептун разворачивается в ретроградное движение до 7 декабря во втором доме денег, доходов, зарплаты, источника доходов и ценностей.

"Планета будет идти назад. Могут клиенты из прошлого к вам вернуться, или вы вернетесь на старую работу, или будете искать другой источник дохода. Будет период ожидания каких-то денег. Например, вы ждете наследство или финансовую поддержку. Сделка купли-продажи может затянуться", - свидетельствует гороскоп на месяц.

3 июля Меркурий входит в седьмой дом отношений и принесет Водолеям знакомства, переговоры, звонки. В вашем окружении появятся новые люди. Свободных Водолеев ждет романтическое знакомство. Будет больше коммуникаций в социуме.

5 июля - новолуние. Козероги получат новости, связанные с работой. Будет новый клиент или проект.

В этот день очень хорошо вводить в свою жизнь новую привычку, новый режим питания, сна, тренировок, делать всё, что связано с оздоровлением.

С 12 июля по 6 августа Водолеев ждут романтические знакомства, любовь, свидания, удачные сделки, купли-продажи.

С 13 июля Плутон, находящийся в вашем знаке, может принести участие в большом проекте, саммите, конференции. Также планета отвечает за большие деньги. Козероги могут получить какое-то вознаграждение. Возможно вы получите крупный кредит в банке.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 21 июля ваши дети потребуют сил и участия.

Время с 21 июля лучше использовать для завершения надоевшего дела, для избавления от чего-то. С ваших плеч будет снят давний груз.

Перл также рассказала, что Юпитер в пятом доме дает возможность встретить свою любовь – если вы давно этого ждете, у вас появится выбор из потенциальных партнеров.

Можно ожидать беременности. Кроме того, Юпитер предоставит широкие возможности для роста в творчестве и поможет превратить хобби в профессию.

Подробный гороскоп для Водолеев смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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