Гороскоп на июль 2025 для Тельцов: известно, когда проблемы с финансами закончатся

В второй месяц лета произойдет ряд важных астрологических событий.

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Гороскоп на июль 2025 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие важные астрологические события ожидают Тельцов в июле

Как ретроградное движение планет повлияет на финансовую сферу и личные отношения

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2025 для Тельцов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июль 2025: Овнам - болезнь, Тельцам - конфликт, Близнецам - везение.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, во второй месяц лета произойдет ряд важных астрологических событий, которые окажут влияние на представителей этого знака зодиака.

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Во-первых, Уран, который провел 7 лет в знаке Тельца и принес изменения и нестабильность, выйдет на новые позиции 7-8 июля. Это может означать окончание периода метаморфоз в финансовой сфере и открытие новых возможностей, пишет Главред.

"Уран открывает возможности, потому что он убирает страх. Это прорыв в финансовой сфере, в деньгах. Это перемены. Уран - это не только финансы, но и ресурсы в принципе. Это тело, то, как вы выглядите. Поскольку это планета молодости, то Тельцы будет классно выглядеть в ближайшие 7-8 лет", - рассказала Перл.

4 июля Нептун разворачивается в ретроградное движение в 12 доме гороскопа. В вашу жизнь могут вернуться люди из прошлого. Те, кто вас когда-то любил и с кем вы давно не виделись.

Возможно вы займетесь самопознанием, начнете сеансы гипноза или отправитесь в клинику. Не исключено, что вы будете лечиться от зависимостей, бросите курить.

"Если будет возврат, к каким-то отношениям, которые раньше ни к чему не привели, скорее всего, они и сейчас ни к чему не приведут, потому что Нептун - это розовые очки надежды", - сказала астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

5 июля Венера входит во второй дом денег. Эта планета приносит хорошие новости. Она почти одновременно входит в сектор денег вместе с Ураном.

"Возможно поменяется ваш уровень дохода или ваш источник денег. Вы получите хорошие новости или будете делать покупки. Вам окажут финансовую поддержку". - свидетельствует гороскоп.

Полнолуние 10 июля благоприятно отразится на путешествиях и расширении горизонтов. Вероятные события могут включать знакомства с людьми из других культур и возможностей для учебы.

С 18 июля по 11 августа Меркурий будет ретроградным. Этот период считается не самым удачным для начинаний, особенно в сферах недвижимости и финансов. Рекомендуется избегать крупных покупок и подписания договоров в это время.

Новолуние 24 июля может принести ясность в вопросы, касающиеся семьи и недвижимости. Возможно, это время для переосмысления семейных обстоятельств.

Эти события окажут значительное влияние на финансовую стабильность, семейные отношения и личные проекты Тельцов.

Смотрите видео - Гороскоп на июль 2025 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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