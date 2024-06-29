УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на июль 2024: Львы получат второй шанс и хорошие деньги

Анна Ярославская
29 июня 2024, 13:59
78
В финансовой сфере будут перемены, и все они будут в лучшую сторону, свидетельствует гороскоп на месяц.
Гороскоп, Анжела Перл
Лев - Гороскоп на июль 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2024 для Львов.

Если вам интересны астрологические прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы:

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, 1 июля Нептун разворачивается в ретроградное движение до 7 декабря. У Львов эта планета находится в секторе финансов.

"Нептун поощряет визуализацию, исполнение мечты, когда вы идёте за тем, чего вы хотите и чего ваша душа желает. Нептун принесет Львам больше денег, поэтому не бойтесь идти в сторону своей мечты", - посоветовала астролог.

До 7 декабря планета будет давать Львам второй шанс. Вы будете заняты подготовкой какого-то проекта, который потом принесет прибыль. Вам вернут долг или ваши инвестиции. Также это может быть оформление и ожидание наследства.

В финансовой сфере готовьтесь к переменам, и все они будут в лучшую сторону. Вы можете получить возврат денег по налогам или страховке, будете оформлять государственную субсидию, получите грант на обучение.

3 июля Меркурий входит в знак Львов до 26 июля. В этот период у вас будет больше коммуникации, общения по телефону, состоятся знакомства.

Новолуние 5 июля даст Львам новый приток энергии.

"С этим новым потоком энергии вы захотите очиститься, избавиться от чего-то. Очень здорово отдавать ненужные вещи, выбрасывать что-то, готовить место для новой энергии, разбираться и заканчивать старые дела", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Также в июле будет хорошей идеей взять аскезу - сесть на диету, отказаться от кофе или сахара, заняться спортом.

12 июля Венера также войдет в знак Льва. Если вы хотите сделать уколы красоты, пластические операции, то лучше планировать это в июле, поскольку в августе Меркурий будет ретроградным.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 июля - полнолуние в секторе, который связан с работой, обязательствами, решением проблем и здоровьем.

"Будет завершение какой-то истории, которая могла начаться в июне или которую вы могли решать в июне начать. Возможно вы заканчиваете какой-то проект, завершаете какие-то свои обязанности, обязательства или написали заявление об уходе месяц назад, а 21 июля вы уволитесь", - рассказала астролог.

Также в полнолуние вы можете получить направление от врача пройти какие-то тесты, сдать анализы, УЗИ. Если у вас была операция, июль станет месяцем оздоровления.

Подробный гороскоп для Львов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Лев гороскоп на июль гороскоп Лев Анжела Перл гороскоп 2024
Реклама

Главное за день

ВСУ отбросили врага и закрепились на новых позициях: названо направление удара

ВСУ отбросили врага и закрепились на новых позициях: названо направление удара

15:38 Украина
Новая война станет невозможной: Кулеба сказал, какой должна быть победа Украины

Новая война станет невозможной: Кулеба сказал, какой должна быть победа Украины

15:10 Украина
Пленных возвращали через Беларусь: в СБУ и ГУР раскрыли детали обмена

Пленных возвращали через Беларусь: в СБУ и ГУР раскрыли детали обмена

14:15 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

У мужа подсасывала : Королева поделилась неприятными подробностями работы своего стриптизера 4982

"У мужа подсасывала": Королева поделилась неприятными подробностями работы своего стриптизера

В России резко изменили позицию по войне в Украине: в США назвали причины 4813

В России резко изменили позицию по войне в Украине: в США назвали причины

Второй тур дебатов с Трампом и выход из гонки : Байден принял решение – CNN 4314

Второй тур дебатов с Трампом и выход из "гонки": Байден принял решение – CNN

Как избавиться от голубей на балконе: топ-5 эффективных методов 2274

Как избавиться от голубей на балконе: топ-5 эффективных методов

Последние новости

15:58

Оккупанты отказываются выполнять боевые задачи: в ВСУ назвали причины

15:38

ВСУ отбросили врага и закрепились на новых позициях: названо направление удараВидео

15:36

Они от них сходят с ума: почему коты любят оливки и сколько их можно даватьВидео

15:10

Новая война станет невозможной: Кулеба сказал, какой должна быть победа Украины

15:01

Трамп VS Байден: я неуклонно становлюсь эйджистоммнение

Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФЛиния Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ
14:56

Гороскоп на июль 2024 для Дев: море любви и новые вершиныВидео

14:15

Пленных возвращали через Беларусь: в СБУ и ГУР раскрыли детали обменаВидео

14:10

Беззубую невестку Наташи Королевой высмеяли в сети

13:59

Гороскоп на июль 2024: Львы получат второй шанс и хорошие деньгиВидео

Реклама
13:45

ВСУ продвинулись на 2 направлениях фронта: Братчук раскрыл детали успешного наступления

13:38

"Трамп – не лучший кандидат": почему Пекину выгодна победа Байдена – мнение

13:15

Что будет, если "заморозят" войну в Украине: командир ВСУ раскрыл последствия

13:07

В чем разница между психологом и психотерапевтом: к кому обратиться

13:05

Жир расщепится за минуты: как быстро отмыть сковородку - уникальное средство

12:57

У томатов опадают цветы: в чем причина и что нужно сделать, чтоб спасти урожайВидео

12:52

Оккупанты РФ продвинулись на востоке: в DeepState назвали направления

12:43

СМИ обнаружили, что из-за халатности чиновника Минобороны Каневского для ВСУ втридорога закупили фляг на 54 млн

12:42

Узелков снова оказался в больнице: что случилось

12:27

Церковный праздник 30 июня: что запрещено делать на Двенадцать апостолов

12:03

РФ перестанет быть врагом для США: Трамп сделал скандальное заявление и назвал условие

Реклама
12:00

Что меняется с 1 июля: кому добавят пенсии, что будет с тарифом на свет и ценами на продукты

11:45

Украинская дизайнер рассказала, когда в Россию будет доставка вышиванокВидео

11:43

Уничтожили ли ВСУ элитную бригаду оккупантов в Волчанске: в ISW раскрыли детали

11:40

Бои за каждую улицу: Силы обороны выбивают россиян из Волчанска

11:25

"У мужа подсасывала": Королева поделилась неприятными подробностями работы своего стриптизера

11:11

Как правильно формировать арбуз, чтобы получить большие и сладкие плодыВидео

11:02

Базовый сценарий: в Yasno рассказали, сколько будут длиться отключения света зимой

10:47

Россияне массово сунут на Часов Яр: военные ВСУ заявили о критической ситуации

10:28

Ситуация меняется: Кулик оценил последствия для Украины от дебатов Байдена и Трампа

09:54

От Байдена требуется самопожертвование – отказ от номинированиямнение

09:31

Гороскоп на июль 2024: Раков ждет сногсшибательная новость, прибыль и подарокВидео

09:22

Украина получит новый пакет военной помощи от США: что в него войдет - Reuters

09:00

Угроза блэкаута: астролог предсказал, сможет ли Россия оставить Украину зимой без света и теплаВидео

08:48

В России резко изменили позицию по войне в Украине: в США назвали причины

08:26

ВСУ вернули утраченные позиции в двух областях: в ISW заявили о новом наступлении РФ

07:39

Лечился от онкологии: муж предательницы Тодоренко написал завещание

07:14

Две полоски: Началджиоглу и его подруга показали положительный тест на беременность

05:36

Гороскоп на июль 2024: Близнецы станут везунчиками месяца - что их ждетВидео

05:10

Как избавиться от голубей на балконе: топ-5 эффективных методов

04:34

Большинство годами делало ошибку: женщина показала, как правильно клеить пластырьВидео

Реклама
03:20

СМИ рассказали, почему и когда треснул брак Лопес и Аффлека

02:40

Большинство даже не знает: три скрытые функции авто - водителям на заметкуВидео

02:00

"Сводила маму": Тоня Матвиенко побывала в интересном месте с дочерью

01:30

"Народ ликует": в РФ продвинули "поэта" за нацистские стихи о фюрере Путине

00:41

Почему рис не рассыпчатый: шеф-повар раскрыл секрет идеального приготовления

28 июня, пятница
23:47

Жесткий шторм "трусит" страну: Украину накрыла почти 8-балльная магнитная буря

22:41

Участник группы Kazka мобилизовался в ряды ВСУ

22:27

Как правильно сушить фрукты на воздухе, если нет сушилки: действенные советыВидео

22:13

РФ платит наличными: киллерам пилота Кузьминова оплатили гонорар в Вене — WSJ

22:09

Годами сидели в заключении: из российского плена вернули 10 человек - ЗеленскийФото

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять