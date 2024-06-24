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Гороскоп на июль от Влада Росса: Россия забросает Украину бомбами и пойдёт в новое наступление

Влад Росс
24 июня 2024, 14:00
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Астрологический прогноз на июль 2024 года говорит о том, что этот месяц станет затишьем перед бурей, которая разразится в августе.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на июль 2024 года и рассказал, для каких дел благоприятен месяц
Гороскоп на июль-2024 от Влада Росса обещает стабильность в денежных делах и сложности в любви / Главред

Июль 2024 года будет в большей мере спокойным, чем напряжённым. Это будет затишье перед бурей в августе. Последний месяц лета-2024 обещает быть очень сложным. Именно в августе ко всему прочему ещё и Меркурий станет ретроградным, потому в июле нужно успеть завершить все финансовые дела. Достичь важных договорённостей, подписать документы, оформить недвижимость – всё это нужно сделать в июле. Август просто не даст такой возможности. На последний месяц лета лучше запланировать отпуск, ведь август будет самым жарким месяцем в прямом и переносном смыслах.

В июле 2024-го нам не избежать соединения Марса и Урана в знаке Украины – в Тельце. Поэтому именно в середине июля Россия будет шугать нас бомбами, терроризировать ракетными и авиаударами. Это соединение произойдёт 15 июля, потому вторая декада месяца наиболее опасна в плане атак россиян. В этом время нужно быть предельно осторожными и спускаться в укрытия во время воздушных тревог. Всякого рода неожиданности также возможны.

В целом, аспекты других мирных планет будут поддерживать гармоничную энергетику месяца.

Что касается ситуации с отключениями света в Украине, то они наиболее вероятны в середине июля. Ведь Уран управляет электричеством, а Марс – это разного рода взрывы и несчастные случаи. Поэтому больше всего без света украинцам придётся сидеть в середине месяца.

Меркурий в июле-2024 всё ещё будет иметь нормальную скорость, а он заведует коммерцией, делами, финансами. Поэтому нужно успевать всё сделать. Но уже ближе к концу месяца Меркурий начнёт замедляться, поэтому меньшая его скорость в 20-х числах не будет давать возможность заключать важные договорённости или открывать новый бизнес, например, ФОП.

2-26 июля Меркурий будет идти по знаку Льва, поэтому нужно включить напор в этот период. Отличное время, чтобы продвигать себя, пиарить, заниматься шоу-бизнесом, гастролировать.

17 июля Меркурий окажется в 22-м градусе Льва, где начнётся его петля. Общая продолжительность петли будет с 15 июля по 12 сентября. Петля – это такой участок, который Меркурий пройдёт повторно из-за своей ретроградности. Поэтому всё, что вы начнёте делать после 17 июля, может потом к вам вернутся бумерангом. Потому не совершайте плохих дел.

Смотрите видео с астрологическим прогнозом на июль 2024 года от Влада Росса:

Это также значит, что во второй половине июля могут быть первые отсылки к прошлому. Можно вспомнить дела, которые нужно доделать и переделать. Для этого лучшее время после 17 июля. Ближе к концу месяца начнут появляться люди из прошлого. В августе придётся что-то переделывать и возвращаться к пройденному, а в первой половине сентября нужно будет действовать с учётом исправлений и повторений. Поэтому, например, если кто-то хочет исправить ремонт в своей квартире или комнате, это лучше делать с 17 июля.

Меркурий во Льве хорошо использовать для рекламы, самопиара. Если вам есть что сказать о себе, запустить YouTube-канал или завести страницу в социальных сетях, то это самое лучшее время, когда вы сможете существенно повысить свою популярность, продвинуть свои товары и услуги.

2 июля – лучшее время, чтобы избавиться от вредных привычек: перестать употреблять алкоголь, наркотики и курить. Это связано с тем, что Нептун становится ретроградным, а именно эта планета управляет подобными веществами. Также в этот день благоприятно возобновить занятия музыкой, гастрольные или концертные выступления.

Деловая активность

В начале июля-2024 Марс создаст с Сатурном гармоничный аспект, что неплохо для составления планов, а также дел, связанных с расчётами и вычислениями. Прекрасная комбинация для людей, занимающихся хайтеком, и айтишников. В это время появится настрой на серьёзную работу.

Начало июля благоприятно для старта долгосрочных проектов и планов, поскольку Марс будет в действительно хорошем аспекте к Сатурну. Марс – это всегда активность, а Сатурн – достижение целей и возможности.

В середине месяца, когда Марс соединится с Ураном, возможны различные неожиданности, связанные с работой и бизнесом.

Именно в середине июля будут самые большие грозы, а также сели, ураганы, катастрофы, землетрясения. Землетрясения, к счастью, не предвидятся в Украине, но вполне возможны на Ближнем Востоке, в Турции, Китае, Тайвани, Таиланде. Поэтому тем, кто находится на курортах, особенно в юго-восточной Азии, нужно учитывать, что возможны даже цунами, в частности, в Индонезии.

Нужно быть осторожнее, поскольку Марс и Уран соединяются с дьявольской звездой Алголь, которая несёт всякие неприятности. По этой же причине будет штормить и бизнес. В июле могут неожиданно пошатнуться биткоин и ценные бумаги. Возможны сюрпризы от налоговых, конкурентов, а также разного рода форс-мажоры.

Более того, россияне посыплются на нас из Московии – именно в июле они начнут своё очередное "большое наступление" и будут стремиться прорваться в сторону Павлограда. Это буде их главной целью летней кампании.

Будьте внимательны в период 11-19 июля. На эти даты лучше не планировать начало новых проектов или старт кампаний. Ведь Марс с Ураном – это ещё то "удовольствие". Эти дела могут столкнуться с неожиданностями или будут развиваться совершенно не так, как вы запланировали. Всё выйдет с точностью до наоборот.

После 20 июля хорошо начинать различные информационные проекты и любые дела, связанные с транспортом, торговлей и поездками. В это время можно покупать автомобили, особенно подержанные. Можно активно искать новые заказы и проводить важные переговоры. В этот период будет легче находить общий язык с деловыми партнёрами, искать новых сотрудников, проводить собеседования и ездить в командировки.

Деньги

В июле 2024 года финансовые дела пойдут в гору. Однако для того, чтобы оставаться на плаву, придется прилагать серьёзные усилия и справляться с неожиданностями.

Первая треть июля будет более спокойной в финансовом плане. Стоит планировать продажи или активные траты заранее, с самого начала июля. Тем более, в это время могут появятся новые идеи, что позволит посмотреть на свои финансовые дела под другим углом.

После 11 июля Венера переходит в знак Льва и сразу же встретится с напряжением, что может принести волнения и дополнительные нагрузки. Любые финансовые риски в середине месяца могут быть неоправданными, даже опасными.

11-17 июля будет очень велика угроза обмана на очень большие деньги.

В этом месяце может появиться необходимость в дополнительных вложениях в рекламу и пиар. Июль прекрасно подойдёт для продвижения себя или своего продукта, особенно сельскохозяйственных продуктов, напитков и пр.

21 июля Венера создаст гармоничный аспект с Юпитером, а это один из самых удачных транзитов для финансового роста и выигрыша. Поэтому можно попытать счастья в игре и лотерее. Вблизи 21 июля также хорошо рекламировать себя, свои товары и услуги. Особенно 17-18 июля при гармоничной Луне может всё удаваться. Это лучшее время для покупки важных товаров, одежды и т.д.

Любовь и отношения

12 июля Венера будет в напряжённом аспекте с Плутоном, что может усилить страстность и чувствительность. Этот аспект вызовет сложные чувства и неконтролируемую страсть, от чего могут возникать разные проблемы.

Знакомство при таком транзите может привести отношения к полному провалу: они, как спичка, разгорятся, вспыхнет страсть, а потом всё разрушится. И об этой связи придётся пожалеть.

Могут быть существенные проблемы в отношениях и ревность. Вблизи 12 июля страсть будет кипеть.

Поездки и путешествия

В июле можно отправляться как на отдых, так и в деловые поездки.

Благоприятные даты для поездок:

  • к водоёму, на море – 16, 17, 18 июля;
  • в дома отдыха и санатории – 17, 18 июля;
  • в горы – 19 июля;
  • близкие путешествия, поездки на дачу – 4, 26, 27, 30, 31 июля;
  • на семинары и тренинги – 4, 12, 13, 17, 18, 26, 30, 31 июля;
  • поездки с целью посещения концертов и прочих мероприятий – 7, 8, 12, 13, 17, 18 июля.

Самые неблагоприятные дни для отъезда: 2, 3, 5, 9, 10, 14-16, 20-25 июля.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Опасности июля-2024

Аспект Марса и Урана 15 июля будет создавать конфликтные ситуации и сложности, возможны "наезды". В середине месяца возможны различные неприятности, особенно с налоговой.

Также середина июля будет худшим временем из-за высокой вероятности ДТП и несчастных случаев. Довольно травмоопасный период. События в эти дни будут крайне непредсказуемыми, поэтому нужно быть предельно осторожными.

Кроме того, в середине месяца звёзды сулят самую сложную ситуацию с энергетикой в Украине, когда Марс сойдётся с Ураном. Скорее всего, в эти дни будет жарко, и многие включат кондиционеры – нагрузка на систему увеличится, в итоге многие украинцы будут сидеть без света.

Что можно и чего нельзя делать в июле-2024

В июле 2024 года рекомендуется: начинать долгосрочные проекты, особенно в первой декаде месяца; делать крупные покупки, особенно 16-18 июля; рекламировать и продвигать себя, свой бизнес; обращаться к начальству за повышением; заниматься бумажными делами, подписывать договоры; заниматься своей внешностью, чтобы стать ярче и заметнее, круто изменить имидж; отправляться в отпуск в названные выше благоприятные дни.

В июле 2024 года не рекомендуется: совершать рискованные действия, особенно вблизи 15 июля; находиться в грозу на открытой местности; скоропалительно принимать решения, не обдумав их как следует; ждать быстрых результатов после начала дел; пренебрегать техникой безопасности; увольняться и искать новую работу.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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