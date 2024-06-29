Гороскоп на июль 2024: Львы получат второй шанс и хорошие деньги

В финансовой сфере будут перемены, и все они будут в лучшую сторону, свидетельствует гороскоп на месяц.

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Лев - Гороскоп на июль 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2024 для Львов.

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Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, 1 июля Нептун разворачивается в ретроградное движение до 7 декабря. У Львов эта планета находится в секторе финансов.

"Нептун поощряет визуализацию, исполнение мечты, когда вы идёте за тем, чего вы хотите и чего ваша душа желает. Нептун принесет Львам больше денег, поэтому не бойтесь идти в сторону своей мечты", - посоветовала астролог.

До 7 декабря планета будет давать Львам второй шанс. Вы будете заняты подготовкой какого-то проекта, который потом принесет прибыль. Вам вернут долг или ваши инвестиции. Также это может быть оформление и ожидание наследства.

В финансовой сфере готовьтесь к переменам, и все они будут в лучшую сторону. Вы можете получить возврат денег по налогам или страховке, будете оформлять государственную субсидию, получите грант на обучение.

3 июля Меркурий входит в знак Львов до 26 июля. В этот период у вас будет больше коммуникации, общения по телефону, состоятся знакомства.

Новолуние 5 июля даст Львам новый приток энергии.

"С этим новым потоком энергии вы захотите очиститься, избавиться от чего-то. Очень здорово отдавать ненужные вещи, выбрасывать что-то, готовить место для новой энергии, разбираться и заканчивать старые дела", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Также в июле будет хорошей идеей взять аскезу - сесть на диету, отказаться от кофе или сахара, заняться спортом.

12 июля Венера также войдет в знак Льва. Если вы хотите сделать уколы красоты, пластические операции, то лучше планировать это в июле, поскольку в августе Меркурий будет ретроградным.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 июля - полнолуние в секторе, который связан с работой, обязательствами, решением проблем и здоровьем.

"Будет завершение какой-то истории, которая могла начаться в июне или которую вы могли решать в июне начать. Возможно вы заканчиваете какой-то проект, завершаете какие-то свои обязанности, обязательства или написали заявление об уходе месяц назад, а 21 июля вы уволитесь", - рассказала астролог.

Также в полнолуние вы можете получить направление от врача пройти какие-то тесты, сдать анализы, УЗИ. Если у вас была операция, июль станет месяцем оздоровления.

Подробный гороскоп для Львов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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