Гороскоп на июль 2025 для Раков: поездка, деньги, возвращение "бывших"

В июле будет много ретроградных планет, а это значит, что месяц будет не очень продуктивным.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-iyul-2025-dlya-rakov-poezdka-dengi-vozvrashchenie-byvshih-10677104.html Ссылка скопирована

Гороскоп на июль 2025 для Раков - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие важные астрологические события произойдут в июле

Чего ждать Ракам в карьере и финансах

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2025 для Раков. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июль 2025: Ракам - конфликт, Львам - новый путь, Девам - деньги.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в июле произойдет ряд важных астрологических событий.

видео дня

В частности, с 4 июля и до 10 декабря Нептун разворачивается в ретроградное движение. В этот период Раки будут пересматривать свои цели. Проекты будут поставлены "на паузу", планы будут уточняются. В октябре Нептун временно вернётся в 9‑й дом — возможны поездки, учеба за рубежом или работа с иностранцами, пишет Главред.

Нептун может показать, что вас ожидает в карьере в ближайшие годы.

Раки могут столкнуться с новыми проектами, которые выйдут на первый план, а предыдущие планы могут стать менее актуальными.

С 5 июля по 31 июля Венера будет в 12‑м доме. Вас ждет время тайн и восстановления. Состоится дальняя поездка, ретрит, спа‑отдых, начнутся скрытые отношения. Возможно вы займетесь эзотерическими практиками.

5 июля - полнолуние в седьмом доме гороскопа. Раки могут получить предложение руки и сердца, либо вы решите жить вместе. В делах ожидается заключение контракта, сделки. В некоторых случаях Раки, наоборот, могут завершить связь.

С 13 июля по 28 ноября Сатурн будет ретроградным. В этот период вас ждет проверка серьёзности карьерных и деловых отношений. Возможна встреча с "прошлым" партнёром или пересмотр обязанностей в команде.

Астролог советует пересмотреть текущие планы относительно взаимоотношений и профессиональной деятельности.

Можно ожидать пересмотра бизнес-стратегий, изменений в команде.

С 18 июля по 11 августа Меркурий также будет ретроградным во втором доме, который отвечает за финансы. Астролог советует перепроверять документы, не совершать крупных покупок/продаж.

"Мы всегда передумываем и часто сожалеем о покупках, которые мы сделали по ретро Меркурию", - сказала Перл.

По ее словам, это удачное время для того, чтобы пересчитать бюджет, вернуть долги, переделать инвестиционный портфель.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

23 июля Солнце входит в сектор денег. Возможно вас пригласят на собеседование. Вы получите деньги, например, возврат долга.

24 июля будет новолуние. По словам Перл, это отличный момент для того, чтобы возобновить правильное питание, начать заниматься спортом.

Смотрите видео - Гороскоп на июль 2025 для Раков - прогноз Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред