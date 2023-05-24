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Гороскоп на июнь 2023 для Дев: тайные встречи, потеря денег и новая работа

Анна Ярославская
24 мая 2023, 05:31
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Летом начнется период, когда Девам не стоит заключать брак или помолвку, делать рискованные инвестиции, уколы красоты и операции, говорит гороскоп.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп Дева ​ - что принесет июнь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2023 для Дев. Лето начнется с полнолуния 4 июня. Высветится вопрос недвижимости, места, где и с кем вы живете. Кто-то приедет или, наоборот, вас попросят съехать. Возможно состоится покупка или продажа, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Полнолуние вносит ясность в вопросы прописки или гражданства или в юридические документы, которые касаются проживания в определенном месте. Также Девы получат новости от семьи. Состоится путешествие или поездка.

6 июня Венера принесет Девам тайные встречи, поездку, о которой не захотите рассказывать. Представители этого знака зодиака могут поехать в места силы, ретрит, санаторий. В этот период хорошо заниматься вопросами внешности или красоты, от чего-то избавиться, например, сбросить вес.

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Вопросами косметологии лучше заниматься до 20 июня, предупредила астролог. Возможны траты или потеря денег, работа без оплаты. Не исключено, что Девам нужно будет оказать кому-то помощь. Может состояться поездка или путешествие, интересное знакомство.

С 23 июля по 4 сентября не стоит заключать брак или помолвку, делать рискованные инвестиции, уколы красоты и операции.

12 июня Девы получат информацию относительно работы, приглашение на собеседование. Возможно проявится любовный треугольник. Девы могут вернуться к старому творческому проекту.

17 июня Сатурн разворачивается до 4 ноября в секторе отношений, брака. Возможно расставание, ожидание, препятствие, ограничения. Подписание контрактов или договоров задержится до осени.

18 июня у Дев появится новая цель или план, новая работа или предложение, идея нового бизнеса. Изменится статус в обществе.

22 июня Девы поймут, чего они хотят в будущем. Причем вы начнете планировать, как достичь того, чего хотите.

30 июня Нептун останавливается до 6 декабря. Отношения будут идти медленно или станут на паузу. В это время очень хорошо возвращаться к бывшим партнерам как в бизнесе, так и в личных отношениях.

Смотрите видео - Гороскоп Дева на июнь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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