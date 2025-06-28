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Гороскоп на июль 2025 для Близнецов: невероятные повороты судьбы, возможности и сюрпризы

Анна Ярославская
28 июня 2025, 12:57обновлено 28 июня, 14:45
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Под влиянием Урана Близнецы могут почувствовать потребность в переменах и обновлении стиля жизни, включая изменения во внешности и интересах.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на июль 2025 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какое самое главное главное астрологическое событие месяца
  • Какие перемены в сфере финансов ожидают Близнецов

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2025 для Близнецов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июнь 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - награда, Близнецам - деньги.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, самое главное событие месяца - вхождение Урана, планеты свободы, в знак Близнецов 7-8 июля.

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Представителей этого знака зодиака до 2033 года ждут новые идеи, неожиданные повороты судьбы, возможности и сюрпризы.

"Уран ещё никогда не был в вашем знаке, потому что цикл обращения этой планеты составляет 84 года. И если у вас начнёт сейчас всё меняться в жизни, не удивляйтесь. Возможно вы хотите уйти с работы, на которой вы долго работаете, может быть даже поменять сферу деятельности, получить новую профессию. Может быть, вы расстанетесь с партнёром или партнёршей. Или неожиданная любовь с первого взгляда как молния шандарахнет", - цитирует Главред Анжелу Перл.

По словам астролога, под влиянием Урана Близнецы могут почувствовать потребность в переменах и обновлении стиля жизни, включая изменения во внешности и интересах.

4 июля Нептун поворачивается в ретроградное движение до10 декабря в 11-м доме гороскопа. Это принесет смену круга общения. Также перемены коснутся вашей работы, если вы работаете дистанционно. Вы можете улучшать свой проект. В конце октября ваши цели могут меняться.

5 июля Венера входит в первый дом гороскопа. До конца месяца вы будете сиять и светиться и как магнитом притягивать к себе людей.

Вы можете делать красивые покупки, например, украшения. Поменяете стиль одежды или прическу.

Полнолуние, которое произойдет 10 июля, окажет влияние на финансовую сферу. Это время, когда вы получите новости или прояснения, связанные с кредитами, банковскими картами и налогами. Также нельзя исключать возможность получения денег по страховке или изменения финансовых отношений с бизнес-партнерами.

Полнолуние часто символизирует завершение какого-то финансового проекта, поэтому в этот период могут происходить важные изменения в сфере финансов.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

13 июля Сатурн поворачивается в ретроградное движение. Этот период благоприятен для того, чтобы пересматривать и улучшать существующие проекты или идеи, а не начинать что-то новое. Результаты ожидаемого могут откладываться, в том числе финансовые должны ожидания, связанные с командами и группами, могут быть приостановлены. Эти аспекты стоит учитывать, посоветовала астролог.

Меркурий будет ретроградным с 18 июля по 11 августа. В это время может быть сложно организовать встречи и договоренности. Некоторые взаимодействия могут перенестись или даже не состояться вовсе.

Астролог советует не совершать важные покупки, особенно недвижимость или автомобили. Вместо этого, лучше фокусироваться на пересдаче экзаменов, работе с документами и переделкой старых проектов.

Также это хороший период для общения с людьми, с которыми вы уже встречались ранее. Возможны вещи, связанные с родственниками или старыми знакомыми.

Сложности могут возникнуть в поездках, особенно если они связаны с транспортом. Есть вероятность, что вам придется изменить билеты или планы.

Смотрите видео - Гороскоп на июль 2025 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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