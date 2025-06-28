Гороскоп на июль 2025 для Овнов: знакомство, много путаниц и важные новости

В июле начнут налаживаться финансовые дела, будет много поездок и коммуникаций.

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Гороскоп на июль 2025 для Овнов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Когда Нептун разворачивается в ретроградное движение

Какие изменения в финансовой сфере ожидаются у Овнов в июле

Как ретроградный Меркурий повлияет на любовь, детей и творческие планы

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2025 для Овнов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июль 2025: Овнам - болезнь, Тельцам - конфликт, Близнецам - везение.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 июля Нептун развернётся в ретроградное движение. Период с 3 по 5 июля может быть довольно непродуктивными. Нужно будет что-то пересмотреть, переделать, переписать, особенно в тех вопросах, которые касаются творчества.

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Также Нептун отвечает за медицину. Может быть вы будете менять своего психолога или врача.

4 июля нежелательно делать операции, предупредила астролог.

Как пишет Главред со ссылкой на Анжелу Перл, движение Нептуна может склонить Овнов к эмоциональным размышлениям и переосмыслению своих отношений. Возможно, стоит обратить внимание на изменения в чувствах, стиле и образе, а также на пересмотр отношений. Период будет продолжаться до 23 октября 2025 года, когда Нептун перейдёт в 12 дом гороскопа, что будет связано с самопознанием и возвращением к прошлым ситуациям.

5 июля Венера входит в третий дом гороскопа. Это планета любви и денег и гармонии. Овнов ждет очень интересное знакомство. Появится поклонник или поклонница. Вы будете получать новые навыки, состоится очень приятная поездка.

8 июля Уран - планета сюрпризов, неожиданностей, перемен, поворотов судьбы - выходит из сектора денег Овнов. Это очень положительный момент, поскольку Уран в течение семи лет находился в этом секторе и давал нестабильность.

В июле начнут налаживаться финансовые дела, будет много поездок и коммуникаций. Вы можете встретить интересных людей, возникнут новые возможности для обучения и общения. Могут произойти изменения, связанные с транспортом. Также Уран может принести неожиданные события в отношениях с соседями и родственниками.

13 июля Сатурн разворачивается в ретроградное движение до 28 ноября. Нежелательно принимать важные решения из-за возможных задержек и путаницы.

Сатурн может принести изменения, связанные с пересмотром жизненных тем и статуса. Например, в одно и то же время он может вызывать задержки или препятствия, а также подчеркивать достижения и карьерные успехи. Сатурн часто указывает на необходимость завершения дел и переосмысления прошлого.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

18 июля Меркурий останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 11 августа в пятом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за любовь, влюблённость, отношения, романтические дела.

Не исключено, что вы вернетесь в ваши старые отношения. Вам позвонит бывший муж/жена. Этот период очень хорош для примирения и восстановления отношений.

С 18 июля по 11 августа планы могут меняться. Нельзя подписывать важные документы.

24 июля будет новолуние, которое принесет Овнам новые идеи или новое знакомство. Вы получите новость о беременности, родится ребёнок. Возможны изменения в планах, связанных с обучением детей.

Смотрите видео - Гороскоп на июль 2025 для Овнов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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