Гороскоп на июль для Козерога: о ком придется волноваться, и из-за чего окажется на крючке

Астролог Влад Росс составил гороскоп на месяц и рассказал, что ждет Козерога в июле 2021

Июль для Козерога будет сложным. Впрочем, Козерог в этом месяце может сказать, что первое полугодие прожито не зря. Ведь события, которые ему довелось пережить, носили и положительный, и отрицательный характер, но все они во многом обогатили Козерога бесценным опытом, на котором базируется личность и строится основа жизни. Представители этого знака в первом полугодии освоили несколько важных правил по взаимодействию с другими людьми, и этот опыт сослужит им хорошую службу в самое ближайшее время.

Июль для Козерога станет кульминационным моментом 2021 года. В этот период представители знака обретут некую власть над движением информационных потоков. Проще говоря, в июле для Козерога не будет существовать никаких тайн, все тайное станет явным, а все непонятное другим станет понятно Козерогу.

Однако и самого Козерога в это время также могут подловить на тайне, подцепив тем самым его на крючок. И это будет очень сложным периодом в его жизни.

В июле произойдет перезагрузка системы Козерога. Он по-новому увидит все, что случилось с ним раньше, и поймет, чему нужно позволить войти в его жизнь во втором полугодии. В этот период представителям этого знака лучше войти обновленными, переступившими некую грань и перешедшими на более высокий уровень развития личности. Козерог почувствует, как раскроется его сознание, как стремительно начнут возникать отношения, которые раньше казались бессмысленным. Это будет похоже на экстаз творца, осознавшего свое могущество, очень льстящий самолюбию момент жизни.

Козерогу в июле придется поволноваться о близких людях и состоянии дома. Это худший месяц для вложений в недвижимость, в семью.

Рост личности Козерога в этом месяце будет невозможен без препятствий, причем препятствия могут быть очень серьезными. Одним из таковых станет либо неприятное происшествие вроде ДТП, несчастного случая, перелома, либо может что-то случиться с кем-то из родных и любимых. Козерогу все это нужно воспринимать стойко и спокойно, поскольку в итоге все окажется не так страшно, как на первый взгляд покажется.

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