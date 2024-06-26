Гороскоп на июль-2024 для всех: какие три знака зодиака ждёт грандиозная удача

Гороскоп на июль 2024 года сулит Близнецам прибыль, на которую они даже не рассчитывали, Козерогу – конфликты с начальством, а Раку – сильные чувства.

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Астролог Влад Росс составил гороскоп на июль-2024 и назвал неудачников и счастливчиков месяца / Главред

Гороскоп на июль 2024 года обещает относительно спокойный месяц, однако это будет затишье перед бурей, с которой придётся совладать в августе. Второй месяц лета точно порадует три знака зодиака, которые станут счастливчиками июля. А вот остальным звёзды сулят либо переменчивый успех, либо период сложностей.

Нейтральным июль-2024 будет для следующих знаков:

Овен

Чтобы дела сдвинулись с места, Овну в июле 2024 года нужно полагаться исключительно на себя. Ни родные, ни коллеги не смогут быть помощниками. В этом месяце лучше даже не рассчитывать на чью-либо поддержку. Впрочем, Овен и сам справится.

Июль для Овна будет не особо хорошим, но и не плохим. Ритм жизни может немного замедлиться, что не очень будет нравиться представителям знака. Однако это хорошее время, чтобы прислушаться к себе и проанализировать свою жизнь.

Благоприятные дни июля 2024 года для Овна: 21, 23, 25, 27, 30.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Овна: 2, 5, 12, 18.

Карьера. Июль 2024-го порадует Овна тем, что прежние старания будут наконец отмечены руководством. Очень вероятны командировки. В начале июля может удачно пойти семейный бизнес. К концу месяца Овну важно сконцентрироваться на решении самой важной задачи и не тратить силы понапрасну.

Деньги. Начало июля порадует Овна стабильностью в финансовой сфере, но к концу месяца ситуация с деньгами может стать неустойчивой. А в середине июля возможны неожиданные провалы. Покупая что-либо 15-го числа, когда Марс соединится с Ураном, следует помнить, что об этой покупке в будущем придётся очень пожалеть. Сделки с недвижимостью лучше планировать либо на первую, либо на последнюю декаду месяца.

Личная жизнь. Овну в июле-2024 придётся проявлять дипломатичность и такт, чтобы не рассориться с близким человеком. А представителей знака так и будет тянуть с кем-нибудь поссориться. В середине месяца некоторые Овны могут испытать разочарование в избраннике или избраннице. Следует позволить любимому человеку объяснить свои решения и поступки, и тогда Овен, вероятнее всего, поймёт, что ошибся в своих суждениях и расстраивался напрасно. Благоприятно вместе со второй половиной сходить либо к друзьям, которые смогут помирить, либо к психологу.

Здоровье. Июль станет прекрасным временем для активных тренировок Овна. В конце месяца не следует поднимать тяжести, поскольку это чревато появлениями болей в спине. В последнюю неделю месяца нужно внимательно следить за рационом питания, а весь месяц есть риск отравления, если Овен питается вне дома. В начале июля нужно стараться больше двигаться, поскольку это положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы.

Рак

В июле-2024 родные и близкие Рака потребуют особой заботы. Чтобы решить все проблемы, не следует привлекать к ним внимание посторонних людей. Если держать рот на замке, всё будет хорошо. Раку нужно научиться не только получать, но и отдавать, и тогда любые неурядицы обойдут его стороной. В этом месяце к Раку вернётся то, чего он когда-то лишился. Речь идёт о людях, с которыми в далёком прошлом оборвались отношения. Также можно будет найти потерянные вещи, даже клад. Выдержка, стойкость и упорство помогут Раку преодолеть препятствия и добиться успехов.

В целом, июль для Рака будет нейтральным.

Благоприятные дни июля 2024 года для Рака: 14, 16, 20, 25.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Рака: 2, 4, 8, 28, 30.

Карьера. Звёзды рекомендуют Раку в июле не брать на себя слишком много на работе, быть последовательным и благоразумным, а также учиться на ошибках других людей. Следует минимизировать контакты с начальством, поскольку есть риск нарваться на критику в свой адрес.

Деньги. Финансовые дела в конце июля 2024-го у Рака пойдут удачно, нужно лишь избегать любых спекулятивных сделок, особенно 11-17 числа.

Личная жизнь. В июле чувства Рака будут настолько сильны, что скрывать их будет практически невозможно. Если о нём начнут сплетничать, нужно игнорировать это. Одиноких Раков ждут знакомства с представителями противоположного пола, которые могут привести к долгосрочным отношениям, а потом и к браку. Проблемы, которые долго не могла решить вторая половина Рака, наконец будут решены – помощь придёт извне: от друзей, родственников, коллег.

Здоровье. В июле у Рака будет особенно уязвимой пищеварительная система. Чтобы избежать проблем с желудком, нужно пересмотреть свой рацион питания. Благоприятно сесть на диету, жареную пищу заменить варёной, исключить газированные напитки, а алкоголь просто противопоказан.

Смотрите гороскоп на июль-2024 для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

Скорпион

В июле 2024-го Скорпиону нужно направлять свои усилия на усвоение и переоценку собственного и чужого опыта – это пригодится в самом ближайшем будущем. Не следует торопить события и проявлять излишнее любопытство, чтобы не возникло спорных ситуаций с окружающими. Скорпиону нужно постараться учесть все мелочи и оценить возможные последствия своих действий. Июль обещает быть нейтральным для Скорпиона.

Во второй половине июля Скорпион может оказаться в центре внимания. Нужно позаботиться о своей внешности, ведь время благоприятно для изменения имиджа коренным образом.

Благоприятные дни июля 2024 года для Скорпиона: 1, 11, 12, 15, 16, 24, 29.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Скорпиона: 6, 14, 17, 22, 26, 27.

Карьера. В первой декаде июля у Скорпиона неплохая перспектива расширения собственного бизнеса. Однако в середине месяца есть риск рассориться с деловыми партнёрами. Именно в середине месяца многое в карьере Скорпиона будет претерпевать большие изменения. Могут складываться ситуации, ведущие к разрыву как делового, так и супружеского партнёрства.

В конце июля у Скорпиона вероятны разногласия с руководством. Будет немного штормить. Но хорошее применение своим способностям представители знака найдут в первой декаде июля. В это время они могут полностью пересмотреть свои цели в карьере и бизнесе, и тогда в дальнейшем их будет ждать грандиозный успех.

Личная жизнь. В июле 2024 года Скорпиону следует проявлять больше напора и уверенности – и удача в любви его не оставит. Звёзды благоволят вдохновенным романтикам и идеалистам. Важно не забывать повторять объекту страсти и любви слова восхищения и благодарности.

В семейном гнезде у Скорпиона в июле будут царить взаимопонимание и согласие. Авторитет представителей знака будет вне критики.

Здоровье. В июле Скорпион будет пребывать в неплохой физической форме. Предстоят довольно существенные нагрузки на организм. Прекрасное время, чтобы избавиться от вредных привычек, особенно в начале месяца, например, 2 июля, когда Нептун станет ретроградным.

Козерог

В июле 2024-го Козерог, как всегда, будет стремиться делать несколько дел одновременно. Новые знакомства и встречи будут чередоваться со шквалом старых проблем. Козерогу кто-то припомнит давние обещания. Он будет словно на качелях: месяц не слишком хорош, не особо и плох.

В июле Козерогу категорически нельзя летать на самолётах и прыгать с парашютом. Лучше всего путешествовать поездами. В последней декаде июля Козерогу вообще не стоит отправляться в дальние поездки, поскольку для него это будет весьма напряжённое время: возможны непредвиденные, а порой и экстремальные ситуации, в том числе и с электричеством.

Благоприятные дни июля 2024 года для Козерога: 1, 6, 7, 15, 19, 20.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Козерога: 3, 9, 11, 13, 17, 22, 30, 31.

Карьера. В июле у Козерога возможен конфликт с начальством, особенно в середине месяца. Из-за этого Козерог захочет организовать свой личный независимый бизнес или сменить место работы.

Деньги. В июле-2024 в финансовом плане звёзды не обещают Козерогу ничего знаменательного, но на постоянный доход можно рассчитывать, если окончательно не поссориться с начальством.

Личная жизнь. Июль 2024 года для Козерога более-менее благоприятен, чтобы решать бытовые проблемы, делать ремонт, навещать родственников, переписать в дар недвижимость.

Здоровье. В июле Козерогу грозит переутомление, поэтому необходимо больше отдыхать. А вообще, лучше уйти в отпуск, если Козерог чувствует, что его организм подорван. Благоприятное время, чтобы улучшить циркуляцию крови. Полезно будет употребление сезонных овощей, фруктов и зелени. Особенно полезен и даже необходим контрастный душ. А самое главное – нужно проявлять исключительную осторожность в экстремальных видах спорта. Особенно неблагоприятное время для каскадёров, боксёров – вторая половина месяца может закончиться катастрофой и переломом.

Рыбы

Июль 2024 года может оказаться для Рыб судьбоносным периодом. Произойдут события, которые изменят что-то важное в их жизни. Нигде не написано, что всё будет легко и пойдёт, как по маслу, потому следует быть готовыми к испытаниям. Июль принесёт и хорошие события, и не очень. В первую очередь, перемены могут коснуться личной жизни Рыб. Им будет казаться, что напрягает множество проблем. Следует присмотреться внимательнее – всё это окажется мелкими неурядицами. В последней декаде июля Рыбам нужно будет уделить больше внимания работе. В отношениях с окружающими постоянно нужно искать компромисс, балансировать между крайностями. Июль – благоприятное время для активного отдыха в горах или где-то на природе.

Благоприятные дни июля 2024 года для Рыб: 3, 7, 13, 19, 21, 30.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Рыб: 1, 4, 10, 11, 15, 17, 23, 28.

Карьера. Июль для Рыб станет временем уплаты долгов. Им нужно постараться избавить себя от подобного бремени и выполнить все обязательства.

Деньги. Рыбам нужно быть осторожнее в финансовом плане. Звёзды рекомендуют Рыбам быть экономнее. Во второй половине июля положение Меркурия и Юпитера будет способствовать финансовой состоятельности Рыб. Это значит, что Рыбы за их труды получат достойное вознаграждение. У творческих представителей знака это может быть очень плодотворный период.

Личная жизнь. В июле-2024 у Рыб найдётся масса поводов для дурного настроения. Вероятно, их чувства проходят проверку временем, потому в отношениях со второй половиной будут большие сложности, а порой совершенно не будет удаваться найти общий язык. Не стоит рубить с плеча, а следует попытаться завоевать свою вторую половину снова. Если у Рыб разрушены отношения, то именно в этом месяце они смогут их легко восстановить. Для этого месяца будут характерны семейные раздоры, потому Рыбам нужно быть мудрее, особенно тем парам, которые давно живут вместе, нужно задуматься, почему так происходит.

У Рыб, которые ещё без пары, в июле будет благоприятный период, чтобы найти свою избранницу или избранника. Особенно это возможно в середине месяца.

Здоровье. Первая половина июля для Рыб в плане здоровья будет ничем не знаменательна. В это время благоприятно санаторно-курортное лечение, либо Рыбам нужно просто чаще отдыхать на природе. Благоприятны пешие прогулки утром и вечером на свежем воздухе. Омолаживающие косметологические процедуры будут весьма эффективны. Во второй половине июля у Рыб могут быть некоторые проблемы со здоровьем, возможно, о себе напомнят какие-либо хронические заболевания. В это время нужно постараться не перегружать сердце. Нужно меньше находиться на солнце. Прекрасное время для очистительных программ, оздоровления кожи и эпиляции.

Неудачники июля 2024 года:

Телец

Если в семье Тельца в июле 2024 года будут возникать разногласия, нужно объединиться под общим флагом. Марс, планета экстремальных ситуаций, всё ещё будет идти по знаку Тельца, поэтому месяц будет весьма сложным. А поскольку Марс ещё и встретится с Ураном, в середине июля представители знака могут попасть в ДТП.

Благоприятные дни июля 2024 года для Тельца: 1, 5, 9, 15.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Тельца: 23, 27, 29, 31.

Карьера. Июль 2024-го принесёт Тельцу немало хлопот и суеты на работе, вскроет какие-то незавершённые дела, или ему срочно понадобится выполнить большой объём поручений. В середине месяца наиболее продуктивной окажется работа в коллективе. Это время благоприятно для начала нового проекта и перехода на другую должность. В конце июля в коллективе вероятны интриги, распространение нелепых слухов и сплетен.

Деньги. В финансовой сфере главный совет для Тельца на июль-2024 – строже следить за своими расходами и избегать случайных трат. Во второй половине месяца следует остерегаться давать деньги в долг, поскольку их точно вернут нескоро.

Личная жизнь. Июль предложит Тельцам глубже разобраться в своих чувствах. Романтические отношения, которые ещё вчера казались изжившими себя, могут перерасти в сильнейшую привязанность. Если Телец решит продолжить эти отношения, они могут развиться в брак.

В середине месяца Тельцу опасно ревновать партнёра к работе, хобби, друзьям, требовать внимания к себе в ущерб всему перечисленному. Если Телец не примет тот факт, что любимый человек имеет право на личное пространство и собственные интересы, и примется выказывать своё недовольство, тем самым он создаст благодатную почву для будущих конфликтов.

Конец месяца окажется щедрым на романтические знакомства – Тельцу следует постараться встречать людей не по одёжке, а оценивать ум и чувство юмора, и тогда ему удастся обзавестись другом сердца.

Здоровье. В первую неделю июля-2024 здоровью Тельца ничего не грозит, а во второй половине месяца есть вероятность подхватить инфекцию. Потому важно укреплять иммунитет, питаться сбалансированно и отводить на сон не менее восьми часов в сутки. В конце месяца может быть уязвим позвоночник, могут возникать боли в спине. Месяц благоприятен для прохождения курса массажа.

Дева

Первая декада июля 2024 года у Девы будет наполнена важными возможностями обновления. Следует заняться составлением личных и деловых планов. У Девы будет избыток сил и готовность к активным действиям. Однако могут сорваться дальние поездки и путешествия. Кроме того, авторитет Девы может неожиданно разрушиться. Потому июль будет весьма сложным, под знаком "минус". Важно поддерживать порядок в делах и планах, расставить все точки над "і".

Благоприятные дни июля 2024 года для Девы: 6, 11, 12, 19, 24, 25.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Девы: 1, 8, 13, 14, 21, 29.

Карьера. У Девы в июле будет возможность для дальнейшего поиска себя, смыслов и совершенствования, но двигаться целесообразно лишь традиционным путём. Экспромт и вдохновение будут полезны только в семейных делах, а в работе всё новое окажется хорошо забытым старым. Деве придётся усердно трудиться в этом месяце. Настойчивость и терпение будут залогом успеха Девы. Всё нужно будет делать, стиснув зубы, так как месяц сложен для неё. Дева сможет преодолевать сложности и препятствия, добиваясь новых возможностей.

Личная жизнь. С самого начала июля у Девы появятся хорошие возможности для обретения счастья в любви и отношениях. Период благоприятен для встречи человека, с которым завяжется потрясающий роман.

Чтобы в доме царило взаимопонимание и душевный комфорт, Деве нужно чаще проводить время с детьми, участвовать в их увлечениях и принимать их условия. Например, летом стоит отправиться куда-то отдыхать вместе с детьми, а не отправлять их в лагерь.

Здоровье. В июле-2024 Деве противопоказан малоподвижный образ жизни. Нужно чаще бывать на свежем воздухе. Благоприятно записаться на фитнес. Если Деве не хватает времени на занятия спортом, не стоит огорчаться, ведь можно больше гулять пешком по вечерам. Следует уменьшить нагрузку на поджелудочную железу, поскольку она будет наиболее уязвима в июле. Нужно отказаться от сладкого. Не стоит поднимать тяжести и много работать на приусадебных участках, поскольку могут быть неприятные последствия для позвоночника.

Весы

В июле-2024 складывающиеся обстоятельства будут держать Весы в постоянном напряжении. Нужно постараться исключить ненужную суету. Во второй декаде июля отношения с деловыми партнёрами могут поставить Весы перед серьёзным выбором. Очень сложный месяц для представителей знака. Следует тщательно оценивать возможные последствия с точки зрения ближайшей перспективы. Весам нужно руководствоваться голосом разума, а не подсказками интуиции – она может подвести в июле.

В третьей декаде июля ожидается большая загруженность на работе. Возможно, придётся пожертвовать некоторыми бытовыми удобствами и оставаться сверхурочно. Старания Весов в будущем принесут существенные поступления в семейный бюджет, но в этом месяце придётся работать с утра и до поздней ночи.

Благоприятные дни июля 2024 года для Весов: 8, 9, 12, 21, 22, 26.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Весов: 4, 10, 15, 20, 24, 31.

Карьера. Июль будет двойственным для Весов в плане карьеры. В первых числах июля Весам не следует конфликтовать с начальством, поскольку их могут просто уволить. Инициатива будет наказуема. Стоит заглянуть в "долгий ящик" и ликвидировать все свои долги, особенно перед компаньонами и деловыми партнёрами. Во второй половине июля получится выйти на новый этап – на новую должность, но будет очень жёсткая конкуренция.

Деньги. В июле финансовую стабильность Весов может поколебать потребность отдать в помощь родственникам. Возможны существенные затраты на ремонт, что-то может сломаться, в том числе автомобиль. Перед поездками Весам нужно проверять своего "железного коня", иначе он может сломаться в дороге.

Личная жизнь. В июле-2024 Весам следует больше интересоваться желаниями любимого человека (возможно, сейчас он испытывает денежные трудности), а также проявлять щедрость. Своевременная забота – это лучшее доказательство чувств. Наряду с решением служебных вопросов Весам нельзя забывать о семье, иначе супруг задумается об отношениях на стороне. Если что-то не заладилось в семейных отношениях, не стоит спешить раздувать конфликт, иначе он может положить начало разводу.

Здоровье. Весам следует использовать июль с максимальной пользой для себя, больше времени проводить на свежем воздухе, а также больше есть свежих фруктов и овощей. Хорошее время для лечения психических заболеваний, неврозов, расстройств сна. Благоприятны диагностические обследования, поскольку в июле они покажут истинную природу заболеваний Весов.

Водолей

В июле 2024 года звёзды не обещают Водолею лёгких дней. Напротив, ожидается аврал на работе, а также необходимость выполнить старые обещания. Всё, что носит статус обязательного, создаст Водолею жаркие деньки. Поэтому месяц для представителей знака обещает быть сложным. В приоритете будет работа. Вполне вероятно, что запланированный на июль Водолеем отпуск может сорваться. Марс в соединении с Ураном может принести катастрофические события. Чем ближе к середине месяца, тем больше вероятность, что нечто подобное будет происходить. ДТП и несчастные случаи у Водолеев могут случаться во второй декаде месяца.

Последняя декада июля для Водолея будет более удачной. Возможны приятные новости, новые знакомства и встречи со старыми друзьями. Также это время сюрпризов и авантюр, когда что-то в жизни может измениться к лучшему без каких-либо проблем. В это время Меркурий сулит Водолею удачные неожиданные поездки, в том числе и на море. Также в это время Водолею могут предложить хорошее место работы.

Так что июль будет сложным периодом для Водолея, но в конце тёмного туннеля этого месяца забрезжит свет и надежда на лучшее.

Благоприятные дни июля 2024 года для Водолея: 1, 12, 13, 15, 19, 21, 25, 30, 31.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Водолея: 3, 6, 8, 14, 18, 23, 27.

Карьера и деньги. В финансовом плане июль не предвещает Водолею больших перемен. Ситуация будет более-менее стабильной. Но у Водолея будет сохраняться желание что-то изменить, потому что чувство скованности вряд ли покинет в июле представителей знака. Интуиция и умение предвидеть будущее развитие ситуации позволит Водолею продумать выгодный коммерческий план.

Если Водолей захочет улучшить своё материальное положение, а также продвинуться на ступеньку выше по карьерной лестнице посредством смены работы, то с этим лучше повременить. Особенно это касается середины месяца. Это связано с тем, что существенные перемены в плане работы и деятельности не принесут финансового обогащения в будущем, даже наоборот, будет утрачен прежний заработок. Потому нет смысла в июле менять шило на мыло.

Личная жизнь. Конфликты в личной жизни в июле 2024-го Водолею удастся разрешить. Чувство юмора и стремление открыть в партнёре новые черты помогут наладить отношения. В конце июля Водолей будет склонен к эксцентричным поступкам, что может плохо отражаться на любовных отношениях.

В отношениях с детьми в начале июля обострятся противоречия, но в конце месяца удастся найти компромисс.

Здоровье. Вторая половина июля 2024 года будет благоприятной у Водолея для укрепляющих программ и оздоровительных процедур, особенно водных. Благоприятное время для санаторно-курортного лечения, прохождения повторного курса лечения. Удачное время для косметологических процедур, разработки диеты, нормализации водного баланса организма. В середине месяца могут обостриться хронические недуги, особенно это касается нервной системы. Следует также обратить внимание на глаза, а также нельзя допускать сидения часами или сутками перед компьютером, иначе зрение будет посажено.

Счастливчики июля 2024 года:

Близнецы

Здравый смысл – лучший советчик для Близнецов в июле 2024 года. Нужно положиться на него, если вторая половина предлагает решение проблем, с которым Близнецы не согласны. Именно сейчас представители знака смогут по-новому взглянуть на старые проблемы, сумеют глубже осознать причины и сделать важные выводы. Если Близнецы удержатся от того, чтобы наступить на те же грабли, в их жизни начнётся новая светлая полоса. Июль будет хорошим месяцем и пройдёт под знаком "плюс".

Благоприятные дни июля 2024 года для Близнецов: 1, 7, 10, 20, 28.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Близнецов: 23, 27, 29, 31.

Карьера. В первой половине июля у Близнецов будет шанс укрепить свой авторитет в глазах партнёров, дав им ценные деловые советы. Не исключено, что Близнецам на время придётся занять место начальника, особенно если он уйдёт в отпуск. Вообще, июль станет для представителей знака урожайным в плане больших идей, планов и проектов.

В конце месяца следует обратить внимание на характер отношений с деловыми партнёрами: вполне вероятно, от некоторых контактов придётся отказаться, поскольку они не приносят выгоду и могут тормозить рабочий процесс.

Деньги. Июль 2024-го у Близнецов будет периодом, благоприятным для финансовых вложений. Некоторые представители знака получат прибыль, вложив деньги в проекты. Возможна также прибыль, на которую Близнецы даже не рассчитывали, деньги материализуются словно из воздуха. Можно играть в лотерею – Близнецов ждут приятные сюрпризы.

Личная жизнь. В июле-2024 отношения Близнецов будут хорошо развиваться, особенно в первой половине месяца. В начале июля некоторым представителям знака предстоит работа с любимым человеком, или же они могут познакомиться на работе со своей второй половиной, и возникнет служебный роман.

Конец месяца – гармоничная пора для семейных пар. Если Близнецы планируют переезд или совместное путешествие, то июль – подходящее время. Могут быть мечты, фантазии, амурные дела, хорошие знакомства.

Здоровье. В начале июля-2024 Близнецы будут слишком раздражительны, и все болезни могут возникать из-за нервов. Потому важно контролировать свои эмоции и поступки. В середине месяца нужно опасаться травм. Конец июля благоприятен для профилактики заболеваний желудка, селезёнки. Полезен будет курс массажа, иглотерапия.

Лев

Июль-2024 у Льва будет насыщен разноплановыми событиями, в основном хорошими. И месяц пройдёт у Льва под знаком "плюс". Обстоятельства будут давать представителям знака много энергии и новые возможности. При этом следует воздержаться от рискованных и непродуманных действий в середине месяца. С дальними поездками и командировками тоже следует быть осторожнее. Появятся хорошие возможности для неожиданного обогащения, особенно ближе к концу июля.

Благоприятные дни июля 2024 года для Льва: 4, 8, 17, 18, 21, 31.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Льва: 6, 11, 16, 19, 26, 27.

Карьера. Лев в июле будет способен справляться своими собственными силами и решать задачи любой сложности. На Льва могут возложить большие полномочия, он может существенно продвинуться в делах фирмы и достичь новых вершин. Но в середине месяца следует быть внимательнее, поскольку может возникнуть напряжённость в отношениях с начальством. Льву нужно больше ездить и общаться, и тогда в конце месяца он сможет добиться грандиозных успехов.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Личная жизнь. Льву в июле-2024 следует воспользоваться теми возможностями, которые может преподнести судьба. Личная инициатива может быть немного скована, но, тем не менее, могут произойти очень хорошие и важные романтические встречи, особенно в 20-х числах июля.

Здоровье. В июле у Льва возможно обострение остеохондроза и радикулита. Нужно избегать физических перегрузок, не злоупотреблять спиртными напитками и кофе, поскольку сердце в жару может дать сбой. Также не стоит загорать и долго находиться на солнце, поскольку велика вероятность возникновения кожных злокачественных образований.

Стрелец

Июль 2024 года позволит Стрельцу расслабиться и переключиться на любовь, отдых и творчество. Месяц пройдёт под знаком "плюс". В этот период у Стрельца возможны путешествия и поездки, в том числе зарубежные. Конец июля у Стрельца будет благоприятным временем для бизнеса, выгодных сделок с иностранным партнёрами, инвестициями, торговлей. Только нужно воздерживаться от финансовых авантюр, особенно в середине месяца. Возможно напряжение в личных отношениях Стрельца. После 20 июля Стрелец больше внимания станет уделять семье и дому, потому этот период благоприятен для отпуска и отдыха.

Благоприятные дни июля 2024 года для Стрельца: 2, 5, 7, 12, 23, 28, 31.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Стрельца: 4, 10, 18, 19, 25, 30.

Карьера. В июле у Стрельца появится возможность беспрепятственно реализовать свои замыслы. Появятся хорошие компаньоны, прекрасные наставники. В бизнес Стрельца могут вложить большие деньги, пойдут хорошие финансовые потоки. Стрельцу благоприятно эмигрировать, оформить рабочую визу в другой стране.

Личная жизнь. В июле-2024 удачное расположение звёзд будет сопутствовать Стрельцу почти весь месяц. Он сможет найти любовь всей своей жизни. Погода в доме Стрельца будет тёплой и солнечной на протяжении всего июля. Правда, в начале июля у Стрельца возможны ссоры и недопонимания с детьми. Важно сдерживать свои эмоции, особенно если это подростки.

Здоровье. В июле Стрельцу небезопасно пить много жидкости, особенно спиртного, поскольку могут перегружаться почки – они наиболее уязвимы в этом месяце. Особое внимание следует обратить на ноги. Можно заниматься аквааэробикой, побольше плавать, находиться на берегу моря. В конце месяца запрещены операции, особенно на голове, лице, не стоит также удалять зубы.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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